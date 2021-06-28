Индексная книга (каталог) CNews*
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DCP LLC Digital Content Protection Agency консорциум
СОБЫТИЯ
Публикаций - 8, упоминаний - 8
DCP LLC и организации, системы, технологии, персоны:
|ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 1
|Связной ГК 1400 1
|АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 1
|JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
|АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 178 1
|Борисов Юрий 122 7
|Кузнецова Светлана 16 7
|Трухманов Александр 9 7
|Адамов Андрей 8 7
|Яфраков Михаил 9 7
|Петросов Владимир 9 7
|Данилова Марина 9 7
|Ефанова Людмила 9 7
|Чугунова Тамара 9 7
|Шабурин Hиколай 9 7
|Шарошкин Иван 2 2
|Савинков Илья 4 1
|Евдокимов Андрей 95 1
|Покровский Иван 134 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456816, в очереди разбора - 727715.
Создано именных указателей - 197705.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456816, в очереди разбора - 727715.
Создано именных указателей - 197705.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.