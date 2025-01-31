ITLand 1С:PM Управление проектами
Продукт «1С:PM Управление проектами КОРП» разработан компанией ITLand и предназначен для автоматизации широкого круга задач в рамках управления проектами, программами проектов и портфелями проектов на предприятиях. Позволяет автоматизировать ключевые бизнес-процессы проектно-ориентированной организации. Дает возможность увеличить эффективность работы, способствует более успешному распределению ресурсов компании, позволяет достигать плановых показателей с меньшими рисками и своевременно выявлять критические моменты.
ITLand и организации, системы, технологии, персоны:
|Бурдина Елизавета 10 1
|Лебедев Сергей 47 1
|Мякушев Александр 1 1
|Балков Дмитрий 2 1
|Вергазов Евгений 6 1
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