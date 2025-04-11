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Безопасность Облака
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«Информзащита»: более 20% компаний столкнулись с атаками на облака

Атаки на облачные хранилища коснулись 21% российских компаний за первые 3 месяца 2025 г. по сравнению с 11% за аналогичный период 2024 г. Речь идет об инцидентах, в которых злоумышленники пытались украсть данные с облаков, которые используют компании. Эксперты «Информзащиты» связывают это с расширением использования облачных ресурсов российскими компаниями из-за необходимости масштабирования и усложнением кибератак в целом.

Специалисты интегратора отмечают, что среди атакованных 90% - представители малого и среднего бизнеса. Крупные компании, объясняют в «Информзащите», обычно используют частные облачные хранилища, которые лучше защищены и над которыми установлен полный контроль. Малые и средние предприятия в свою очередь используют публичные облака – хранилища, которые предоставляются провайдерами и защищенность которых обеспечивает эта же компания. Такие облачные ресурсы обычно более уязвимы, а значит вероятность успеха при атаке на низ будет выше, чем при атаке на частное облако.

Эксперты «Информзащиты» указывают, что в первые три месяца 2025 г. чаще всего хакеры пытались украсть данные из облаков компаний в сфере электронной торговли (28% случаев), финтехе (12%), ИТ и телеком-компаний (по 10%). В первом квартале 2024 г. также лидировал сектор электронной коммерции (25%), за ним шла отрасль финансовых технологий (22%) и образование (13%).

«Рынок облачных сервисов в России стремительно растет. И чем больше процессов и данных переносится в облака, тем сильнее повышается интерес злоумышленников к ним. При этом уровень зрелости практик по облачной безопасности может отставать от темпов миграции в них. Об этом свидетельствует и тот факт, что сегмент облачной безопасности составляет всего 2% от всего рынка ИБ в России», – сказал руководитель направления анализа защищенности Центра мониторинга и противодействия кибератакам IZ:SOC «Информзащиты» Анатолий Песковский.

Тренд на усложнение кибератак сложился в 2024 г. Специалисты «Информзащиты» указывают, что злоумышленники ищут новые способы взлома компаний, и облачные ресурсы могут стать одним из приоритетных направлений. Это связано с тем, что нагрузка на такие сервисы растет постоянно, и многие провайдеры не успевают адаптироваться и вовремя устранять уязвимости, распространять возможности ИБ-системы на новые мощности.

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