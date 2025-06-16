Разделы

Элемент ГК НИИМЭ НИИ Молекулярной электроники

Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники

Научно-исследовательский институт молекулярной электроники (НИИМЭ) был основан 9 марта 1964 года приказом Государственного комитета по электронной технике СССР для разработки и опытного производства монолитных интегральных схем. АО «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники» (НИИМЭ) - научно-исследовательский центр в составе Группы компаний «Элемент», резидент ОЭЗ «Технополис Москва».

НИИМЭ ведет исследования и опытно-конструкторские работы в области микро- и наноэлектроники, в том числе разработку семейств технологий с проектными нормами 180-90-65-28 нм для широкого спектра приложений: высокопроизводительной обработки данных, малого энергопотребления, обработки смешанных сигналов, оперативной и энергонезависимой памяти, технологий на базе интеграции гетеропереходных SiGe БТ и КМОП и др.

СОБЫТИЯ


16.06.2025 НИИМЭ представил комплексную аналитическую программу развития микроэлектроники до 2036 года

фотонике, СВЧ-электронике, пассивной, силовой и перспективной электронике. Генеральный директор АО «НИИМЭ» Александр Кравцов представил комплексную аналитическую программу «Развитие микроэлектр
15.04.2025 НИИМЭ и «ИнфоТеКС» отработают совместимость систем криптозащиты

АО «НИИМЭ» (входит в ГК «Элемент») и АО «ИнфоТеКС» подписали соглашение о сотрудничестве. В рамка
10.04.2025 НИИМЭ и ДВГУПС подписали соглашение о сотрудничестве

ов в области создания сверхчистой химии, необходимой для производства микроэлектронных компонентов. НИИМЭ и ДВГУПС направят усилия на подготовку, переподготовку и повышение квалификации специал
23.03.2023 Власти выбрали главного в России производителя литографических материалов для микроэлектроники

Деньги для НИИМЭ Как выяснил CNews, освоением производства в России материалов для микроэлектронного про
01.02.2023 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал экзоруку с нейросетевыми алгоритмами управления

Сотрудники Научно-исследовательского института молекулярной электроники (НИИМЭ) разработали экзоскелет, предназначенный для использования в реабилитационной медицине.
20.09.2022 Президентом РАН стал глава НИИ молекулярной электроники и председатель совета директоров «Микрона»

ведущего инженера, начальника модуля, главы цеха и замдиректора. С 1991 г. Красников – гендиректор ОАО «НИИМЭ и Микрон». В 1999–2003 гг. он возглавлял ОАО «Концерн “Научный центр”», с 2005 по

09.09.2019 Микрон готов начать серийный выпуск первого российского дуального банковского чипа разработки НИИМЭ, сертифицированного НСПК

«Микрон», НИИМЭ и НСПК сообщили о завершении разработки, сертификации и подготовки производства к серий
22.03.2018 НИИМЭ разработал новую ячейку энергонезависимой памяти для серийно выпускаемых микросхем

емом 144 КБ с теми же линейными размерами, что и используемый сейчас в микроконтроллерах разработки НИИМЭ блок памяти объемом 72 КБ.Это позволяет внедрить новый блок памяти в серийно выпускаемы
26.01.2016 Гульнара Хасьянова назначена первым заместителем гендиректора «НИИМЭ и Микрон»

Совет директоров «НИИМЭ и Микрон», российского производителя интегральных микросхем и RFID-продукции, входящего
25.12.2014 МЦСТ готовит выпуск материнских плат на базе процессора «Эльбрус-2см»

ервых отечественных двухъядерных микропроцессоров «Эльбрус-2СМ», произведенных по технологии 90 нм «НИИМЭ и Микрон», производителем и экспортером микроэлектроники, входящим в отраслевой холдинг
18.07.2014 «Роснано» вошло в состав акционеров «Микрона»

«НИИМЭ и Микрон», производитель и экспортер микросхем и RFID-продукции, входящий в отраслевой

30.05.2013 "Микрон" выкупает у Роснано 90-нм фабрику

Микроэлектронный производитель «НИИМЭ и Микрон» объявил о начале выкупа акций совместного предприятия «Ситроникса» и Роснано

30.05.2013 «Микрон» увеличивает долю в «Ситроникс-Нано» за счет выкупа акций у Роснано

«НИИМЭ и Микрон», входящий в отраслевой холдинг «РТИ», начинает процедуру консолидации произво
14.11.2011 Cryptography Research и «НИИМЭ и Микрон» подписали лицензионное соглашение об использовании патентов

Компания Cryptography Research, подразделение компании Rambus, и «НИИМЭ и Микрон», подразделение Sitronics сообщили о подписании лицензионного соглашения об ис
15.03.2010 STMicroelectronics передал «Ситрониксу» и «Роснано» технологию производства микросхем с нормами 90 нм

ом совместного проекта «Ситроникса» и «Роснано» по созданию производственной линейки 90 нм на базе «НИИМЭ и Микрон», а также новым шагом в развитии сотрудничества «Ситроникса» со стратегическим
24.11.2009 Автобусы и троллейбусы заправили «Ситрониксом»

а. Победителем аукциона стало головное предприятие бизнес-направления «Ситроникс микроэлектроника» «НИИМЭ (НИИ молекулярной электроники) и Микрон». Тендер был объявлен в начале октября госучреж
09.10.2009 «Роснано» и АФК «Система» создадут производство микросхем с проектными нормами 90 нм

документа состоялось во время визита председателя правительства РФ Владимира Путина на предприятие «НИИМЭ и Микрон», расположенное в Зеленограде, говорится в сообщении «Роснано». Как отмечается
14.08.2008 Чистая прибыль «НИИМЭ и Микрон» в 1-м полугодии снизилась на 40%

Чистая прибыль компании "НИИМЭ и Микрон" по РСБУ в 1-м полугодии 2008 г. снизилась на 40% до 89,7 млн руб против 149,5
03.12.2007 «Ситроникс» увеличит поставки бесконтактных билетов для Московского метрополитена

летов и отказаться от использования билетов с магнитной полосой. Поставки будут осуществляться ОАО «НИИМЭ и Микрон», головным предприятием бизнес-направления «Ситроникс Микроэлектронные решения

