Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190918
ИКТ 14728
Организации 11405
Ведомства 1494
Ассоциации 1081
Технологии 3552
Системы 26618
Персоны 83034
География 3031
Статьи 1575
Пресса 1274
ИАА 748
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2767
Мероприятия 882

Skyworth Group Skyworth coocaa TV S Skyworth SXF Skyworth G7E(X85G) Skyworth Acoustic Lab Skyworth Magic Sound TV Skyworth Design Center серия телевизоров


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


24.02.2026 Ушла эпоха. Легендарный любимый россиянами японский бренд полностью свернул производство телевизоров 1
03.06.2025 Skyworth запускает в России продажи телевизоров с функцией AI Karaoke 1
29.05.2025 Флагманская модель Skyworth Frame+ TV вышла на российский рынок 2
15.04.2025 «Микро»н и АО «ГЛОНАСС» подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве 1
19.03.2025 В России стартовали продажи OLED-телевизора Skyworth SXF9800 2
30.10.2024 Телевизоры серии BMW доступны в России 1
16.10.2024 Первый в мире AI Karaoke- телевизор представили в Китае 2
21.08.2024 В Россию пришел новый «убийца» телевизоров LG, Samsung и Sony 1
25.07.2024 В «Ситилинке» стартовали продажи телевизоров Skyworth 3
10.11.2020 Бренд телевизоров coocaa TV выходит на российский рынок 1

Публикаций - 10, упоминаний - 15

Skyworth Group и организации, системы, технологии, персоны:

Skyworth Group - Skyworth Digital 33 8
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 731 3
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 374 2
Google LLC 12356 2
Skyworth Group - Metz 6 1
Hartens - Хартенс 18 1
Samsung Electronics 10729 1
Yandex - Яндекс 8642 1
Xiaomi 2045 1
LG Electronics 3686 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1608 1
VK - Mail.ru Group 3539 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 268 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 401 1
Sony 6642 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4629 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 168 1
ГЛОНАСС АО 252 1
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 1
BMW Designworks Group 15 2
BMW Group 469 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1696 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8331 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2748 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1095 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 480 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 294 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 84 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 189 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13072 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3534 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 575 1
ГосИнформСистемы 155 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7378 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18925 5
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3749 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17869 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9521 3
Акустические устройства - Динамик - Сабвуфер - Subwoofer - Низкочастотный динамик 349 3
Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 386 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21847 3
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1113 3
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1184 3
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1390 3
Караоке 307 2
Motion sensor - Сенсор движения - Датчик движения - Детектор движения 185 2
Контрастность 2956 2
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2226 2
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 1983 2
Application store - магазин приложений 1375 2
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 862 2
Акустические устройства - Динамик - Саундбар - Soundbar 123 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25757 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9903 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13065 2
Dolby Vision 242 2
LED-mini экраны 72 2
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1114 2
Flicker-Free - технология снижения яркости без мерцания экрана 291 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8412 2
Patch Management - Управление обновлениями - удаленное обновление - автоматическое обновление 140 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1146 1
MEMS - MicroElectroMechanical Systems - МЭМС - Микроэлектромеханические системы - НЭМС - Наноэлектромеханические системы 191 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3369 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3093 1
CRISP - Cryptographic Industrial Security Protocol - Криптографический протокол 20 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22055 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12926 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4552 1
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1045 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1620 1
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1476 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1053 1
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 339 4
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1200 3
Google Android TV 355 3
Google YouTube - Видеохостинг 2922 2
Google Android 14846 2
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 280 2
Google Chromecast 86 2
VK Видео - Mail.Ru Видео 238 1
Яндекс.ТВ 41 1
VK RuStore - Рустор 539 1
VK Video - ВК Видео 16 1
Merlion - Citilink - SunWind 13 1
Apple iOS 8334 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1425 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3464 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2906 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 530 1
Google YouTube Music 44 1
Мазуренко Илья 13 5
Вараксин Денис 3 1
Шандабыло Евгений 2 1
Чурсин Игорь 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 158807 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18401 5
Германия - Федеративная Республика 12972 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5359 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53623 1
Южная Корея - Республика 6887 1
Япония 13576 1
Беларусь - Белоруссия 6088 1
Индия - Bharat 5737 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14557 1
Индонезия - Республика 1022 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1402 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 394 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6397 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5933 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6437 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5292 2
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 681 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20472 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26100 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1962 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5749 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32065 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3186 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 693 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 690 1
Торговля розничная - Всемирный день шопинга - День холостяков - китайский современный праздник, который отмечается 11 ноября 14 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5346 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1031 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1818 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 192 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 170 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421308, в очереди разбора - 726352.
Создано именных указателей - 190918.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще