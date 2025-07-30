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Беседина Валерия
УПОМИНАНИЯ
|30.07.2025
|Россия под атакой. Нападения хакеров на промышленность стали более точными и опасными 1
|05.11.2024
|Positive Technologies: злоумышленники атакуют ИТ-специалистов для взлома более крупных целей 1
Беседина Валерия и организации, системы, технологии, персоны:
|Python PyPI - Python Package Index 38 1
|Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 150 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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