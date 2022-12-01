Пользователи иностранного ПО будут мигрировать в российские облака 1

Проектный офис Правительства России использует технологии Naumen 1

МТС запускает аналитику для облачного видеонаблюдения 1

VK Play Live выпустила собственное мобильное приложение и обновила функциональность 1

Как продолжить цифровизацию в условиях санкций 1

Лучшие проекты и решения получили премии CNews Awards 2022 2

Компания ITOGO объявляет запуск сервиса партнерских продаж 1

Госпоставщик российских серверов для транспортной отрасли обрушил цену контракта в три раза 1

Что показали два года активной эксплуатации российской коммуникационной платформы 2

Российский разработчик ВКС выпустил более 10 обновлений за лето 1

Как технологии помогают спасать бездомных кошек 1

Российское правосудие купило 10 тысяч китайских принтеров 1

Избиратели смогут протестировать сервис электронного голосования 1