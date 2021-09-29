Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Информзащита
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 422, упоминаний - 859
Информзащита упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
|PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 31 1
|Ефимов Петр 29 8
|Савельев Михаил 19 4
|Янкин Андрей 14 4
|Стуров Дмитрий 25 4
|Генс Филипп 29 4
|Мелехин Иван 16 4
|Заикин Андрей 16 3
|Ухлинов Леонид 48 3
|Зенкин Денис 96 2
|Александров Илья 6 2
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 2
|Путин Владимир 1820 2
|Бодунов Олег 2 2
|Гольдштейн Анна 6 2
|Бабенко Алексей 9 2
|Фисенко Лев 10 2
|Рычков Дмитрий 5 2
|Голов Андрей 32 2
|Залецкий Алексей 3 2
|Тихонова Кристина 44 2
|Михайлик Алексей 2 2
|Мякишева Марина 84 2
|Пыслару Аркадий 4 2
|Сова Алексей 3 2
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 2
|Чутов Олег 5 2
|Галушкин Олег 168 1
|Нестеров Алексей 79 1
|Баронов Андрей 8 1
|Касперская Наталья 197 1
|Левин Леонид 83 1
|Дуров Павел 216 1
|Оганесян Ашот 58 1
|Уфаев Дмитрий 12 1
|Чачава Александр 68 1
|Павлов Андрей 19 1
|Оверчук Алексей 8 1
|Албычев Александр 74 1
|Войнов Сергей 2 1
|Макаров Алексей 49 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
|Forbes - Форбс 441 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 1
|Bloomberg 785 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754586, в очереди разбора - 658287.
Создано именных указателей - 46341.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754586, в очереди разбора - 658287.
Создано именных указателей - 46341.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru