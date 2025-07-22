Elemy Элеми Уралэнерготел

Основная специализация "Элеми" - промышленная электроника. Компания использует собственные разработки и понимание требований к оборудованию на базе собственного практического опыта работы в связке производитель-интегратор-заказчик. АВР (автоматическое включение резерва) или ATS – Automatic Transfer Switch - устройства автоматического ввода резерва нашли широкое применение во всех отраслях, когда необходимо обеспечить, непрерывную или почти непрерывную, подачу электроэнергии от одного из двух источников питания. Устройства отличаются между собой временем переключения, которое может варьироваться от нескольких миллисекунд до нескольких секунд, коммутируемыми токами, диапазон которых начинается с единиц и заканчивается тысячами ампер, номинальными напряжениями от сотен Вольт до десятков Киловольт.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 67 дел, на cумму 4 161 782 158 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

УПОМИНАНИЯ

Публикаций - 9, упоминаний - 10