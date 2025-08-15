«Деснол» представляет мнемосхемы для «1С:ТОИР КОРП» с мультиплатформенной интеграцией данных

Компания «Деснол», разработчик и интегратор решений экосистемы «1С:ТОИР», объявляет о расширении функциональных возможностей EAM-системы для эффективного управления активами с помощью «1С:ТОИР КОРП» за счет внедрения интерактивных мнемосхем. Они уже используются на заводе «Тяжмаш» — одном из крупнейших машиностроительных предприятий в России. Об этом CNews сообщили представители «Деснола».

Мнемосхемы разработаны в ответ на растущий запрос крупных промышленных предприятий, столкнувшихся с необходимостью оперативного контроля территориально-распределенного оборудования. В «1С:ТОИР КОРП» они являются наглядным инструментом интуитивно понятной визуализации его текущего состояния и позволяют видеть неисправную линию, участок производственного цеха или конкретный объект ремонта, находясь в удаленной от производства локации и в разрезе цехов. Такая информация отображается на мнемосхемах цветовой индикацией по принципу светофора, когда красный цвет сигнализирует об отказе или простое, желтый — о зарегистрированном дефекте, зеленый говорит об исправном состоянии оборудования.

«При работе с мнемосхемами мы сразу видим связь между моделями объектов ремонта и объектами ремонта в "1С:ТОИР КОРП", — сказал Антон Санников, руководитель отдела планирования Центра экспертизы ТОиР компании «Деснол». — Если в SCADA-системах информация детализирована: здесь отображается отдельная информация по задвижкам, регуляторам, кранам и трубам, в "1С:ТОИР КОРП" эти элементы объединены в один объект ремонта на уровне всей машины, что исключает необходимость в избыточной детализации информации при формировании ППР. При этом все данные по контролируемым параметрам, наработке и состоянию объекта ремонта доступны в едином интерфейсе».

Новый инструмент от «Деснола» предлагает комплексное решение для предприятий с территориально-распределенными друг от друга объектами ремонта, обеспечивая мгновенную визуализацию состояния оборудования как через цветовую индикацию на мнемосхемах, так и с использованием виджетов в виде диаграмм, графиков и цифровых значений контролируемых показателей. Кроме этого, здесь отображаются даты ближайших капитальных ремонтов. Все это в комплексе позволяет оперативно, буквально одним взглядом, оценивать работоспособность активов, сокращая время реакции ремонтного персонала на неисправность до считанных минут.

Источником данных для отображения на мнемосхемах в «1С:ТОИР КОРП» могут быть: сопутствующее приложение «Мобильная бригада», которое позволяет техническому персоналу фиксировать неисправности непосредственно на местах с мгновенной передачей данных в систему; SCADA-системы, обеспечивающие автоматизированную передачу параметров работы оборудования в реальном времени; датчики IoT, отслеживающие критичные показатели (температуру, вибрацию, давление).

«Такой наглядный инструмент уже вызывает интерес среди промышленных предприятий. В отличие от большинства существующих решений на рынке, предлагающих лишь табличное представление данных, мнемосхемы "Деснола" обеспечивают принципиально новый уровень работы с данными, помогают оперативно реагировать на инциденты и принимать решения», — сказал ведущий эксперт российского центра практической экспертизы по цифровой трансформации ТОиР компании «Деснол» Антон Санников.

Ожидается, что основными пользователями мнемосхем станут инженеры по надежности, планированию, руководители технических служб и производства. Для них мнемосхемы могут быть незаменимым инструментом ежедневного контроля, которые позволят не только оперативно реагировать на возникающие проблемы, но и выявлять скрытые закономерности, повторяющиеся неисправности в определенных участках цехов, что может указывать на системные проблемы инфраструктуры цеха. Например, на отсутствие или неисправность заземления.

Помимо этого, наличие наглядного отображения цехового оборудования позволит оптимизировать маршруты технического персонала, учитывая месторасположение оборудования и его текущее состояние для эффективного планирования времени обходов и других регламентных мероприятий. Внедрение мнемосхем занимает порядка четырех недель и может быть выполнено как на первых этапах проекта автоматизации процессов управления активами, так и после его реализации.