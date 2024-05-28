Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197705
ИКТ 15239
Организации 11708
Ведомства 1508
Ассоциации 1104
Технологии 3583
Системы 26970
Персоны 86216
География 3103
Статьи 1578
Пресса 1304
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2812
Мероприятия 894

НИИРП Научно-исследовательский институт радиоприборостроения

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


28.05.2024 «Росатом» хочет купить разработчика микроэлектроники НТЦ «Модуль» 1
09.11.2021 Власти дают 7,6 миллиарда, чтобы создать российского «убийцу» нейропроцессоров Nvidia 1
28.06.2021 Началось тестирование российского ПО для распознавания COVID-19 на отечественных нейропроцессорах 1
21.09.2020 Российский разработчик нейропроцессоров на годы просрочил выпуск двух чипов, но не будет наказан 1
31.07.2020 В России выпустили нейровычислитель для ускорения обычного ПК 1
24.07.2020 Российский разработчик нейропроцессоров открыл контрактное производство радиоэлектроники 1
14.05.2020 Медицинский ИИ создаст компания полного тезки вице-премьера России — по его же поручению 1
03.04.2020 В России создан нейросетевой вычислитель на флешке 1
31.07.2019 Минобороны закупило отечественный ускоритель нейросетей 1
07.03.2019 Вышел в свет мощнейший российский нейропроцессор — конкурент Nvidia 1
16.03.2007 В руководстве "Арктела" произошло новое назначение 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

НИИРП и организации, системы, технологии, персоны:

НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 66 10
Nvidia Corp 3963 3
Microsoft Corporation 25723 2
Fujitsu 2100 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 482 2
Промобит - Bitblaze - Promobit 102 1
Key Asic - малазийский дизайн-центр 2 1
АвиаТел - AviaTel 5 1
Rosweb - АТК - АРКТЕЛ - АрктикТелеком - Арктел-Инвест 86 1
Росатом - КИС НПО - Критические информационные системы Научно-производственное объединение 23 1
СИТЭС-Центр - СИТЭС-Телеком - СИТЭС-Кондиционер 4 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1824 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1333 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1074 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 644 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1086 1
БИС - Банковские информационные системы 104 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 1
Связной ГК 1400 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 326 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 139 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3846 10
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 110 7
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6514 7
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3189 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2319 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4933 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2329 1
РЦУД и РТ ФГАУ - Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных технологий 5 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2124 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2838 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 172 1
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 8 7
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 178 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 662 9
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22463 8
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1050 7
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4187 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25354 6
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4747 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8706 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21971 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33261 4
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2045 4
DDR - Double data rate 3069 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7388 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3102 3
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 607 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27241 3
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1895 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13807 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3966 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4744 2
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1173 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64494 2
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1648 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28104 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3645 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14174 2
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 595 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1298 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 646 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1248 1
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 419 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6385 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1151 1
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 190 1
U-net - архитектура 9 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16024 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22800 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10231 1
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 1007 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3661 1
TPU - Tensor Processing Unit - Тензорный процессор - Тензорные исчисления 41 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1346 9
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 31 8
НТЦ Модуль - NM Stick - Нейросетевой вычислитель 3 3
Linux OS 11462 2
Microsoft Windows 7 2006 2
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1211 2
Huawei NM Card - Huawei Nano Memory Card - Карта памяти 13 2
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 175 2
НТЦ Модуль - NeuroMatrix DeepLearning - NMDL 4 2
НТЦ Модуль - NM Card - нейросетевой вычислитель 2 1
Key Asic SPG101 - управляющий чип 2 1
НТЦ Модуль - МодульМед 3 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 163 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 570 1
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 198 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2382 1
Nvidia Jetson 47 1
Борисов Юрий 122 9
Шабурин Hиколай 9 8
Кузнецова Светлана 16 8
Трухманов Александр 9 8
Яфраков Михаил 9 8
Петросов Владимир 9 8
Данилова Марина 9 8
Ефанова Людмила 9 8
Чугунова Тамара 9 8
Адамов Андрей 8 7
Евдокимов Андрей 95 2
Шарошкин Иван 2 2
Бойко Алексей 135 1
Савинков Илья 4 1
Пальчиков Иван 5 1
Абакумов Евгений 226 1
Копосов Максим 74 1
Покровский Иван 134 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47372 10
Россия - РФ - Российская федерация 165062 8
Германия - Федеративная Республика 13168 3
Китай - Тайвань 4235 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54539 2
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 2
Украина 7911 1
Россия - Крайний Север 346 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1405 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 196 1
СССР - Ленинград 112 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33493 9
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7033 9
ОКР - Опытно-конструкторские работы 229 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6679 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57315 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21479 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5434 3
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 839 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11230 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2507 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3817 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2195 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3010 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11658 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8181 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8767 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18047 1
Энергетика - Energy - Energetically 5815 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5468 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4621 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2697 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 864 1
Здравоохранение - Реабилитация 443 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 473 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11507 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1568 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6560 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3722 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2407 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3782 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27106 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 487 1
Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера - Alzheimer's disease 199 1
Ведомости 1445 1
РИА Новости 1030 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2362 1
ФМБА России - ФНКЦ детей и подростков Федерального медико-биологического агентства 1 1
ФМБА России - Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна ФГБУ ГНЦ РФ 8 1
РАН - Российская академия наук 2116 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 272 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 486 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 1
CeBIT 614 2
Aero India - Международная авиакосмическая выставка 7 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456816, в очереди разбора - 727715.
Создано именных указателей - 197705.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Обзор Greenworks SV24532: доступный вертикальный пылесос для ежедневной уборки

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще