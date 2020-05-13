Медицинский ИИ создаст компания полного тезки вице-премьера России — по его же поручению

Созданием для Минпромторга программно-аппаратной основы для медицинского искусственного интеллекта, которая станет базироваться на отечественных нейропроцессорах, займется «Модуль», в распоряжении которого есть собственные соответствующие чипы. Компании предстоит разработать элемент специализированной лаборатории, которая создается по поручению Юрия Борисова из Правительства России — экс-гендиректора и предполагаемого совладельца «Модуля».

Медицинский ИИ силами «Модуля»

Как выяснил CNews, Минпромторг со второй попытки определился с исполнителем работ по созданию отечественного нейросетевого программно-аппаратного комплекса (НПАК), на котором смогут базироваться информационные платформы для разработки и развития продуктов медицинского искусственного интеллекта (ИИ). Им стал научно-технический центр (НТЦ) «Модуль», известный своими разработками нейропроцессоров.

Непосредственным заказчиком научно-исследовательских работ (НИР) выступает подведомственное Минпромторгу федеральное государственное автономное учреждение «Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных технологий». Цена договора составит 30 млн руб. (НДС не облагается). Срок его исполнения — до 31 декабря 2020 г.

Рассматриваемый комплекс планируется реализовать на отечественных нейросетевых компонентах и устройствах. Предполагается, что НПАК станет основой доверенной информационной инфраструктуры, обеспечивающий работу с большими медицинскими и медико-биологическими объемами данных.

Российским медицинским ИИ займется «Модуль»

Проект в том числе направлен на изучение патологий и предупреждение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) — в рамках цифровизации системы здравоохранения России. При этом НПАК должен содержать полный комплекс программно-аппаратных средств необходимых для оперативного внедрения систем искусственного интеллекта в медицинских учреждениях.

Зампред правительства России — по обе стороны проекта

Напомним, первую попытку определить исполнителя НИР госзаказчик предпринял 20 декабря 2019 г., запустив открытый конкурс. Кто именно стал его победителем в конце января 2020 г., в открытых документах не указано. В итоговом протоколе лишь отмечалось, что это был один из трех участников, который в своей заявке, в отличие от конкурентов, начальную цену договора в 30 млн руб. снижать не стал.

Позже закупка стала предметом внимания ФАС, в которую пожаловался один из проигравших претендентов — АО «Радиокомпания “Вектор”». По итогам разбирательства антимонопольный орган предписал заказчику устранить ряд нарушений, а 31 марта 2020 г. закупка была отменена вовсе. После этого госзаказчик отказался от идеи конкурентной процедуры в пользу закупки у единственно возможного поставщика, которым и стал «Модуль». Такое изменение формата стало легитимным из-за временных («вирусных») норм Минфина, дополненных разъяснениями ФАС, выпущенными в конце марта 2020 г.

К документам нового тендера в обоснование закупки у единственного поставщика приложен отдельный файл. В нем во втором пункте отмечается, что «ресурсная исследовательская лаборатория в сфере технологического и компонентного развития технологий медицинского искусственного интеллекта создается по поручению заместителя председателя Правительства России Юрия Борисова (№ ЮБ-П7-9203 от 24 октября 2019 г.)». Из техзадания следует, что так называемый демонстратор НПАК в рамках исполнения договора должен быть построен на вычислительных и программных средствах именно этой лаборатории, находящейся в распоряжении заказчика.

Отметим, что в декабре 2019 г. «Модуль» стал поставщиком в эту лабораторию зарубежного «железа» на сумму в 544,6 млн руб. (в том числе суперкомпьютера Nvidia DGX-2 за 339,8 млн руб.). Договор тогда также достался «Модулю» безальтернативно, хотя и не как единственному поставщику, а как единственному претенденту в конкурентном конкурсе.

Упомянутый Юрий Борисов занимает свою должность с мая 2018 г., сохранив ее при последнем формировании Правительства в начале 2020 г. С 1998 по 2004 гг. он был гендиректором получившего сейчас госзаказ «Модуля». Затем в Федеральном агентстве по промышленности с 2004 по 2008 гг. Борисов занимал должности начальника управления радиоэлектронной промышленности и систем управления, заместителя руководителя. С июля 2008 г. по март 2011 г. работал заместителем министра промышленности и торговли. С марта 2011 г. — первым заместителем председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве. 15 ноября 2012 г. был назначен заместителем министра обороны. Сейчас в ведении Борисова в том числе находятся вопросы развития радиоэлектронной промышленности; по этой тематике он участвует в правительственных официальных мероприятиях.

В базе «Контур.фокуса» на основании данных из ЕГРЮЛ полный тезка Борисова указан одним из предполагаемых соучредителей «Модуля». Представитель «Модуля» Иван Шарошкин в разговоре с CNews не смог сообщить, в какой мере эти сведения о связях Борисова с «Модулем» соответствуют действительности, переправив вопрос редакции в юридическую службу компании. На момент выхода публикации, ответа CNews не получил. Опрошенные редакцией эксперты радиоэлектронного рынка в действующих связях Борисова с «Модулем» не сомневаются.

CNews обратился в Минпромторг с вопросом, не усматривают ли в министерстве в сложившейся ситуации конфликт интересов. В ведомстве прямого ответа не дали. «Требуется учесть, что ЕГРЮЛ в отношении всех акционерных обществ (АО) содержит информацию, актуальную только на момент внесения записи о регистрации юридического лица», — заявили представители Минпромторга, добавив, что выбор ЗАО НТЦ «Модуль» в качестве ведущего производителя для этих работ был сделан «исключительно в связи с уникальностью производимой продукции и опытом компании по выполнению аналогичных работ».

Что предстоит сделать в ходе НИР

В ходе выполнения НИР подрядчику предстоит осуществить аналитический обзор тематической научно-технической, нормативной и методической литературы, в том числе научных информационных источников: статьи в ведущих зарубежных и (или) российских научных журналах, монографии и (или) патенты — не менее 25 источников за период 2015-2020 гг.

«Должна быть проведена сравнительная оценка различных вариантов возможных решений исследуемой проблемы и выполнен выбор наиболее эффективного способа создания НПАК, — отмечается в техзадании. — Должен быть создан один демонстратор НПАК, построенный на вычислительных и программных средствах исследовательской лаборатории медицинского ИИ заказчика. Должны быть проведены испытания демонстратора НПАК на тестовом наборе медицинских данных, предоставленном заказчиком».

Тестовый набор данных для испытаний демонстратора НПАК должен быть предоставлен заказчиком и будет содержать не менее 500 наборов медицинских данных и не менее 100 изображений патологий, полученных с гистосканеров, для изучения патологий и предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

Подоплека проекта

В техзадании конкурса на проведение НИР отмечается, что необходимость создания НПАК следует из безусловного исполнения указа Президента России от 6 июня 2019 г. № 254 «О стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года». В данном документе «создание централизованных цифровых платформ в целях диагностики заболеваний, в том числе с использованием искусственного интеллекта» прописано в качестве одного из приоритетных направлений решения основных задач развития здравоохранения страны. Однако какая-либо конкретика в президентском указе не приведена.

О том, что с точки зрения Минпромторга станет главной сложностью на пути реализации проекта, можно судить по ремарке в ТЗ относительно того, что «возможность применения технологий медицинского ИИ во всем мире ограничивается «уровнем цифровизации учреждений здравоохранения, реабилитации и социальной защиты, требующем наличия широкой линейки специализированных электронных компонентов в виде нейропроцессоров, нейровычислителей и нейроускорителей».

Несколько фактов о «Модуле»

По данным ЕГРЮЛ, ЗАО НТЦ «Модуль» было зарегистрировано в Москве 26 августа 1992 г. В базе «Контур.фокуса» предполагаемыми учредителями без конкретизации долей указаны НИИ радиоприборостроения и межгосударственная акционерная корпорация «Вымпел», а также Михаил Яфраков, Hиколай Шабурин, Тамара Чугунова, Александр Трухманов, Владимир Петросов, Светлана Кузнецова, Марина Данилова, Юрий Борисов и Людмила Ефанова.

Гендиректором НТЦ заявлен Андрей Адамов. В базе «Контур.фокус» за «Модулем» числится 79 госконтрактов на общую сумму в 6,1 млрд руб. Наиболее крупные подряды «Модуля» последнего времени связаны с ОКР по линии Минпромторга.

По собственным данным организации, НТЦ «Модуль» был образован в 1990 г. Начиная с 1995 г., компания разрабатывает высокопроизводительные процессорные ядра и аналогово-цифровые системы на кристалле. «В собственности компании вычислительные мощности и технологии, позволяющие проводить наукоемкие исследования и разработки», — пишет организация на своем сайте. — НТЦ “Модуль” является лицензиатом консорциумов HDMI и DCP LLC, имеет аттестованное и оснащенное современным оборудованием сборочное производство, обеспечивающее мелкосерийный выпуск встраиваемых компьютеров и модулей».