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В ОЭЗ «Технополис «Москва» разработали защиту для устройств интернета вещей

Безопасность Техническая защита

Резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва» – НИИМЭ (ГК «Элемент»), разработал новый программно-аппаратный комплекс для криптографической защиты информации в устройствах интернета вещей. Решение является полностью российской разработкой и будет способствовать импортозамещению, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

«В особой экономической зоне Москвы порядка 60 высокотехнологичных компаний ведут разработки в области микроэлектроники и информационно-коммуникационных технологий. Они помогают решать различные задачи: от производства чипов для транспортных карт до криптозащиты информации с высоким грифом секретности. Новая разработка резидента ОЭЗ состоит из программного комплекса и микросхемы, которая внедряется в конечное устройство, обеспечивая безопасную передачу данных между объектом и сервером, аккумулирующим данные. При этом ПО, микросхема и алгоритмы шифрования – полностью российской разработки. Использование программно-аппаратного комплекса дает новые возможности для развития отечественных проектов в сфере Интернета вещей и способствует импортозамещению», – отметил руководитель ведомства.

По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадия Дегтева, система подписывает сообщения полноценной электронной подписью, что позволяет конечному пользователю – провайдеру приложения – проверять целостность и подлинность любых, в том числе архивных сообщений, независимо от провайдера связи и самого программно-аппаратного комплекса.

«Стоит также отметить, что статус резидента особой экономической зоны, который компания получила в 2015 г., дает ей доступ к значительным налоговым преференциям. Это позволяет вкладывать дополнительные средства в подобные разработки», – отметил он.

Новый программно-аппаратный комплекс получил название «Звезда». Особенность разработки состоит в том, что она выполняет функцию виртуального защищенного канала передачи данных между конечным устройством и сервером приложений. В решении используется компактный протокол защиты передаваемых данных CRISP, специально разработанный для интернета вещей и стандартизованный в России в 2019 г. Этот протокол устойчив к сбоям, не требует предварительной установки защищенной сессии, все сообщения CRISP являются самодостаточными.

Как отметил главный конструктор НИИМЭ Александр Кравцов, глобально рынок интернета вещей растет и его рост продолжится: по прогнозу компании J’son & Partners, к 2025 г. в России будут действовать 56 млн подключенных устройств.

«Спрос на микросхемы для IoT-оборудования (интернета вещей), которые помогают улучшить качество его работы и оптимизировать техническое обслуживание, будет расти. Для объектов критической инфраструктуры в сфере интернета вещей крайне важно обеспечить высокий уровень защищенности, так как это напрямую связано с технологической и информационной безопасностью. Программно-аппаратный комплекс «Звезда» основан на микросхеме «первого уровня», разработанной и произведенной в России. Ее использование обеспечивает требуемый уровень защиты информации и способствует развитию новых проектов в сфере интернета вещей в России», – отметил он.



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