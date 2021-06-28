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DCP LLC Digital Content Protection Agency консорциум

СОБЫТИЯ


28.06.2021 Началось тестирование российского ПО для распознавания COVID-19 на отечественных нейропроцессорах 1
21.09.2020 Российский разработчик нейропроцессоров на годы просрочил выпуск двух чипов, но не будет наказан 1
31.07.2020 В России выпустили нейровычислитель для ускорения обычного ПК 1
24.07.2020 Российский разработчик нейропроцессоров открыл контрактное производство радиоэлектроники 1
14.05.2020 Медицинский ИИ создаст компания полного тезки вице-премьера России — по его же поручению 1
03.04.2020 В России создан нейросетевой вычислитель на флешке 1
07.03.2019 Вышел в свет мощнейший российский нейропроцессор — конкурент Nvidia 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

DCP LLC и организации, системы, технологии, персоны:

НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 66 7
НИИРП - Научно-исследовательский институт радиоприборостроения 12 7
Microsoft Corporation 25723 2
Fujitsu 2100 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1333 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 482 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1086 1
БИС - Банковские информационные системы 104 1
Nvidia Corp 3964 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 1
Связной ГК 1400 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3847 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6514 6
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 110 6
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4933 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2329 1
РЦУД и РТ ФГАУ - Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных технологий 5 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2124 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2838 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 172 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 178 1
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Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1050 7
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8706 4
DDR - Double data rate 3069 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27242 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2045 3
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Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера - Alzheimer's disease 199 1
ФМБА России - ФНКЦ детей и подростков Федерального медико-биологического агентства 1 1
ФМБА России - Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна ФГБУ ГНЦ РФ 8 1
РАН - Российская академия наук 2116 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 272 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 1
CeBIT 614 2
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