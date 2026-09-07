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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200718
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Мероприятия 893

Родин Сергей

СОБЫТИЯ


07.09.2026 Микросхемы «Микрона» применяются в устройствах промышленной автоматизации Bixanit 1
11.07.2023 «Шерпа роботикс» роботизировала бизнес-процессы «Тяжмаша» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Родин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Elementec - ELMT 239 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1703 1
Тяжмаш - Сызранский завод тяжелого машиностроения 15 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 638 1
Трансивер - Transceiver 150 1
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2929 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3794 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8843 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 601 1
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 147 1
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 102 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7870 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36484 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1542 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7533 1
Sherpa RPA 34 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2467 1
Элемент ГК - Микрон MIK - MIK32 Амур - MIK32 Amur - Старт-MIK32 41 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - РРПП - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 776 1
Кузьмин Евгений 30 1
Россия - ДФО - Амурская область 970 1
Россия - РФ - Российская федерация 167319 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21845 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2560 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1237 1
Энергетика - Energy - Energetically 5915 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3409 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1092 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6644 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470356, в очереди разбора - 724793.
Создано именных указателей - 200718.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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