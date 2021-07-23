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Техническое задание Технологическое задание Технические требования Technical specification Technical requirements
СОБЫТИЯ
|23.07.2021
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«Ростелеком» согласовал техническое задание на разработку криптографического модуля «КриптоSDK»
ФСБ России согласовала техническое задание «Ростелекома» на разработку криптографического модуля «КриптоSDK». Он поз
|18.04.2019
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«Корус консалтинг» разработал техническое задание на внедрение ITSM-платформы в Concept Group
«Корус консалтинг» завершил проект по обследованию ИТ-процессов в федеральной сети магазинов Concept Group. По результатам ИТ-аудита было разработано комплексное техническое задание на внедрение ITSM-платформы на базе OTRS. Для развития холдинга Concept Group и повышения конкурентоспособности на рынке fashion-ритейла руководство компании сфокусировалось
|13.04.2018
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В АНО «Цифровая экономика» представили проект техзадания на создание квантового компьютера
уководителя Центра компетенций по направлению «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов» (Госкорпорация «Росатом») По его словам, сейчас важно провести глубокую проработку технического задания и сделать ставку на наиболее перспективную технологическую основу создания российского квантового компьютера. К этой работе подключены ведущие эксперты организаций Госкорпо
|22.07.2015
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На федеральном портале госуслуг создадут единый личный кабинет гражданина
ункционирования инфраструктуры электронного правительства (ИЭП), развитие подсистемы единого личного кабинета (ЕЛК) на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), функционально-технические требования к региональным сегментам государственной информационной системы «Контингент» и ряд других вопросов. Минкомсвязи России подготовило предложения по интеграции ведомственных
|30.04.2013
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Минкомсвязь подготовила техзадание на разработку эталонного справочника документов, необходимых для предоставления госуслуг
Министерство связи и массовых коммуникаций подготовило техзадание на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Комплексное изучение вопросов формирования эталонного справочника документов, необходимых для предоставления государственных и
|15.05.2012
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Разработчики московской ЕМИАС выложили на общественное обсуждение техзадание на разработку электронных медицинских карт
Разработчики московской Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) опубликовали проект технического задания на создание электронной медицинской карты, внедрение которой станет следующим этапом информатизации столичного здравоохранения. Система интегрированной медицинской информац
|27.04.2012
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Digital Design разработал техзадание на установку в ГУИОН системы электронного документооборота на базе DocsVision
и оценки недвижимости». По итогам аудита эксперты ИТ-интегратора разработали концепцию внедрения и техническое задание на установку на предприятии системы электронного документооборота на базе
|12.08.2010
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Главный центр АСУ внутренних войск МВД выбрал подрядчика для разработки техзадания для АИС «Кадры»
нистерства внутренних дел Российской Федерации (войсковая часть 3061) объявил итоги открытого конкурса по выбору подрядчика для проведения информационного обследования предметной области и подготовки технического задания (ТЗ) на разработку автоматизированной информационной системы по учету, хранению и обработке кадровой информации внутренних войск МВД России (АИС «Кадры»). Поучаствовать в т
|24.06.2010
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Главный центр АСУ внутренних войск МВД ищет подрядчика для разработки техзадания для АИС «Кадры»
рации (войсковая часть 3061) объявил о проведении открытого конкурса, по итогам которого рассчитывает определить подрядчика для проведения информационного обследования предметной области и подготовки технического задания (ТЗ) на разработку автоматизированной информационной системы по учету, хранению и обработке кадровой информации внутренних войск МВД России (АИС «Кадры»). Согласно документ
|19.05.2008
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СОГАЗ строит систему мониторинга медицинских видов страхования
Страховая Группа СОГАЗ, российский универсальный страховщик, и компания TopS Business Integrator (TopS BI), входящая в Группу «Систематика», завершили разработку технического задания к системе мониторинга медицинских видов страхования. Система мониторинга призвана обеспечить информационную поддержку управленческих решений Группы СОГАЗ в области развития
|14.03.2002
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ЕRP в России: полноценных внедрений пока нет
ятия, понизить риск нерационального расходования средств на эти цели, а также подготовить грамотное техническое задание на первоочередные этапы совершенствования системы управления предприятием
|07.08.2000
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Anixter разработала технические требования для определения уровня работоспособности кабельных сетей
ixter совместно с рядом ведущих производителей сетевого оборудования Belden Wire and Cable, Panduit, The Siemon Company, CommScope, Berk-Tek, Ortonics, Krone and Lucent Technologies разработала новые технические требования для определения функциональной работоспособности сетей. С появлением Fast Ethernet и Gigabit Ethernet стало ясно, что производительность сети теперь всё в большей степени
Техническое задание и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 51
|Медведев Дмитрий 1665 22
|Шадаев Максут 1210 21
|Мишустин Михаил 787 20
|Никифоров Николай 1138 20
|Рейман Леонид 1065 14
|Чернышенко Дмитрий 581 14
|Опанасенко Всеволод 139 12
|Валяева Елизавета 72 12
|Массух Илья 239 11
|Шпак Василий 279 11
|Панченко Иван 197 10
|Смирнов Алексей 269 9
|Евраев Михаил 266 9
|Козырев Алексей 328 9
|Попов Алексей 339 9
|Александров Александр 86 9
|Собянин Сергей 538 8
|Абакумов Евгений 227 8
|Бойко Алексей 138 8
|Шалманов Сергей 202 8
|Муромец Юлия 28 8
|Коптелов Андрей 134 7
|Пак Олег 112 7
|Чаркин Евгений 317 7
|Иванов Сергей 405 7
|Тятюшев Максим 215 6
|Щеголев Игорь 699 6
|Натрусов Артем 313 6
|Сергеев Сергей 179 6
|Ермолаев Артем 379 6
|Меджитов Тимур 85 6
|Чурсин Дмитрий 87 6
|Конусов Андрей 87 6
|Мякишева Марина 84 6
|Толкачева Екатерина 43 6
|Орловский Виктор 408 5
|Греф Герман 485 5
|Евдокимов Андрей 95 5
|Ускова Ольга 174 5
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