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Информзащита IZ:SOC центр мониторинга и противодействия компьютерным атакам


IZ:SOC — комплексный провайдер MSSP-услуг от «Информзащиты», осуществляющий круглосуточный мониторинг и реагирование на компьютерные инциденты.

 

 

 

17.01.2025 Более 30% средних и малых компаний считают свою ИБ недостаточной 1
20.12.2024 «Информзащита»: 90% продовольственных компаний были атакованы через третьи стороны 1
18.12.2024 «Информзащита»: атаки через сервисные хакерские платформы участятся на 15% в 2025 году 1
13.12.2024 «Информзащита»: более 60% офисных работников обходят политику кибербезопасности 2
10.12.2024 «Информзащита»: более 85% атак вымогателями происходят в выходные и праздники 2
27.11.2024 Атаки вымогателями через удаленный доступ участились более чем в два раза 2
14.11.2024 «Информзащита»: в России сформировался тренд на разрушение информационной инфраструктуры 1
08.11.2024 «Информзащита»: хакеры совершают более 600 млн попыток компрометации данных в день 1
25.10.2024 70% компаний испытывают трудности в ИБ из-за нехватки специалистов 2
07.10.2024 IZ:SOC запускает комплексную симуляцию кибератак 2
22.07.2024 «Информзащита»: хакеры стали чаще использовать удаленный доступ для атак программами-вымогателями 1
22.07.2024 Хакеры стали чаще использовать удаленный доступ для атак программами-вымогателями 1
29.12.2023 Эксперты «Информзащиты» предупредили о росте инсайдерских угроз 1
16.01.2023 Число кибератак на российские госорганы выросло в три раза 1
21.11.2022 Как обеспечить безопасность критических бизнес-процессов 3
20.10.2022 Эксперты «Ланит» выступят на CNews FORUM 2022 1
20.10.2022 Эксперт «Информзащиты» выступит на CNews FORUM 2022 1
01.09.2022 В России построят госплатформу - «убийцу» хакеров 1
28.07.2022 Хакеры начали терзать корпоративный сектор России через мобильные приложения 2
21.07.2022 После начала спецоперации на Украине хакеры поставили невероятный рекорд, атакуя российские ИТ-системы 1
30.06.2022 МЧС обеспокоено. Оказалось, что оно работает на ПО из страны НАТО и фотографиях из США 1
14.04.2022 В Сеть утекли электронные письма российского министерства и губернаторской администрации 1
28.04.2021 Эксперты «Информзащиты» предупреждают об угрозе со стороны черных майнеров 1
18.12.2020 Эксперты по кибербезопасности компании «Информзащита» засекли попытку промышленного шпионажа 2
11.11.2020 «Информзащита», «Технополис» и Microsoft примут участие в работе киберполигона The Standoff 1
30.09.2020 Специалисты «Информзащиты» обнаружили заражение WannaCry крупной информационной системы 2
25.09.2020 Новые возможности интеграции продуктов Microsoft в Центр мониторинга безопасности компании «Информзащита» 1
20.04.2020 «Ингосстрах» и «Информзащита» представили новый продукт по киберстрахованию 1
13.03.2020 «Информзащита» и Microsoft будут развивать облачные решения для ИБ 1
12.03.2020 «Информзащита» и Microsoft выведут на российский рынок виртуальный SOC на базе Azure Sentinel 1
29.01.2019 Positive Technologies и «Информзащита» обеспечат защиту клиентов IZ:SOC 1
17.01.2019 ФСБ и «Информзащита» обеспечат противодействие компьютерным атакам 1

Публикаций - 32, упоминаний - 42

Информзащита IZ:SOC и организации, системы, технологии, персоны:

Информзащита 756 32
Microsoft Corporation 24623 4
8213 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 917 3
Cisco Systems 5114 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 2
Fortinet 387 2
Palo Alto Networks 146 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 2
Defender 128 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 138 1
Winnti - Хакерская группировка 11 1
Bisonal - хакерская группировка 2 1
DDoSecrets - Distributed Denial of Secrets - Хакерская группировка 2 1
Anonymous - Хакерская группировка 75 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 133 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 154 1
Код Безопасности 616 1
Softline - Софтлайн 2810 1
Газинформсервис - ГИС 272 1
ММК Информсервис 51 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 176 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 57 1
Ланит - Норбит - Norbit 368 1
Google LLC 11775 1
Yandex - Яндекс 7339 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 1
InnoSTage - Инностейдж 140 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 36 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 151 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 1
Secret Technologies - Сикрет Технолоджис 15 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 136 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 165 1
Почта России ПАО 2112 3
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 33 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 2
Ингосстрах СПАО 421 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Абсолют Банк 230 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 124 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 133 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
Росгосэкспертиза ФГБУ - центр экспертизы и сертификации в области охраны и реставрации памятников истории и культуры 1 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 32
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 18
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 10
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 10
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2936 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 6
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6641 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 5
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3086 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 4
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 732 4
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 3
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 865 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 3
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 3
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1156 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 3
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 615 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1895 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2057 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4973 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3836 2
Microsoft Azure 1408 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 4
Microsoft Azure Sentinel - SIEM 18 3
Microsoft Windows 15656 3
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 2
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 134 2
Microsoft Windows Defender ATP - Microsoft WDATP Microsoft Windows Defender Advanced Threat Protection 55 2
MISA - Microsoft Intelligent Security Association - Ассоциация интеллектуальных средств безопасности Microsoft 8 2
Microsoft Azure Defender 3 2
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - антивирусная программа 236 2
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 107 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 2
1С:ЭДО - 1С:EDI - электронный документооборот 25 2
1С:Отчетность 19 2
1С:ОФД 8 2
Google Android 13994 1
Apple iOS 7809 1
Linux OS 9936 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 1
Google Cloud Platform - GCP 308 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 340 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 96 1
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center 124 1
Positive Technologies - PT MultiScanner 23 1
Impacket 4 1
Microsoft Office 365 940 1
ФГИС КИ - ГИС координации информатизации - portal.eskigov.ru 15 1
Proxmox VE - Proxmox Virtual Environment 22 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Apple - App Store 2890 1
VK RuStore 326 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 225 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 190 1
Secret Technologies - Secret Cloud Enterprise, SCE - Secret Cloud DRM 11 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 80 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
Kaspersky Optimum Security 13 1
Google Android Package Kit - APK 178 1
Мелехин Иван 24 8
Чич Шамиль 8 8
Матвеев Александр 8 5
Тихонова Кристина 47 2
Ефимов Петр 39 2
Савельев Михаил 42 2
Солопов Вячеслав 37 2
Новиков Алексей 59 1
Казиев Антон 1 1
Шорина Мария 3 1
Тумаков Максим 1 1
Hutchins Marcus - Хатчинс Маркус 6 1
Массух Илья 231 1
Бондар Александр 2 1
Узлов Дмитрий 1 1
Александров Александр 70 1
Меденцев Константин 97 1
Теплицкий Дмитрий 73 1
Пустарнаков Роман 45 1
Харитонов Дмитрий 49 1
Свиридов Владимир 28 1
Слесаренко Марина 23 1
Трофимов Дмитрий 41 1
Феоктистов Вадим 35 1
Абакумов Евгений 205 1
Чаркин Владимир 16 1
Богданов Андрей 41 1
Чурсин Дмитрий 61 1
Свинцов Андрей 45 1
Сергеев Сергей 138 1
Чаркин Евгений 296 1
Натрусов Артем 284 1
Бабкин Николай 24 1
Ильина Наталья 18 1
Верисов Михаил 22 1
Тятюшев Максим 97 1
Порошин Тимур 30 1
Ложкин Руслан 34 1
Шадаев Максут 1008 1
Шаев Виталий 43 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 23
Украина 7608 5
Китай - Тайвань 3984 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Европа 21767 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Индия - Bharat 5431 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 620 1
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 205 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Австрия - Австрийская Республика 1309 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 609 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 367 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 2
Alert Fatigue - медленное реагирование экспертов при слишком большом количестве сигналов тревоги 4 2
Киберучения 92 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8035 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 500 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 289 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 866 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 1
Паспорт - Паспортные данные 2508 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1259 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1252 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 5
Ведомости 996 1
CyberNews 7 1
Juniper Research 522 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 319 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 30 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 287 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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