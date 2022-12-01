Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 104941
ИКТ 8697
Организации 6751
Ведомства 1328
Ассоциации 701
Технологии 3016
Системы 18844
Персоны 40536
География 1670
Статьи 1276
Пресса 914
ИАА 597
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1687
Мероприятия 825

Техническое задание Технологическое задание Технические требования Technical specification Technical requirements



01.12.2022 «Дочка» «Россетей» отказывается от VMware в пользу отечественного ПО 2
30.11.2022 Пользователи иностранного ПО будут мигрировать в российские облака 1
29.11.2022 Проектный офис Правительства России использует технологии Naumen 1
25.11.2022 «Росатом» собрался выпускать собственные промышленные контроллеры на российских микросхемах 1
24.11.2022 Nokia и Ericsson больше не нужны. В России начнут собирать базовые станции на открытых технологиях 1
24.11.2022 «Т1 консалтинг» автоматизировала бизнес-функции программы Министерства финансов России «Национальная лотерея» 1
22.11.2022 МТС запускает аналитику для облачного видеонаблюдения 1
18.11.2022 TenChat запустила веб-версию с текстовым редактором и алгоритмом оценки UGC 1
16.11.2022 VK Play Live выпустила собственное мобильное приложение и обновила функциональность 1
16.11.2022 Реформа электронной подписи в России опять забуксовала. Власти винят санкции 1
15.11.2022 Как продолжить цифровизацию в условиях санкций 1
11.11.2022 Ефим Климов, "Эттон": Как мы получили грант на разработку MES-системы 1
10.11.2022 Лучшие проекты и решения получили премии CNews Awards 2022 2
07.11.2022 Компания ITOGO объявляет запуск сервиса партнерских продаж 1
01.11.2022 В России потратят 2,3 миллиарда на суперсервис для суда через интернет 1
01.11.2022 «Ростех» может избавиться от разработки 4G и 5G 1
31.10.2022 Более 27 тыс. госслужащих Омской области переходят на российское ПО «Мой офис» 1
26.10.2022 Власти потратят 2,6 млрд руб. на ИТ-учет налогов, которые навязывают россиянам 1
26.10.2022 Портал «Мои финансы» НИФИ Минфина России перешел на инфраструктуру Selectel 1
25.10.2022 Roomy bots начала работу как самостоятельная бизнес-единица 1
21.10.2022 Госпоставщик российских серверов для транспортной отрасли обрушил цену контракта в три раза 1
12.10.2022 «Сберкорус» вошел в официальный реестр операторов ГИС ЭПД Минтранса России 1
11.10.2022 Госпоставщик вдвое уронил цену на 5 тыс. ПК, сэкономив казне 190 миллионов 1
07.10.2022 «Биофорте-лаб» перешла на электронный архив в биотехнологических исследованиях 1
06.10.2022 «Сыктывкар тиссью груп» перестраивает производственные процессы с помощью GoodsForecast 1
06.10.2022 Константин Истомин, исполнительный директор Directum: «No-, low-, hard-code. Где остановиться?» 1
05.10.2022 Анастасия Хвещеник -

Анастасия Хвещеник, «РТК-Солар»: Мы видим резкий рост интереса к отечественным решениям сетевой безопасности

 1
04.10.2022 Параллельный импорт серверного оборудования: какие «подводные камни» стоит учесть? 1
29.09.2022 Поставщик серверов на «Эльбрусах» для МВД обрушил цену 860-миллионного контракта больше, чем в 2 раза 1
29.09.2022 Что показали два года активной эксплуатации российской коммуникационной платформы 2
26.09.2022 Российский разработчик ВКС выпустил более 10 обновлений за лето 1
19.09.2022 4 тренда на рынке СЭД по данным Market.CNews 1
15.09.2022 Сбербанк отказался покупать российские серверы, чтобы взять китайские 1
12.09.2022 Как технологии помогают спасать бездомных кошек 1
02.09.2022 Российское правосудие купило 10 тысяч китайских принтеров 1
30.08.2022 Власти придумали, как вызвать гарантированный спрос на российское ПО 1
30.08.2022 Аналитики Market.CNews указали на 5 ошибок при внедрении СЭД 2
29.08.2022 Избиратели смогут протестировать сервис электронного голосования 1
22.08.2022 В России создается клон федерального сайта Regulation за четверть миллиарда 1

Публикаций - 1714, упоминаний - 1826
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Долой санки: лучшие электрические снегокаты для детей

Лучшие клавиатуры для планшетов: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro Sport Edition: техно-дизайн нового сезона

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще