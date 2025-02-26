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Intel PCH Platform Controller Hub Семейство микросхем



26.02.2025 Intel закапывает сама себя. Она выпустила под видом новейших процессоры шестилетней давности 1
14.02.2024 В России резко ужесточаются правила импортозамещения ПО. Новшества коснутся многих 1
15.06.2020 Новейшие процессоры Intel вызывают «крушение» Windows 10 и macOS 2
06.03.2020 Россияне нашли уязвимость в чипах Intel. Избавиться от нее невозможно, нужно менять «железо» 2
29.03.2019 Россияне нашли в чипах Intel аппаратную закладку, через которую можно воровать данные из ПК 2
28.03.2019 Positive Technologies обнаружила недокументированную технологию в чипах Intel 2
30.08.2018 Россияне опубликовали эксплойт для взлома ПК на процессорах Intel 2
14.06.2018 Apple закрыла уязвимость прошивки в компьютерах Apple, обнаруженную Positive Technologies 2
16.05.2018 «Рикор» разработал собственную систему управления сервером 1
23.11.2017 Intel устранила найденную экспертами Positive Technologies уязвимость 2
21.11.2017 Intel признала «дыры» в своих процессорах трех поколений. Под угрозой миллионы ПК и серверов 2
30.08.2017 АНБ «помогла» россиянам закрыть бэкдор в процессорах Intel 2
11.07.2014 Кухня будущего: чем нас будут кормить роботы? 1
12.08.2013 Чаю - и немедленно! 1
24.11.2010 Kontron выводит на рынок новые продукты на основе процессора Intel Atom серии E6xx 1
29.09.2010 Eurotech предлагает компьютер-на-модуле нового поколения Catalyst TC для управления «умным» домом 1

Публикаций - 16, упоминаний - 25

Intel PCH и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12223 11
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1208 9
AMD - Advanced Micro Devices 4252 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1429 1
X Corp - Twitter 2849 1
Apple Inc 12154 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2057 1
HP Inc. 5694 1
Oracle Corporation 6712 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 793 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
Рикор Холдинг - Rikor 127 1
Supermicro 109 1
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 52 1
JetBrains 68 1
Google LLC 11832 1
Lenovo Group 2297 1
РТСофт - RTSoft 91 1
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 155 1
Kontron 29 1
Verily Life Sciences - Lift Labs - Liftware Spoon 1 1
Huawei 3955 1
Tomorrow Machine 2 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
Elemy - Элеми - Уралэнерготел 7 1
Visa International 1952 4
Резонанс НПП 372 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 669 1
НСПК - Национальная система платежных карт 820 1
Pizza Hut - Пицца Хат - Пицца H - Феникс Мир 18 1
Lavazza - Лавацца Рус - Лавазза 3 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 464 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3408 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1801 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3152 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4172 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11743 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4795 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4544 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5968 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 4
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 112 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 672 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20891 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27835 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25531 10
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7923 10
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16207 8
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2493 7
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2243 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24295 6
IME - Input Method Editor - Редактор метода ввода 6 5
Intel-SA-00086 - уязвимость 5 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51055 5
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2002 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12721 4
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2564 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29895 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11131 4
DDR - Double data rate 2742 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10020 3
ARM64 - Архитектура процессора 539 3
Кибербезопасность - Meltdown - Аппаратная уязвимость категории утечка по стороннему каналу, обнаруженная в ряде микропроцессоров Intel 75 3
Кибербезопасность - Spectre - Группа аппаратных уязвимостей, ошибка в большинстве современных процессоров 115 3
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 661 3
Intel Core Spoiler - Уязвимость 5 3
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Chipset - Чипсет - набор микросхем 1410 2
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Intel VISA - Intel Visualization of Internal Signals Architecture 4 4
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 941 4
Intel Celeron - Серия процессоров 963 3
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 86 3
Oracle Java - язык программирования 3095 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 932 2
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 178 2
Intel AMT - Intel Active Management Technology 52 2
Intel TXE - Intel Trusted Execution Technology - Intel TXT - Intel LaGrande 31 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1346 2
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Intel Xeon W 32 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Microsoft Windows 15733 2
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Microsoft Windows 10 1770 1
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Google Android Studio - Среда разработки 23 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 107 1
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Microsoft Surface Pro - планшет 125 1
Intel CSME - Converged Security and Management Engine 1 1
Intel Apollo Lake 15 1
Intel IPT - Intel Identity Protection Technology 4 1
Intel EPID - Intel Enhanced Privacy ID 1 1
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Intel DAL - Intel Dynamic Application Loader 2 1
Intel ME Front Side Bus 1 1
Intel МЕ - Intel Management Engine 1 1
JetBrains IntelliJ IDEA - среда разработки программного обеспечения 35 1
JetBrains CLion - среда разработки программного обеспечения 1 1
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Горячий Максим 9 7
Ермолов Марк 10 7
Скляров Дмитрий 62 2
Гинятуллин Роман 61 1
Финстел Дирк 1 1
Беляев Евгений 4 1
Дмитриев Сергей 33 1
Путин Владимир 3193 1
Бельский Алексей 3 1
Камышная Елена 1 1
Cristoforetti Samantha - Кристофоретти Саманта 2 1
Кипятков Валентин 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 145520 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52242 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5198 2
Япония 13310 2
Европа 21811 1
Азия - Азиатский регион 5558 1
Сингапур - Республика 1856 1
Чехия - Чешская Республика 1310 1
Чехия - Прага 197 1
Земля - планета Солнечной системы 10406 1
Италия - Итальянская Республика 4361 1
Швеция - Королевство 3625 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2396 5
Чипокалипсис - Chipocalypse 35 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18684 3
Кремний - Silicium - химический элемент 1585 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8572 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8663 2
Энергетика - Energy - Energetically 5131 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13661 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48345 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 261 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1386 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 140 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3054 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14493 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4864 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4915 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9898 1
Английский язык 6662 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2767 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1357 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 515 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5559 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2677 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5431 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 262 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 419 1
Молекула - Molecula 1068 1
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 307 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3501 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 502 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51437 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6179 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1222 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8094 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3173 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 126 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1246 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 223 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1713 1
The Register - The Register Hardware 1571 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 111 1
TechPowerUp 17 1
Ведомости 1026 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8151 1
Universiteit Maastricht - Maastricht University - Маастрихтский университет - Университет в Маастрихте 6 1
Black Hat - Конференция 116 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2445 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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