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1С:ТОиР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования


1С:ТОИР КОРП предназначен для организации эффективной системы управления ремонтами и обслуживанием оборудования и других материальных активов (техники, инженерной инфраструктуры, зданий и сооружений, объектов непроизводственного назначения и пр.) на предприятиях различных отраслей, в том числе с учетом требований международного стандарта ISO 55000. Решение относится к классу EAM-систем (Enterprise Asset Management — управление основными фондами и активами предприятия).


15.01.2025 «1С:ТОИР Корп» получил сертификат «Совместимо! Система программ "1С:Предприятие"» 2
25.12.2024 «Агропромкомплектация» в пять раз сократила долю аварийных ремонтов и на 20% повысила эффективность складских запасов 2
09.12.2024 «Райтек ДТГ» перевел китайский завод на российскую ERP 1
05.12.2024 Проект ИНК и «Деснола» помог снизить длительность ремонтов и простоев оборудования на 25% 2
29.11.2024 Новый релиз 1С:ТОИР КОРП 3.0.14.1 от «Деснола» ускорит рабочие процессы и даст больше возможностей для контроля ремонтов 3
15.11.2024 «Деснол»: «Мобильная бригада» вошла в Реестр российского ПО 2
22.08.2024 Разработчик решений «1С:ТОИР» и «1С:ITILIUM» снова подтвердил соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 1
19.08.2024 Белорусская ГК «Алютех» запустит «1С:ТОИР КОРП» на втором заводе в Новосибирске 2
12.08.2024 На Череповецком ФМК началась опытно-промышленная эксплуатация «1С:ТОИР Корп» 2
27.06.2024 «Нэфис Косметикс» завершил первый этап комплексной цифровизации процессов управления ТОиР 3
23.04.2024 Вышла новая версия ITSM-системы «1С:ITILIUM» 1
03.04.2024 «Аэродинамика» перешла на российский Service Desk в рамках импортозамещения    1
28.03.2024 «1С:RCM» получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие» 2
09.01.2024 Новая парадигма на рынке ITSM и ESM России: фирма «1С» и «Деснол Софт» выпустили совместное решение — 1С:ITILIUM 1
26.12.2023 Новый подход к проведению RCM-анализа в релизе «1С:RCM Управление надежностью» 1.0.20.1 2
28.11.2023 Разработчик «1С:ITILIUM» первым перешел на прототип системы до официального релиза 1
08.11.2023 Продукты «Деснол софт» вошли в контур трех направлений единой системы «1С» по цифровизации бизнеса 2
18.09.2023 SOFROS создал единый интеграционный ландшафт для компании «ОТЭКО» 1
04.09.2023 «Деснол софт» выпустил новый релиз «1С:ТОИР КОРП» — управление активами и планирование ремонтов становятся проще и удобнее   2
18.08.2023 «Деснол софт» автоматизирует ТОиР на Череповецком фанерно-мебельном комбинате 1
30.06.2023 Фирма «1С» объявила о планируемом выпуске решения 1С:Itilium 1
13.06.2023 «Бенкала» автоматизировала ТОиР за счет внедрения «1С:ТОИР Корп» 2
01.06.2023 «1С-Рарус» внедрил «1С:ТОиР 2.0 КОРП» в ПАО «Татнефть» 4
12.05.2023 «Деснол софт» выпустила новую версию «1С:ТОИР Корп» 3
18.01.2023 Как в Казахстане внедряют «1С:ТОИР» и управляют ремонтами 2
19.07.2022 «1С-Рарус» автоматизировала управление процессами ТОИР в «Сибагро» 2
22.04.2021 «Первый бит» внедрил 1С:ERP в Энергосетевой компании ЧТПЗ, автоматизировав управление затратами 1
10.06.2020 Prof-IT Group автоматизировал управление ТОиР для Сосенского приборостроительного завода 1
08.11.2018 Россияне выпустили приложение для контроля за ремонтными бригадами с мобильника 2
02.08.2018 «Магнит» внедрил «1С:ТОИР 2 КОРП» 2
01.08.2018 «Магнит» автоматизировал ремонт магазинов и логистических центров 2
02.10.2017 «1С:Предприятие 8» обеспечивает бесперебойную работу оборудования «Татнефть-Нефтехимснаб» 1
28.06.2016 Axelot разработал базу данных оборудования для «Иркутской нефтяной компании» 1
29.02.2016 «Световые технологии» сократили число аварийных случаев на производстве с внедрением решения «1С» 1
21.08.2008 «Конструкция» управляет производством вместе с «1С:Предприятием 8» 1

Публикаций - 35, упоминаний - 60

1С:ТОиР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования и организации, системы, технологии, персоны:

8213 33
Desnol soft - Деснол софт - Деснол Бизнес Решения 51 26
1С-Рарус 887 8
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 5
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 807 2
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult 160 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 55 1
ЦПС - ЦентрПрограммСистем 35 1
НПЦАП ФГУП - Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина 10 1
1С-Рарус - ExSolCom 2 1
Ай-Ти центр Рыбасова 2 1
Hitachi - Хитачи 1464 1
RBI 21 1
Татнефть - ТатИТнефть - Татнефть ЦОБ - Татнефть Центр обслуживания бизнеса - Татнефть ТЦР - Татнефть Цифровое развитие - Татнефть НТЦ - Татнефть Научно-технический центр 12 1
Axelot - Sofros - Софрос 4 1
Renga Software - Ренга Софтвэа 32 1
Райтек - Raytec - Райтек ДТГ - Райтек-информ - Райтек-Технолоджис 15 1
Guangdong BIG Climatic Manufacture Co - Nantou Branch 1 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 5
Татнефть 226 2
ИНК - Иркутская нефтяная компания 30 2
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 155 2
Аэродинамика - Базэл Аэро 41 2
НМЗ - Нижнекамский механический завод 4 1
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 1
ТМК - ЧТПЗ - ЭСК - Энергосетевая компания 1 1
Татнефть Нефтехим УК - Татнефтехиминвест-холдинг 14 1
Казахмыс - Kazakhmys 51 1
Сибагро - Сибирская аграрная группа 10 1
ТрансЛом ГК 5 1
КЛМЗ - Карагандинский литейно-машиностроительный завод 1 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 63 1
ЧФМК - Череповецкий фанерно-мебельный комбинат 1 1
Бенкала ГРК - Горнорудная компания 1 1
ОТЭКО ГК 21 1
Кубань Агрохолдинг 5 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 51 1
Алютех - Alutech - АлюминТехно 4 1
Нэфис Косметикс - Nefis Cosmetics 3 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 59 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 6
Федеральное казначейство России 1772 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 206 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 775 28
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 25
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 18
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 11
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 751 11
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10075 7
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 735 7
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2468 6
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ESM - Enterprise Service Management - Управление корпоративными услугами 119 5
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 4
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