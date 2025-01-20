Райтек Raytec Райтек ДТГ Райтек-информ Райтек-Технолоджис
«Райтек ДТГ» — системный интегратор для промышленности. Работает на российском рынке с 2013 года. Помимо головного офиса в Туле, компания имеет представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Пензе и Екатеринбурге.
Райтек и организации, системы, технологии, персоны:
|Вергазов Евгений 6 5
|Кулаев Антон 2 2
|Щеголев Игорь 698 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Голомолзин Анатолий 75 1
|Ситников Сергей 78 1
|Мардер Наум 116 1
|Лашкина Елена 31 1
|Кудрявцев Владимир 24 1
|Рутенберг Дмитрий 23 1
|Тайнов Олег 20 1
|Монахов Сергей 14 1
|Койнов Андрей 3 1
|Нуралиев Борис 289 1
|Андреев Владимир 97 1
|Чепакин Андрей 26 1
|Николаев Александр 33 1
|Самородов Александр 13 1
|Мураховский Эдуард 38 1
|Серов Дмитрий 3 1
|Скалецкий Егор 2 1
|Замаруев Владимир 40 1
|Пирогова Анна 1 1
|Власов Антон 1 1
|Кудряшов Виталий 2 1
|Балков Дмитрий 2 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 1
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