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Техническое задание Технологическое задание Технические требования Technical specification Technical requirements

СОБЫТИЯ


23.07.2021 «Ростелеком» согласовал техническое задание на разработку криптографического модуля «КриптоSDK»

ФСБ России согласовала техническое задание «Ростелекома» на разработку криптографического модуля «КриптоSDK». Он поз
18.04.2019 «Корус консалтинг» разработал техническое задание на внедрение ITSM-платформы в Concept Group

«Корус консалтинг» завершил проект по обследованию ИТ-процессов в федеральной сети магазинов Concept Group. По результатам ИТ-аудита было разработано комплексное техническое задание на внедрение ITSM-платформы на базе OTRS. Для развития холдинга Concept Group и повышения конкурентоспособности на рынке fashion-ритейла руководство компании сфокусировалось
13.04.2018 В АНО «Цифровая экономика» представили проект техзадания на создание квантового компьютера

уководителя Центра компетенций по направлению «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов» (Госкорпорация «Росатом») По его словам, сейчас важно провести глубокую проработку технического задания и сделать ставку на наиболее перспективную технологическую основу создания российского квантового компьютера. К этой работе подключены ведущие эксперты организаций Госкорпо
22.07.2015 На федеральном портале госуслуг создадут единый личный кабинет гражданина

ункционирования инфраструктуры электронного правительства (ИЭП), развитие подсистемы единого личного кабинета (ЕЛК) на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), функционально-технические требования к региональным сегментам государственной информационной системы «Контингент» и ряд других вопросов. Минкомсвязи России подготовило предложения по интеграции ведомственных
30.04.2013 Минкомсвязь подготовила техзадание на разработку эталонного справочника документов, необходимых для предоставления госуслуг

Министерство связи и массовых коммуникаций подготовило техзадание на выполнение научно-исследовательской работы по теме: «Комплексное изучение вопросов формирования эталонного справочника документов, необходимых для предоставления государственных и
15.05.2012 Разработчики московской ЕМИАС выложили на общественное обсуждение техзадание на разработку электронных медицинских карт

Разработчики московской Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) опубликовали проект технического задания на создание электронной медицинской карты, внедрение которой станет следующим этапом информатизации столичного здравоохранения. Система интегрированной медицинской информац
27.04.2012 Digital Design разработал техзадание на установку в ГУИОН системы электронного документооборота на базе DocsVision

и оценки недвижимости». По итогам аудита эксперты ИТ-интегратора разработали концепцию внедрения и техническое задание на установку на предприятии системы электронного документооборота на базе
12.08.2010 Главный центр АСУ внутренних войск МВД выбрал подрядчика для разработки техзадания для АИС «Кадры»

нистерства внутренних дел Российской Федерации (войсковая часть 3061) объявил итоги открытого конкурса по выбору подрядчика для проведения информационного обследования предметной области и подготовки технического задания (ТЗ) на разработку автоматизированной информационной системы по учету, хранению и обработке кадровой информации внутренних войск МВД России (АИС «Кадры»). Поучаствовать в т
24.06.2010 Главный центр АСУ внутренних войск МВД ищет подрядчика для разработки техзадания для АИС «Кадры»

рации (войсковая часть 3061) объявил о проведении открытого конкурса, по итогам которого рассчитывает определить подрядчика для проведения информационного обследования предметной области и подготовки технического задания (ТЗ) на разработку автоматизированной информационной системы по учету, хранению и обработке кадровой информации внутренних войск МВД России (АИС «Кадры»). Согласно документ
19.05.2008 СОГАЗ строит систему мониторинга медицинских видов страхования

Страховая Группа СОГАЗ, российский универсальный страховщик, и компания TopS Business Integrator (TopS BI), входящая в Группу «Систематика», завершили разработку технического задания к системе мониторинга медицинских видов страхования. Система мониторинга призвана обеспечить информационную поддержку управленческих решений Группы СОГАЗ в области развития
14.03.2002 ЕRP в России: полноценных внедрений пока нет

ятия, понизить риск нерационального расходования средств на эти цели, а также подготовить грамотное техническое задание на первоочередные этапы совершенствования системы управления предприятием
07.08.2000 Anixter разработала технические требования для определения уровня работоспособности кабельных сетей

ixter совместно с рядом ведущих производителей сетевого оборудования Belden Wire and Cable, Panduit, The Siemon Company, CommScope, Berk-Tek, Ortonics, Krone and Lucent Technologies разработала новые технические требования для определения функциональной работоспособности сетей. С появлением Fast Ethernet и Gigabit Ethernet стало ясно, что производительность сети теперь всё в большей степени

Публикаций - 2541, упоминаний - 2756

Техническое задание и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 188
9594 183
Ростелеком 10948 170
Oracle Corporation 7074 113
SAP SE 5601 98
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 86
Softline - Софтлайн 3743 85
IBM - International Business Machines Corp 9699 77
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 76
Intel Corporation 12811 75
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 67
Cisco Systems 5372 65
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 62
Крок - Croc 1964 56
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 56
МегаФон 10742 51
Yandex - Яндекс 9216 48
HP Inc. 5883 47
Huawei 4676 44
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 42
Broadcom - VMware 2610 41
Восход ФГБУ НИИ 721 38
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 37
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 36
Dell EMC 5180 35
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 34
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 34
Apple Inc 13154 33
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 33
Directum - Директум 1268 33
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 33
Google LLC 12688 33
АйТи 1519 32
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 31
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 30
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 29
Docsvision - ДоксВижн 1060 29
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 28
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 26
SAS Institute 1082 25
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 107
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 53
РЖД - Российские железные дороги 2096 52
Почта России ПАО 2370 41
Газпром ПАО 1493 41
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 41
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 40
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 22
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 22
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 22
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 19
Россети Ленэнерго 1699 19
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 18
ГПБ - Газпромбанк 1273 18
НСПК - Национальная система платежных карт 948 18
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 15
Газпром нефть 725 15
Связной ГК 1401 14
Альфа-Банк 1979 14
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 14
Транснефть 335 14
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 14
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 13
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 13
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 13
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 12
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 12
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 12
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 12
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 12
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 11
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 11
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 11
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 11
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 11
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 11
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 10
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 10
Роснефть НК - нефтяная компания 562 10
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 320
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 175
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 169
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 152
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 133
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 113
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 108
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 108
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 101
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 93
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 79
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 79
Федеральное казначейство России 1949 76
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 70
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 67
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 67
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 61
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 60
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 58
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 57
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 53
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 51
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 48
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 48
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 45
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 44
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 41
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 39
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 35
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 33
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 33
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 31
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 31
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 30
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 28
Судебная власть - Judicial power 2500 27
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 27
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 26
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 26
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 26
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 30
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 20
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 11
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 9
ГосИнформСистемы 160 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 8
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 5
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 5
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 5
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 4
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 4
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 4
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 3
РосКомСвобода - Общественная организация 86 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 3
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 3
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 3
TIA - Telecommunications Industry Association 90 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 3
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 3
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 3
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 3
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 2
OWASP - Open Web Application Security Project 146 2
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 996
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 781
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 568
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 506
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 374
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 365
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 334
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 325
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 306
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 295
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 292
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 285
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 281
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 254
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 253
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 244
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 240
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 205
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 193
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 190
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 188
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 182
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 181
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 174
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 158
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 149
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 142
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 138
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 131
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 127
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 122
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 122
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 118
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 117
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 113
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 111
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 111
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 110
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 110
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 108
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 405
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 141
Linux OS 11533 131
Microsoft Windows 16882 121
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 81
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 66
Microsoft Office 4170 61
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 59
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 59
Google Android 15243 57
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 56
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 53
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 51
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День молодёжи - 27 июня 1087 3
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 3
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 3
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НОРВЕКОМ - выставка систем связи и телекоммуникаций 13 3
Фарнборо - Международный авиасалон 28 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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