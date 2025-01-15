1С:ТОиР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования
1С:ТОИР КОРП предназначен для организации эффективной системы управления ремонтами и обслуживанием оборудования и других материальных активов (техники, инженерной инфраструктуры, зданий и сооружений, объектов непроизводственного назначения и пр.) на предприятиях различных отраслей, в том числе с учетом требований международного стандарта ISO 55000. Решение относится к классу EAM-систем (Enterprise Asset Management — управление основными фондами и активами предприятия).
1С:ТОиР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования и организации, системы, технологии, персоны:
|РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 2
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
|Пилькин Роман 7 4
|Сериков Андрей 4 4
|Логвинов Эдуард 3 3
|Черепков Павел 2 2
|Бельков Дмитрий 1 1
|Кудинов Михаил 3 1
|Сударкин Евгений 25 1
|Задорожный Никита 1 1
|Беспалов Алексей 7 1
|Шабатура Михаил 1 1
|Ребрин Сергей 1 1
|Нестеров Алексей 143 1
|Кислов Алексей 3 1
|Григорович Артем 2 1
|Коротков Илья 1 1
|Нугайбеков Ренат 2 1
|Курилин Александр 1 1
|Лебеденко Дарья 1 1
|Мусин Наиль 1 1
|Вильданов Руслан 1 1
|Султаналиев Асхат 1 1
|Иванов Роман 21 1
|Балков Дмитрий 2 1
|Сергеев Роман 6 1
|Вергазов Евгений 6 1
|Шкедин Михаил 1 1
|Мещеряков Илья 3 1
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