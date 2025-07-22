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Elemy Элеми Уралэнерготел
Основная специализация "Элеми" - промышленная электроника. Компания использует собственные разработки и понимание требований к оборудованию на базе собственного практического опыта работы в связке производитель-интегратор-заказчик. АВР (автоматическое включение резерва) или ATS – Automatic Transfer Switch - устройства автоматического ввода резерва нашли широкое применение во всех отраслях, когда необходимо обеспечить, непрерывную или почти непрерывную, подачу электроэнергии от одного из двух источников питания. Устройства отличаются между собой временем переключения, которое может варьироваться от нескольких миллисекунд до нескольких секунд, коммутируемыми токами, диапазон которых начинается с единиц и заканчивается тысячами ампер, номинальными напряжениями от сотен Вольт до десятков Киловольт.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 67 дел, на cумму 4 161 782 158 ₽*
УПОМИНАНИЯ
Elemy и организации, системы, технологии, персоны:
|FreePik 1203 4
|MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4828 1
|Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Москва-2 18 1
|Бельский Алексей 5 5
|Касимов Ринат 1 1
|Акимов Сергей 9 1
|Путин Владимир 3273 1
|Желтков Дмитрий 3 1
|Немкин Антон 43 1
|Рогов Илья 8 1
|Мирин Станислав 11 1
|Кулаков Павел 29 1
|Ветров Михаил 17 1
|Маркова Мария 5 1
|Забродин Алексей 17 1
|Голенький Игорь 1 1
|Камышная Елена 1 1
|Маторин Владимир 1 1
|Ведомости 1108 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 2021 3
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 646 3
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