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Тяжмаш Сызранский завод тяжелого машиностроения

Тяжмаш - Сызранский завод тяжелого машиностроения

УПОМИНАНИЯ


04.08.2025 «Деснол» разработал уникальные мнемосхемы для мгновенного поиска неисправного оборудования на заводе «Тяжмаш» 1
11.07.2023 «Шерпа роботикс» роботизировала бизнес-процессы «Тяжмаша» 4
11.03.2012 «Тяжмаш» внедрил систему серверной виртуализации на платформе Microsoft 4
27.09.2011 Конференция CNews: «ВРМ 2011: инновации и реалии» 2
30.09.2010 Dassault Systèmes и «Техпром» выпустили новый файл-каталог САПР CATIA 2
14.12.2006 Завод "Тяжмаш" осваивает биометрическую идентификацию 1
25.04.2006 "ССМ-Тяжмаш": ERP-калькулятор для себестоимости 1
01.03.2006 АСКОН сообщает об итогах 2005 года 1
19.11.2004 14 декабря состоится IT-конференция "Бизнес со знаком +" 1
11.11.2004 14 декабря состоится конференция "Бизнес со знаком +" 1
28.10.2004 В Москве состоялась международная конференция «Электронный документооборот в управлении бизнес-процессами» 1
10.03.2004 Система "ЕВФРАТ-Документооборот" внедрена на ОАО "Тяжмаш" 4
09.03.2004 Columbus автоматизировал лидера тяжелого машиностроения 1
28.11.2003 "Северстальмаш" автоматизирует документооборот 1

Публикаций - 14, упоминаний - 25

Тяжмаш и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8989 3
SAP SE 5362 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1668 3
Microsoft Corporation 24982 2
IBM - International Business Machines Corp 9492 2
Крок - Croc 1788 2
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Docsvision - ДоксВижн 1020 2
Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 61 2
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 329 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 599 2
Softline - Софтлайн 3065 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 381 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13521 1
Корус Консалтинг ГК 1278 1
8628 1
SAP CIS - САП СНГ 857 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 547 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 414 1
Xerox 1145 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1589 1
OpenText - Hummingbird 50 1
InterTrust - ИнтерТраст 329 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1184 1
Dassault Systemes 222 1
Техноэволаб - Technoevolab - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 194 1
РПК - Русская промышленная компания 21 1
Software AG & IDS Scheer 199 1
BioLink Solutions - BioLink Technologies - Биолинк Солюшенс 129 1
BI Telecom - БиАй Телеком 29 1
НТЦ ИРМ - Научно-Технологический Центр ИРМ 46 1
Бизнес-Консоль 18 1
Северсталь - ССМ-Тяжмаш - Северстальмаш 16 4
Северсталь ПАО - Severstal 527 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 833 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7809 2
Ингосстрах СПАО 440 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 494 2
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 127 2
НСПК - Национальная система платежных карт 869 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 1
Татнефть 231 1
Силовые машины 136 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2917 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
ГПБ - Газпромбанк 1127 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1282 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 323 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 681 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 476 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 1
Возрождение - Коммерческий банк 347 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 44 1
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 17 1
Курганхиммаш - Курганский завод химического машиностроения 2 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 297 1
Росатом - ТВЭЛ - Центротех НПО - Русская газовая центрифуга ИЦ - УЗГЦ, Уральский завод газовых центрифуг - УЭХК, Уральский электрохимический комбинат 9 1
ОСГ Рекордз Менеджмент - OSG Records Management - ОСГРМ 18 1
СБ Банк - Судостроительный банк 58 1
Мастер-Банк 35 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 101 1
Лукойл Нефтохим Бургас 5 1
Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт 43 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Ukraine International Airlines - Международные авиалинии Украины - авиакомпания 1 1
Уралхим ВМУ - Воскресенские минеральные удобрения 3 1
Библио-Глобус ТД - Торговый Дом 4 1
Библио-глобус 9 1
Альянс Русский Текстиль 2 1
Росимущество - КТРВ - Вымпел ОКБ ГосМКБ - Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова 11 1
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 57 1
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 59 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2777 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3468 1
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Правительство Саратовской области - органы государственной власти 57 1
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Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 1
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Microsoft Windows Server 2008 479 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 931 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 221 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2362 1
Аскон - Лоцман:PLM 88 1
Microsoft Dynamics 1181 1
Dassault Systemes - Catia 79 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 293 1
EPFL - Scala - Язык программирования 148 1
BioLink U-Match 26 1
Sherpa RPA 27 1
BioLink ASA - BioLink Authenteon Software Appliance - BioLink Authentication Center - BioLink Access 12 1
Microsoft SCVMM - Microsoft System Center Virtual Machine Manager 22 1
Аскон - Лоцман:КБ 6 1
Дубинский Андрей 4 2
Смирнов Олег 16 2
Шлыков Алексей 45 2
Македонский Сергей 47 2
Гликман Феликс 16 2
Ландиа Александр 2 2
Захаров Дмитрий 46 1
Беспалов Сергей 6 1
Волков Максим 34 1
Лиц Юрий 2 1
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Коптелов Андрей 111 1
Трифонов Дмитрий 4 1
Дугаев Павел 3 1
Родин Сергей 1 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7854 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 929 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 899 1
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ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 1
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МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 265 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 23 1
КубГУ - Кубанский государственный университет 31 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 51 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 69 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 21 1
Росгидромет ЦАО ФГБУ - Центральная аэрологическая обсерватория 4 1
РАМН МРНЦ - Медицинский радиологический научный центр Российской академии медицинских наук 13 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 80 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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