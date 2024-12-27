JTAG Joint Test Action Group Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149
JTAG и организации, системы, технологии, персоны:
|Горячий Максим 9 3
|Ермолов Марк 10 3
|Зайцев Михаил 260 1
|Борисов Юрий 116 1
|Гинятуллин Роман 61 1
|Кузнецова Светлана 16 1
|Трухманов Александр 9 1
|Адамов Андрей 8 1
|Пименов Андрей 5 1
|Яфраков Михаил 9 1
|Петросов Владимир 9 1
|Скляров Дмитрий 62 1
|Данилова Марина 9 1
|Ефанова Людмила 9 1
|Чугунова Тамара 9 1
|Шабурин Hиколай 9 1
|Евдокимов Андрей 82 1
|Махсон Михаил 14 1
|Шпак Василий 223 1
|Гостев Александр 82 1
|Александров Сергей 14 1
|Беляев Евгений 4 1
|Тюрин Антон 8 1
|Дмитриев Сергей 33 1
|Брыкин Арсений 54 1
|Juniper Research 522 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
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