1С:ТОиР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования

1С:ТОИР КОРП предназначен для организации эффективной системы управления ремонтами и обслуживанием оборудования и других материальных активов (техники, инженерной инфраструктуры, зданий и сооружений, объектов непроизводственного назначения и пр.) на предприятиях различных отраслей, в том числе с учетом требований международного стандарта ISO 55000. Решение относится к классу EAM-систем (Enterprise Asset Management — управление основными фондами и активами предприятия).