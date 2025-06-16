Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники

Получите все материалы CNews по ключевому слову
Научно-исследовательский институт молекулярной электроники (НИИМЭ) был основан 9 марта 1964 года приказом Государственного комитета по электронной технике СССР для разработки и опытного производства монолитных интегральных схем. АО «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники» (НИИМЭ) - научно-исследовательский центр в составе Группы компаний «Элемент», резидент ОЭЗ «Технополис Москва».
НИИМЭ ведет исследования и опытно-конструкторские работы в области микро- и наноэлектроники, в том числе разработку семейств технологий с проектными нормами 180-90-65-28 нм для широкого спектра приложений: высокопроизводительной обработки данных, малого энергопотребления, обработки смешанных сигналов, оперативной и энергонезависимой памяти, технологий на базе интеграции гетеропереходных SiGe БТ и КМОП и др.
СОБЫТИЯ
|16.06.2025
|
НИИМЭ представил комплексную аналитическую программу развития микроэлектроники до 2036 года
фотонике, СВЧ-электронике, пассивной, силовой и перспективной электронике. Генеральный директор АО «НИИМЭ» Александр Кравцов представил комплексную аналитическую программу «Развитие микроэлектр
|15.04.2025
|
НИИМЭ и «ИнфоТеКС» отработают совместимость систем криптозащиты
АО «НИИМЭ» (входит в ГК «Элемент») и АО «ИнфоТеКС» подписали соглашение о сотрудничестве. В рамка
|10.04.2025
|
НИИМЭ и ДВГУПС подписали соглашение о сотрудничестве
ов в области создания сверхчистой химии, необходимой для производства микроэлектронных компонентов. НИИМЭ и ДВГУПС направят усилия на подготовку, переподготовку и повышение квалификации специал
|23.03.2023
|
Власти выбрали главного в России производителя литографических материалов для микроэлектроники
Деньги для НИИМЭ Как выяснил CNews, освоением производства в России материалов для микроэлектронного про
|01.02.2023
|
Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал экзоруку с нейросетевыми алгоритмами управления
Сотрудники Научно-исследовательского института молекулярной электроники (НИИМЭ) разработали экзоскелет, предназначенный для использования в реабилитационной медицине.
|20.09.2022
|
Президентом РАН стал глава НИИ молекулярной электроники и председатель совета директоров «Микрона»
ведущего инженера, начальника модуля, главы цеха и замдиректора. С 1991 г. Красников – гендиректор ОАО «НИИМЭ и Микрон». В 1999–2003 гг. он возглавлял ОАО «Концерн “Научный центр”», с 2005 по
|09.09.2019
|
Микрон готов начать серийный выпуск первого российского дуального банковского чипа разработки НИИМЭ, сертифицированного НСПК
«Микрон», НИИМЭ и НСПК сообщили о завершении разработки, сертификации и подготовки производства к серий
|22.03.2018
|
НИИМЭ разработал новую ячейку энергонезависимой памяти для серийно выпускаемых микросхем
емом 144 КБ с теми же линейными размерами, что и используемый сейчас в микроконтроллерах разработки НИИМЭ блок памяти объемом 72 КБ.Это позволяет внедрить новый блок памяти в серийно выпускаемы
|26.01.2016
|
Гульнара Хасьянова назначена первым заместителем гендиректора «НИИМЭ и Микрон»
Совет директоров «НИИМЭ и Микрон», российского производителя интегральных микросхем и RFID-продукции, входящего
|25.12.2014
|
МЦСТ готовит выпуск материнских плат на базе процессора «Эльбрус-2см»
ервых отечественных двухъядерных микропроцессоров «Эльбрус-2СМ», произведенных по технологии 90 нм «НИИМЭ и Микрон», производителем и экспортером микроэлектроники, входящим в отраслевой холдинг
|18.07.2014
|
«Роснано» вошло в состав акционеров «Микрона»
«НИИМЭ и Микрон», производитель и экспортер микросхем и RFID-продукции, входящий в отраслевой
|30.05.2013
|
"Микрон" выкупает у Роснано 90-нм фабрику
Микроэлектронный производитель «НИИМЭ и Микрон» объявил о начале выкупа акций совместного предприятия «Ситроникса» и Роснано
|30.05.2013
|
«Микрон» увеличивает долю в «Ситроникс-Нано» за счет выкупа акций у Роснано
«НИИМЭ и Микрон», входящий в отраслевой холдинг «РТИ», начинает процедуру консолидации произво
|14.11.2011
|
Cryptography Research и «НИИМЭ и Микрон» подписали лицензионное соглашение об использовании патентов
Компания Cryptography Research, подразделение компании Rambus, и «НИИМЭ и Микрон», подразделение Sitronics сообщили о подписании лицензионного соглашения об ис
|15.03.2010
|
STMicroelectronics передал «Ситрониксу» и «Роснано» технологию производства микросхем с нормами 90 нм
ом совместного проекта «Ситроникса» и «Роснано» по созданию производственной линейки 90 нм на базе «НИИМЭ и Микрон», а также новым шагом в развитии сотрудничества «Ситроникса» со стратегическим
|24.11.2009
|
Автобусы и троллейбусы заправили «Ситрониксом»
а. Победителем аукциона стало головное предприятие бизнес-направления «Ситроникс микроэлектроника» «НИИМЭ (НИИ молекулярной электроники) и Микрон». Тендер был объявлен в начале октября госучреж
|09.10.2009
|
«Роснано» и АФК «Система» создадут производство микросхем с проектными нормами 90 нм
документа состоялось во время визита председателя правительства РФ Владимира Путина на предприятие «НИИМЭ и Микрон», расположенное в Зеленограде, говорится в сообщении «Роснано». Как отмечается
|14.08.2008
|
Чистая прибыль «НИИМЭ и Микрон» в 1-м полугодии снизилась на 40%
Чистая прибыль компании "НИИМЭ и Микрон" по РСБУ в 1-м полугодии 2008 г. снизилась на 40% до 89,7 млн руб против 149,5
|03.12.2007
|
«Ситроникс» увеличит поставки бесконтактных билетов для Московского метрополитена
летов и отказаться от использования билетов с магнитной полосой. Поставки будут осуществляться ОАО «НИИМЭ и Микрон», головным предприятием бизнес-направления «Ситроникс Микроэлектронные решения
