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Elemy Элеми Уралэнерготел

Elemy - Элеми - Уралэнерготел

Основная специализация "Элеми" - промышленная электроника. Компания использует собственные разработки и понимание требований к оборудованию на базе собственного практического опыта работы в связке производитель-интегратор-заказчик. АВР (автоматическое включение резерва) или ATS – Automatic Transfer Switch - устройства автоматического ввода резерва нашли широкое применение во всех отраслях, когда необходимо обеспечить, непрерывную или почти непрерывную, подачу электроэнергии от одного из двух источников питания. Устройства отличаются между собой временем переключения, которое может варьироваться от нескольких миллисекунд до нескольких секунд, коммутируемыми токами, диапазон которых начинается с единиц и заканчивается тысячами ампер, номинальными напряжениями от сотен Вольт до десятков Киловольт.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 67 дел, на cумму 4 161 782 158 ₽*

Судебные дела (67) на сумму 4 161 782 158 ₽*
в качестве истца (54) на сумму 4 155 140 242 ₽*
в качестве ответчика (9) на сумму 4 480 363 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


22.07.2025 «Уралэнерготел» размещает ЦФА для привлечения оборотных средств 1
22.07.2025 Аэропорт «Шереметьево» отказывается от Cisco и замещает ядро своей внутренней сети 1
11.09.2024 Российский бизнес по-крупному разочаровался в облаках. Корпорации не хотят платить за чужую ИТ-инфраструктуру и строят свою 1
12.07.2024 Из-за новых ЦОДов в Москве поднялась цена стойко-места 1
02.04.2024 В России легализуют «белых» хакеров для тестирования ИТ-систем госорганов и критической инфраструктуры 1
14.02.2024 В России резко ужесточаются правила импортозамещения ПО. Новшества коснутся многих 1
15.01.2024 Цены на услуги ЦОД растут второй год подряд 1
02.08.2022 Treolan начинает поставки оборудования Elemy для бесперебойного электропитания 1
28.03.2022 OCS начинает поставки оборудования Elemy 2

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Elemy и организации, системы, технологии, персоны:

3data - 3дата 90 2
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 76 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 39 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 478 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2196 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 198 1
Yandex - Яндекс 7919 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4259 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 222 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 318 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 103 1
ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) 65 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 148 1
Cisco Systems 5171 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7783 1
Газпром ПАО 1377 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 847 1
Северсталь ПАО - Severstal 520 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 436 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1493 1
Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 39 1
ПСМ - производственно-инжиниринговая компания 2 1
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5044 1
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