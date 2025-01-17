Информзащита IZ:SOC центр мониторинга и противодействия компьютерным атакам
IZ:SOC — комплексный провайдер MSSP-услуг от «Информзащиты», осуществляющий круглосуточный мониторинг и реагирование на компьютерные инциденты.
Информзащита IZ:SOC и организации, системы, технологии, персоны:
|Мелехин Иван 24 8
|Чич Шамиль 8 8
|Матвеев Александр 8 5
|Тихонова Кристина 47 2
|Ефимов Петр 39 2
|Савельев Михаил 42 2
|Солопов Вячеслав 37 2
|Новиков Алексей 59 1
|Казиев Антон 1 1
|Шорина Мария 3 1
|Тумаков Максим 1 1
|Hutchins Marcus - Хатчинс Маркус 6 1
|Массух Илья 231 1
|Бондар Александр 2 1
|Узлов Дмитрий 1 1
|Александров Александр 70 1
|Меденцев Константин 97 1
|Теплицкий Дмитрий 73 1
|Пустарнаков Роман 45 1
|Харитонов Дмитрий 49 1
|Свиридов Владимир 28 1
|Слесаренко Марина 23 1
|Трофимов Дмитрий 41 1
|Феоктистов Вадим 35 1
|Абакумов Евгений 205 1
|Чаркин Владимир 16 1
|Богданов Андрей 41 1
|Чурсин Дмитрий 61 1
|Свинцов Андрей 45 1
|Сергеев Сергей 138 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Натрусов Артем 284 1
|Бабкин Николай 24 1
|Ильина Наталья 18 1
|Верисов Михаил 22 1
|Тятюшев Максим 97 1
|Порошин Тимур 30 1
|Ложкин Руслан 34 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Шаев Виталий 43 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.