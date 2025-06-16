Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники

Научно-исследовательский институт молекулярной электроники (НИИМЭ) был основан 9 марта 1964 года приказом Государственного комитета по электронной технике СССР для разработки и опытного производства монолитных интегральных схем. АО «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники» (НИИМЭ) - научно-исследовательский центр в составе Группы компаний «Элемент», резидент ОЭЗ «Технополис Москва».

НИИМЭ ведет исследования и опытно-конструкторские работы в области микро- и наноэлектроники, в том числе разработку семейств технологий с проектными нормами 180-90-65-28 нм для широкого спектра приложений: высокопроизводительной обработки данных, малого энергопотребления, обработки смешанных сигналов, оперативной и энергонезависимой памяти, технологий на базе интеграции гетеропереходных SiGe БТ и КМОП и др.