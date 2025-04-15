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Кравцов Александр



15.04.2025 НИИМЭ и «ИнфоТеКС» отработают совместимость систем криптозащиты 1
11.12.2024 Яковлевский ГОК контролирует безопасность работ с помощью компьютерного зрения 1
12.02.2024 Столичная компания наладила производство кремниевых конденсаторов собственной разработки 1
21.04.2021 В ОЭЗ «Технополис «Москва» разработали защиту для устройств интернета вещей 1
15.04.2020 Александр Кравцов, Merlion -

Цифровая трансформация в ритейле продолжается — ключевые изменения и новые вызовы

 1
09.09.2019 Микрон готов начать серийный выпуск первого российского дуального банковского чипа разработки НИИМЭ, сертифицированного НСПК 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Кравцов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Микрон - Micron 1486 2
Элемент ГК - Elementec - ELMT 102 1
SimbirSoft - СимбирСофт 81 1
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 1
Merlion - Мерлион 828 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2567 1
AnalyticsHub - Analytics Hub - АналитиксХаб 15 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 441 1
WSO2 16 1
НСПК - Национальная система платежных карт 829 1
Лента - Утконос 177 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1409 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 720 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 476 1
IKEA - ИКЕА 159 1
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 221 1
ВкусВилл - Избёнка 161 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 92 1
Северсталь ПАО - Severstal 489 1
Северсталь ПАО - Яковлевский ГОК 2 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 147 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 483 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 377 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2554 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 242 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20213 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14371 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51992 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7991 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4246 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24561 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4576 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 409 1
CRISP - Cryptographic Industrial Security Protocol - Криптографический протокол 18 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2991 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5850 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12765 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12240 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21041 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7592 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6767 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2955 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16012 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1078 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14552 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3343 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5129 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7245 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10297 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 400 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3910 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16231 1
Электроэнергетика - Конденсатор - Capacitor - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 256 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1692 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11796 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4335 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5569 1
ОТиПБ - ОТиПрБ - ООТПБиЭ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности - Vision Zero - Нулевой травматизм - безопасность, культура труда и благополучие работников на всех уровнях производства - ISO 45001 136 1
Оповещение и уведомление - Notification 4778 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4086 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Automation of warehouse activities 459 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1054 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1615 1
Элемент ГК - Микрон MIK - серия интегральных микросхем 19 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 1
Merlion - MerliOnCloud 39 1
Дегтев Геннадий 262 2
Хасьянова Гульнара 143 1
Прохоров Александр 102 1
Овчинский Владислав 228 1
Потапова Светлана 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 147350 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43826 2
Москва - Печатники 130 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 927 2
e-Grocery - продажа товаров повседневного спроса в сети Интернет 36 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5538 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3687 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3071 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14799 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13901 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48796 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24539 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52034 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1310 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5895 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4097 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16585 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 413 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7841 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1603 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1354 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18983 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 991 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 329 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 156 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 254 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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