Яковлевский ГОК контролирует безопасность работ с помощью компьютерного зрения

Яковлевский ГОК (входит в «Северсталь») внедрил модели компьютерного зрения в зоне камер складирования материалов №1, 2 и 3. Они помогут контролировать соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности (ОТиПБ) при работе с грузоподъемными механизмами и в опасных зонах железнодорожного состава, а также предотвращать возможное травмирование персонала. Решение разработано командой «Северсталь Диджитал», Центра развития кластера «Металлургическое производство» и службой ОТиПБ Яковлевского ГОКа.

В камерах складирования происходит разгрузка различных материалов, например, забутовки или элементов крепления, из прибывающих вагонов и погрузка их в автомобильный транспорт для дальнейшей транспортировки по участкам комбината. Работники взаимодействуют с движущимися механизмами, грузами, железнодорожными составами и другим внутришахтным транспортом.

Модели компьютерного зрения анализируют изображения с камер видеонаблюдения и при обнаружении нарушения выводят предсказание с фотографией в универсальный пользовательский интерфейс «Стальной взгляд». Также специалисту службы ОТиПБ отправляется сообщение о нарушении с фотофиксацией, после чего он направляет данные начальнику участка для разбора.

При внедрении системы команда столкнулась со сложностями в обнаружении движения вагонеток в кадре. Для снижения влияния негативных условий специалисты «Северсталь Диджитал» разработали специальные компенсирующие алгоритмы, которые позволили повысить точность детекции нарушений.

«Стоит отметить, что данный инструмент в первую очередь полезен производственным руководителям, которые могут в режиме реального времени получить уведомление о факте нарушения со стороны работника и вовремя среагировать на него, разработать комплекс мероприятий по снижению рисков потенциально опасных событий. Также в рамках тестирования мы делали срез по нарушениям при выполнении рутинных работ сотрудниками – до и после внедрения машинного зрения. Количество нарушений после внедрения такого инструмента значительно снизилось. В планах при помощи ИИ контролировать нарушения при выполнении рутинных работ на всех стационарных местах шахты», – отметил старший менеджер по развитию системы управления охраной труда Яковлевского ГОКа Александр Кравцов.

«Мы продолжаем развивать линейку моделей компьютерного зрения для повышения безопасности сотрудников. Разработанные решения учитывают конкретные сценарии опасных событий и учитывают специфику локации, что является однозначным преимуществом в сравнении с коробочными решениями. Все модели в дальнейшем будут интегрированы в платформу компьютерного зрения СОВА как часть программы по цифровизации охраны труда и промышленной безопасности», – сказала директор «Северсталь Диджитал» Светлана Потапова.