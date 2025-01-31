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ITLand 1С:PM Управление проектами


Продукт «1С:PM Управление проектами КОРП» разработан компанией ITLand и предназначен для автоматизации широкого круга задач в рамках управления проектами, программами проектов и портфелями проектов на предприятиях. Позволяет автоматизировать ключевые бизнес-процессы проектно-ориентированной организации. Дает возможность увеличить эффективность работы, способствует более успешному распределению ресурсов компании, позволяет достигать плановых показателей с меньшими рисками и своевременно выявлять критические моменты.


31.01.2025 «Первый Бит» завершил внедрение системы «1С:PM Управление проектами Корп» в «Банковские инновационные системы» 2
09.12.2024 «Райтек ДТГ» перевел китайский завод на российскую ERP 1
26.09.2024 Вышла новая редакция 3.1 «1С:УНФ+PM Управление проектной фирмой» 2
01.07.2024 ITLand опубликовала на «Маркет Битрикс24» новую версию приложения «Табель. Учет рабочего времени по проектам» 2
15.05.2024 «НЭО Центр» за полгода внедрил «1С:PM Управление проектами» и улучшил продуктивность команд 2
18.03.2024 Вышла новая редакция 5.0 «1С:PM Управление проектами ПРОФ» 3
01.11.2023 Новые возможности линейки «1С:PM Управление проектами» для управления рентабельностью проектно-ориентированной организации 2
25.05.2023 Опрос: 98% ИТ-компаний испытывают сложности при управлении проектами 1
06.03.2023 Пользователи «1С:РM Управление проектами» получили новые возможности 3
24.01.2023 ITLand разработала приложение для интеграции «1С:PM Управление проектами» и «Битрикс24» 2
01.06.2022 ITLand предлагает для проектных организаций быстрое решение по миграции с зарубежного на российское ПО 1
11.04.2022 ITLand и фирма «1С» выпустили новый программный продукт «1С:УНФ+PM Управление проектной фирмой» 1

Публикаций - 12, упоминаний - 22

ITLand и организации, системы, технологии, персоны:

8235 10
ITLand Group - АйТиЛенд Софт 17 8
Comindware - Колловэар 154 1
Advanta - Адванта Консалтинг 14 1
iFellow - АйФэлл 42 1
IBM Business Innovation Services - PwCC - PwC Consulting 20 1
Kaiten - Кайтен Софтвер 12 1
Telegram Group 2004 1
1С-Рарус 887 1
Райтек - Raytec - Райтек ДТГ - Райтек-информ - Райтек-Технолоджис 16 1
Guangdong BIG Climatic Manufacture Co - Nantou Branch 1 1
НЭО - НЭО Центр - НЭО Эксперт - NEO 7 1
Федеральное казначейство России 1779 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3074 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66223 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19393 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30768 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6678 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6788 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11636 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2244 2
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Диаграмма Ганта - График Ганта - Gantt chart - ленточная диаграмма, календарный график 114 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50598 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10212 2
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 423 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11385 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7395 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2018 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11152 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21174 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3164 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 861 1
Бронирование - Booking 588 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1311 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24170 1
ДДС - Децентрализованная Депозитарная Система 38 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12541 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2482 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4017 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4686 1
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