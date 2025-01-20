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Вергазов Евгений



20.01.2025 «Райтек ДТГ» разработал ИИ-решение для оптимизации работы Service Desk 1
09.12.2024 «Райтек ДТГ» перевел китайский завод на российскую ERP 1
28.10.2024 «Райтек ДТГ»: доля ИТ-специалистов в России к 2030 г. вырастет до 4,9% 2
24.10.2024 «Райтек ДТГ»: внедрение «1С:ERP» увеличивает прибыль для крупных предприятий на 8% 1
23.10.2024 «Райтек ДТГ»: новое решение поможет компаниям сократить затраты на содержание складов до 40% 1
23.09.2024 «Райтек ДТГ»: рынок отечественного ПО будет расти на 15% ежегодно 2

Публикаций - 6, упоминаний - 8

Вергазов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Райтек - Raytec - Райтек ДТГ - Райтек-информ - Райтек-Технолоджис 15 5
8213 3
ИИ-Технологии 104 1
Guangdong BIG Climatic Manufacture Co - Nantou Branch 1 1
SAP SE 5276 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 60 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1097 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 361 1
DevOps - Development и Operations 865 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 256 1
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1156 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 774 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2364 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1700 1
1С:ERP Управление предприятием 550 1
1С:КА - 1С:Комплексная автоматизация 50 1
1С:ТОиР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 35 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 77 1
Власов Антон 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 500 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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