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Кравцов Александр
Кравцов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Элемент ГК - Микрон MIK - серия интегральных микросхем 19 1
|Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 1
|Merlion - MerliOnCloud 39 1
|Дегтев Геннадий 262 2
|Хасьянова Гульнара 143 1
|Прохоров Александр 102 1
|Овчинский Владислав 228 1
|Потапова Светлана 13 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147350 5
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43826 2
|Москва - Печатники 130 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 991 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 329 1
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