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Райтек Raytec Райтек ДТГ Райтек-информ Райтек-Технолоджис

Райтек - Raytec - Райтек ДТГ - Райтек-информ - Райтек-Технолоджис

«Райтек ДТГ» — системный интегратор для промышленности. Работает на российском рынке с 2013 года. Помимо головного офиса в Туле, компания имеет представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Пензе и Екатеринбурге

 


20.01.2025 «Райтек ДТГ» разработал ИИ-решение для оптимизации работы Service Desk 2
09.12.2024 «Райтек ДТГ» перевел китайский завод на российскую ERP 2
20.11.2024 «Райтек ДТГ» разработал свой первый ИИ-продукт, который сэкономит компаниям до полумиллиона рублей в месяц 2
28.10.2024 «Райтек ДТГ»: доля ИТ-специалистов в России к 2030 г. вырастет до 4,9% 2
24.10.2024 «Райтек ДТГ»: внедрение «1С:ERP» увеличивает прибыль для крупных предприятий на 8% 2
23.10.2024 «Райтек ДТГ»: новое решение поможет компаниям сократить затраты на содержание складов до 40% 2
23.09.2024 «Райтек ДТГ»: рынок отечественного ПО будет расти на 15% ежегодно 2
17.10.2023 Индустрия 4.0 на практике: разбираем кейсы 2
30.11.2022 Выручка поставщиков BPM-систем увеличилась более, чем на треть 1
22.11.2022 Интерес к решениям «1С» для корпоративного сектора привлек на бизнес-форум 1С:ERP более 6 тыс. руководителей и специалистов из 10 стран 1
05.09.2013 ГКРЧ будет принимать решения о сроках продления лицензий на использование полос радиочастот 1
12.05.2010 Щеголев на «Связь-Экспокомм»: оплата услуг связи пойдет на развитие отечественных поставщиков 1
08.09.2009 Минкомсвязи предлагает вести понятие «отечественный производитель» 1
07.09.2009 Минкомсвязи подозревают в поддержке монополии на рынке WiMAX-оборудования 2
11.09.2007 Redwatch: камера с инфракрасным детектором движения 1

Публикаций - 15, упоминаний - 24

Райтек и организации, системы, технологии, персоны:

8213 5
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 4
Информ 303 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
SAP SE 5276 2
МегаФон 8803 1
Lenovo Motorola 3501 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 158 1
СИНХ - Таттелеком 203 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон 172 1
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 112 1
InfiNet Wireless - Инфинет 59 1
Газпром Тех - Микран НПФ - научно-производственная фирма 44 1
Nokia Alcatel-Lucent RT 13 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 127 1
Naumen - Наумен 625 1
Docsvision - ДоксВижн 1008 1
1С-Рарус 887 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 537 1
Comindware - Колловэар 154 1
Ростех - РТ-Информ 140 1
1С - Smartway Travel Group - Смартвэй 15 1
Ростех - Радиозавод 68 1
ИРЗ - Ижевский радиозавод 35 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 45 1
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 33 1
KoderLine - Кодерлайн 5 1
РусГидро ИТ сервис 16 1
АртАйТи - artIT 2 1
Proxim Wireless - TeraBeam 27 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
ИнформИнвестГрупп 22 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 1
НефтеТрансСервис - UMNO.digital - Умные цифровые решения 10 1
Альтоника ПК 16 1
Guangdong BIG Climatic Manufacture Co - Nantou Branch 1 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 2
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 48 2
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 67 1
Русагро Группа Компаний 277 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Газпром нефть 618 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 335 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
ОМК - ВМЗ - Выксунский металлургический завод - Альметьевский трубный завод 28 1
Ростех - Автоматика - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 37 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 141 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 1
Водоканал МУП 12 1
Деловые Линии ГК 66 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 43 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 72 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 30 1
Фармасинтез - Pharmasyntez 6 1
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис 13 1
Петровакс Фарм НПО - Petrovax Pharm 9 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 41 1
ВТБ Недвижимость 3 1
Газпром метанол - Сибметахим - Сибирская метанольная химическая компания 2 1
Волжское пароходство - Волга-Флот - судоходная компания 12 1
Дороничи АПХ - Агропромышленный холдинг 3 1
Газпром Интернэшнл Лимитед - Gazprom International Limited 11 1
Калининградский янтарный комбинат 1 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 132 1
Stada 25 1
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 1
Татспиртпром - Алкоторг 13 1
Северсталь - Industrial.Market - Индастриал Маркет 1 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 60 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 59 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области - Рязанская областная Дума - органы государственной власти 32 1
Правительство Иркутской области 29 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 20 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 86 1
Федеральное казначейство России 1772 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1268 3
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1644 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3387 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 2
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1156 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1097 2
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 375 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3755 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2364 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8122 1
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 337 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 1
SDR - Software Defined Radio - Программно определяемая радиосистема 86 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6967 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3820 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 1
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 216 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 864 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 815 1
1С:ERP Управление предприятием 550 4
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 556 3
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 168 2
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 248 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
ELMA BPM 34 1
1С:Корпорация 48 1
1С-Коннект - БухгалтерФон Сервис 12 1
1С:ЭДО - 1С:EDI - электронный документооборот 25 1
1С:Контрагент 7 1
1С:Аналитика 18 1
1С:ЭПД 4 1
1С:Подпись 3 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 451 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 1
Microsoft Access 60 1
СКБ Контур - Контур.Персонал 7 1
ТТК SDN 1 1
Digital Design - АВАКОР 10 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 77 1
1С:TMS Логистика. Управление перевозками 6 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 444 1
1С:КА - 1С:Комплексная автоматизация 50 1
1С:ТОиР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 35 1
ITLand - 1С:PM Управление проектами 11 1
Вергазов Евгений 6 5
Кулаев Антон 2 2
Щеголев Игорь 698 1
Никифоров Николай 1136 1
Голомолзин Анатолий 75 1
Ситников Сергей 78 1
Мардер Наум 116 1
Лашкина Елена 31 1
Кудрявцев Владимир 24 1
Рутенберг Дмитрий 23 1
Тайнов Олег 20 1
Монахов Сергей 14 1
Койнов Андрей 3 1
Нуралиев Борис 289 1
Андреев Владимир 97 1
Чепакин Андрей 26 1
Николаев Александр 33 1
Самородов Александр 13 1
Мураховский Эдуард 38 1
Серов Дмитрий 3 1
Скалецкий Егор 2 1
Замаруев Владимир 40 1
Пирогова Анна 1 1
Власов Антон 1 1
Кудряшов Виталий 2 1
Балков Дмитрий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1493 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 1
Китай - Гуандун 65 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 2
Экономический эффект 1067 2
Аренда 2416 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8035 2
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1286 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6697 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2800 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 500 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9925 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 652 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 1
Связь-Экспокомм 113 1
1С:ERP Бизнес-форум 18 1
1С:Проект года 23 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
1С Вернисаж программных продуктов 3 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
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