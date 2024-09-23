«Райтек ДТГ»: рынок отечественного ПО будет расти на 15% ежегодно

Российский рынок программного обеспечения демонстрирует стабильный рост. В 2023 г. его объем увеличился на 15% и составил более 1,3 млрд рублей. По предварительным оценкам, эта тенденция продолжится, и ежегодный рост на уровне до 15% будет наблюдаться до 2028 г. Об этом CNews сообщили представители «Райтек ДТГ».

Евгений Вергазов, управляющий партнер российского системного интеграторов для промышленности «Райтек ДТГ», назвал реалистичным прогноз о том, что рынок отечественного ПО будет расти в течение следующих пяти лет в среднем на 15% ежегодно.

Этот прогноз и другие тенденции рынка были озвучены экспертами компании «Технологии доверия» По их данным, доля российского ПО на рынке составляет около 50%. Однако, только 9% этого объема соответствует функциональным возможностям иностранных решений на уровне более 70%. Этот создает новые возможности для российских разработчиков и вендоров.

В условиях импортозамещения отечественные компании предъявляют высокие требования к программным решениям, которые должны быть адаптивными, функциональными и бесшовными. На первом месте стоит желание интегрировать решения «все в одном», что позволит оптимизировать процессы и снизить затраты. При этом ключевыми факторами, влияющими на принятие решений о закупках отечественного ПО, остаются скорость и стоимость внедрения, а также уровень доверия к производителю и его продуктам. Часть игроков рынка пока не спешит мигрировать на новые решения. Так, согласно данным «Технологии доверия», 78% заказчиков продолжают использовать системы SAP.

При этом наибольший успех в процессе импортозамещения наблюдается в госсекторе и энергетической отрасли, где доля отечественного ПО составляет 75% и 80% соответственно. В то же время производственные компании демонстрируют меньший рост в этом направлении. На текущий момент, наиболее востребованными у российских компаний являются решения по управлению бизнес-процессами и производством, системы цифрового проектирования и моделирования занимают второе место.

Несмотря на позитивную динамику, существуют и барьеры для полноценного внедрения российского ПО. Согласно данным опроса Правительства России, 56,2% респондентов указывают на дефицит финансирования как на основную преграду. Другими значимыми факторами являются отсутствие готовых решений, нехватка цифровых компетенций и кадров, а также проблемы с ИТ-инфраструктурой.

Говоря о перспективах, с учетом роста потребностей и ограниченного количества разработчиков возникает необходимость повышения эффективности и автоматизации процессов разработки. Это станет ключевым фактором, обеспечивающим конкурентоспособность на рынке.

Учитывая растущее беспокойство бизнеса по поводу защиты данных, особое внимание будет уделяться безопасности критической инфраструктуры. Так, внедрение практик DevOps и DevSecOps поможет ускорить и стандартизировать процессы разработки, что значительно повысит уровень безопасности создаваемых решений. В перспективе на рынке также появится больше новых экспортных ИТ-продуктов, включая специализированные low-code-платформы.

По словам Евгения Вергазова, ситуация на российском ИТ-рынке в целом меняется к лучшему. «За последние несколько лет мы наблюдаем значительное ускорение в развитии отечественной ИТ-отрасли, как в сфере оборудования, так и программного обеспечения. Конкуренция и уровень зрелости участников рынка растет», — отметил он. По его словам, это позитивно отражается на качестве и стоимости российских решений. «Я уверен, что рынок российского ПО будет активно расти и дальше. Представителям ИТ-индустрии уже удалось успешно перестроить бизнес-процессы и развить компетенции. Хотя определенная степень недоверия к отечественным решениям еще сохраняется, их полное принятие — это лишь вопрос времени», — добавил Евгений Вергазов.