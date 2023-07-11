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«Шерпа роботикс» роботизировала бизнес-процессы «Тяжмаша»

«Тяжмаш», разработчик и изготовитель дробильно-размольного, топливоприготовительного, транспортирующего оборудования, а также компонентов для АЭС, ГЭС и наземных стартовых комплексов космодромов, объявил об успешном внедрении роботизированной платформы Sherpa RPA. Данная технология ориентирована на автоматизацию и оптимизацию бизнес-процессов, связанных с регистрацией поступления материальных ценностей.

Реализация проекта происходила по предварительно установленным алгоритмам и техническому заданию, адаптированного под специфику «Тяжмаша». Робот, интегрированный в систему, запускается либо по расписанию, либо по инициативе сотрудника. Он автоматически сканирует директорию, содержащую скан-копии документов. После успешной обработки сканов, робот приступает к следующему этапу – запускает необходимое приложение и автоматически заполняет информацию о материалах в программе «Спецсклад». В ходе этого процесса робот также заполняет информацию о поставщике и номенклатуре товаров на основе данных, содержащихся в скан-копиях документов.

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Такое применение роботизированной платформы позволяет «Тяжмашу» существенно снизить вероятность ошибок, ускорить процессы, и высвободить время сотрудников для более сложных и важных задач.

«Внедрение Sherpa RPA быстро показало положительные результаты. Мы довольны улучшением эффективности и планируем продолжить процессы роботизации рутинных процессов на предприятии», – отметил Сергей Родин, заместитель директора по ИТ и ИТР «Тяжмаша».

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