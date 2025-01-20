Вергазов Евгений
Вергазов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Райтек - Raytec - Райтек ДТГ - Райтек-информ - Райтек-Технолоджис 15 5
|1С 8213 3
|ИИ-Технологии 104 1
|Guangdong BIG Climatic Manufacture Co - Nantou Branch 1 1
|SAP SE 5276 1
|PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 60 1
|1С:ERP Управление предприятием 550 1
|1С:КА - 1С:Комплексная автоматизация 50 1
|1С:ТОиР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 35 1
|1С:WMS Логистика. Управление складом 77 1
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