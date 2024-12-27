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JTAG Joint Test Action Group Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149



27.12.2024 Премьера «Амура» на Ozon: отладочная плата DIP-MIK32 «Микрона» в розничной продаже 1
27.10.2021 В России появились первые инженерные платы для cерверных процессоров Baikal-S 1
26.10.2021 Выпущен давно ожидаемый отраслью 48-ядерный процессор «Байкал». Цена 1
23.12.2020 Власти раздали 20 млрд руб. на новые российские процессоры. Кто получит деньги 1
24.11.2020 Власти раздадут 21 миллиард главным разработчикам российских процессоров, но не всем 1
26.10.2020 НТЦ «Модуль» получил 400 миллионов на космический процессор, совместимый с его нейрочипами 1
15.06.2020 Новейшие процессоры Intel вызывают «крушение» Windows 10 и macOS 3
06.03.2020 Россияне нашли уязвимость в чипах Intel. Избавиться от нее невозможно, нужно менять «железо» 3
30.09.2019 Во всех iPhone и iPad 2012-2017 годов есть неисправимая «дыра» - «подарок» для спецслужб и полиции 1
29.03.2019 Россияне нашли в чипах Intel аппаратную закладку, через которую можно воровать данные из ПК 3
07.03.2019 Вышел в свет мощнейший российский нейропроцессор — конкурент Nvidia 1
30.08.2018 Россияне опубликовали эксплойт для взлома ПК на процессорах Intel 3
14.03.2018 На отечественном процессоре создан простейший компьютер специально для разработчиков 1
07.06.2017 Выпущена первая партия экономичных ПК «Эльбрус 101-РC» 1
24.05.2017 Эксперты Positive Technologies прогнозируют рост угроз интернета вещей 1
29.12.2016 Россияне придумали, как через USB взломать процессоры Intel 2
24.02.2016 «Т-Платформы» выпустили комплект разработчика для процессора «Байкал» 1
26.07.2013 Компания Lauterbach объявила о поддержке ОС Windows Embedded 1
16.07.2013 Lauterbach оснастила отладчик Trace32 поддержкой семейства стандартных ОС Windows 1
20.04.2007 Роутеры и мобильники обернулись против хозяев 1
30.01.2007 В России создан собственный одноплатный компьютер 1
24.05.2005 Linux-серверы учат летать 1
28.04.2003 Intel и Symbian стали партнерами 1

Публикаций - 23, упоминаний - 32

JTAG и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12197 9
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 6
НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 45 4
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 4
AMD - Advanced Micro Devices 4231 3
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 277 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1393 2
X Corp - Twitter 2845 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 2
Nvidia - Mellanox Technologies 89 2
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 249 2
Google LLC 11775 2
Ruteq - Рутек 28 2
Dannie Group - Дэнни 4 2
Ростех - Автоматика Концерн 1639 2
Dannie Group - Gaodi - Гаоди Рус 6 2
Apple Inc 12100 1
HP Inc. 5685 1
Oracle Corporation 6688 1
GitHub 814 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
JetBrains 66 1
Nvidia Corp 3487 1
НИИРП - Научно-исследовательский институт радиоприборостроения 11 1
Fujitsu 2041 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Т-Платформы - T-Platforms 395 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
HPE - Juniper Networks 426 1
Imagination Technologies - VideoLogic 39 1
Тион Умный микроклимат - Tion 6 1
Varton - Вартон ТПК - Gauss 46 1
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 155 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 188 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Microsoft Corporation 24625 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 1
Visa International 1949 3
Резонанс НПП 370 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 1
Верный - торговая сеть 291 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 194 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 6
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 19 1
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 19
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 19
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 12
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 11
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 10
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 78 9
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 375 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 9
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 9
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 8
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3640 7
DDR - Double data rate 2730 7
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PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1254 6
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Intel Core Spoiler - Уязвимость 5 3
I2S - Inter-IC Sound - Стандарт интерфейса электрической последовательной шины соединения цифровых аудиоустройств 13 3
MIPI CSI - MIPI Camera Serial Interface - Последовательный интерфейс камеры 10 3
Intel-SA-00086 - уязвимость 5 3
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НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 28 4
Intel ME - Management Engine 16 4
Intel Core - Семейство процессоров 1200 3
Intel VISA - Intel Visualization of Internal Signals Architecture 4 3
Nvidia Jetson Xavier NX 13 3
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 53 3
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 786 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-32С - Процессор-21 СРВ 13 3
Intel XScale - микропроцессорное ядро 244 3
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 353 3
Linux OS 9937 2
Oracle Java - язык программирования 3075 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 2
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 86 2
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 178 2
Intel TXE - Intel Trusted Execution Technology - Intel TXT - Intel LaGrande 31 2
Intel DAL - Intel Dynamic Application Loader 2 2
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 360 2
Baikal Electronics - Байкал-S - серверный процессор 67 2
Microsoft Windows Embedded 197 2
Intel XScale PXA 167 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 364 2
Microsoft Windows 15657 2
Nvidia - Mellanox BlueFild 2 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
Microsoft Windows 10 1758 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
Apple iPad 3860 1
Apple iOS 7809 1
Apple macOS 2059 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 254 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 196 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 464 1
Intel Celeron - Серия процессоров 963 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 931 1
Oracle Java Development Kit - JDK 152 1
Google Android Studio - Среда разработки 23 1
Apple iPod 1537 1
Горячий Максим 9 3
Ермолов Марк 10 3
Зайцев Михаил 260 1
Борисов Юрий 116 1
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Пименов Андрей 5 1
Яфраков Михаил 9 1
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Скляров Дмитрий 62 1
Данилова Марина 9 1
Ефанова Людмила 9 1
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Беляев Евгений 4 1
Тюрин Антон 8 1
Дмитриев Сергей 33 1
Брыкин Арсений 54 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 3
Китай - Тайвань 3984 2
Чехия - Чешская Республика 1308 1
Россия - Крайний Север 265 1
Чехия - Прага 197 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 301 1
Испания - Каталония - Барселона 742 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Канада - Британская Колумбия - Ванкувер 142 1
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Венера - планета Солнечной системы 277 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1297 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 1
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ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 76 2
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Английский язык 6634 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3464 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 449 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 383 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 1
Литий - Lithium - химический элемент 537 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3708 1
Энергетика - Energy - Energetically 5083 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Visionary - Визионер - Визионерство 109 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Металлы - Платина - Platinum 467 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 1
TechPowerUp 16 1
Juniper Research 522 1
Gartner - Гартнер 3556 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 290 2
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 49 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 148 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
CeBIT 612 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 46 1
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