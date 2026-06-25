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Информзащита

Информзащита

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 43 дела, на cумму 636 203 564 ₽*

Судебные дела (43) на сумму 636 203 564 ₽*
в качестве истца (22) на сумму 501 806 656 ₽*
в качестве ответчика (19) на сумму 134 396 908 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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25.06.2026 «Информзащита»: украденные учетные данные используют более чем в 80% кибератак

Эксперты компании «Информзащита» выявили, что в 2026 г. украденные учетные данные по-прежнему используются более чем в 80% кибератак хотя бы на одном этапе развития инцидента. За последний год число случаев, когд
25.06.2026 Security Vision и «Информзащита» заключили соглашение о технологическом сотрудничестве для развития центра кибербезопасности IZ:SOC

Security Vision и «Информзащита» подписали соглашение о стратегическом технологическом партнерстве. Ключевой цел
24.06.2026 АО НИП «Информзащита» подписала соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией «Нефтегазовый кластер»

астии компании в промышленной деятельности кластера. Об этом CNews сообщили представители компании «Информзащита». Соглашение открывает новые возможности для сотрудничества в сфере цифровой без
10.06.2026 Npm-атаки стали чаще приводить к компрометации CI/CD и облачных секретов

Эксперты компании «Информзащита» зафиксировали рост обращений, связанных с проверкой npm-зависимостей и расследо
09.06.2026 «Информзащита»: время появления эксплойтов после публикации CVE сократилось до 12 часов

Эксперты компании «Информзащита» сообщили о выявлении резкого сокращения окна между публикацией CVE и появлением рабочего эксплойта: по итогам анализа открытых баз уязвимостей, данных о публичных proof-of-concept
05.06.2026 «Информзащита»: почти половина инцидентов через поставщиков связаны с уязвимостями нулевого дня

Анализ кейсов, которые прошли через SOC «Информзащиты» за январь-май 2026 г., показал: почти каждый второй инцидент через поставщика начинался до того, как заказчик вообще узнавал о существовании уязвимости. Об этом CNews сообщил пред
03.06.2026 «Информзащита»: строительные компании становятся одной из главных целей программ‑вымогателей в промышленности

По оценке экспертов компании «Информзащита», строительные компании стали одной из самых частых целей программ-вымогателей в
26.05.2026 ИИ-агенты стали источником инцидентов для 42% организаций

Эксперты компании «Информзащита» выявили тенденцию роста инцидентов безопасности, связанных с использованием ИИ-
14.05.2026 «Информзащита»: мошенники усилили атаки с обещанием списать долги

Эксперты компании «Информзащита» выявили рост числа инцидентов, связанных с мошенническими предложениями списать долги, реструктурировать кредиты или оформить «законное освобождение от выплат». По данным специали
12.05.2026 «Информзащита»: трансграничные схемы с дропами затронули 61% финансовых организаций

Эксперты компании «Информзащита» выявили рост трансграничных схем с дропами, при которой реальные клиентские счета переходят под контроль третьих лиц и используются для вывода, транзита или дробления средств межд
04.05.2026 «Информзащита»: 92% организаций сталкивались с инцидентами, где злоумышленники перемещались внутри инфраструктуры между системами

По данным исследования компании «Информзащита», 92% организаций, столкнувшихся с серьезными инцидентами информационной безопас
21.04.2026 Доля вредоносного бот-трафика выросла до 34%

Эксперты компании «Информзащита» отмечают устойчивый рост доли вредоносного бот-трафика, которая по последним от
09.04.2026 «Информзащита»: количество вредоносных программ в open source увеличилось более чем в 10 раз

Эксперты компании «Информзащита» выявили, что за последние два года количество вредоносных программ в экосистема
03.04.2026 «Информзащита»: образование вошло в число главных целей DDoS-атак

Специалисты компании «Информзащита» выявили рост числа DDoS-атак на организации образовательной сферы за первые три
02.04.2026 «Информзащита»: рост числа кибератак на цепочки поставок через облачную инфраструктуру в корпоративном секторе составил более 40%

Эксперты компании «Информзащита» выявили рост числа кибератак на цепочки поставок через облачную инфраструктуру.
13.03.2026 «Информзащита»: количество BYOVD-атак выросло почти втрое за два года

Эксперты компании «Информзащита» выявили устойчивый рост числа атак, использующих технику Bring Your Own Vulnera
11.03.2026 «Информзащита»: число атак программ-вымогателей в автомобильной отрасли выросло более чем вдвое

Эксперты компании «Информзащита» выявили более чем двукратный рост числа атак с использованием программ-вымогателей в автомобильной отрасли и сфере интеллектуальной мобильности. В первые три месяца 2026 г. доля r
10.03.2026 «Информзащита»: еженедельное число кибератак на российский АПК выросло на 78%

Специалисты компании «Информзащита» выявили критический рост интенсивности кибератак на предприятия агропромышленно
06.03.2026 «Информзащита»: в 75% компаний злоумышленники действуют внутри сети незаметно для ИБ-служб

Специалисты «Информзащита» выявили, что по меньшей мере 75% предприятий столкнулись с присутствием злоумышленников в своей ИТ-среде за последние 24 месяца, и в 2026 г. эта доля продолжила расти. По итогам п
02.03.2026 «Информзащита»: доля инцидентов, связанных с мобильными приложениями, превысила 70%

Эксперты компании «Информзащита» выявили, что число компаний, столкнувшихся с инцидентами в сфере безопасности м
18.02.2026 «Информзащита»: 40% MCP-серверов содержат критические уязвимости

Эксперты компании «Информзащита» выявили, что 40% проанализированных MCP-серверов за первые два месяца 2026 г. с
13.02.2026 «Информзащита»: более 60% крупных корпораций видят в уязвимостях партнеров свою главную угрозу

ласно опросу, для 64% крупных корпораций в 2026 г. ключевым источником киберрисков стали уязвимости партнеров и подрядчиков, встроенных в цифровые и операционные цепочки бизнеса, выявили специалисты «Информзащиты». По сравнению с анализом в начале 2025 г. этот показатель вырос на 11%, что отражает смещение фокуса атак с периметра самой организации на ее экосистему. По данным международных и
10.02.2026 «Информзащита»: каждый второй директор по ИБ считает ИИ источником новых киберугроз

Анализ обращений клиентов компании «Информзащита» за 2025 г., инцидентов реагирования и данных отраслевых исследований показывает
05.02.2026 «Информзащита»: число кибератак через браузерные расширения выросло почти в 1,5 раза

Эксперты компании «Информзащита» выявили устойчивую тенденцию роста кибератак, связанных с использованием браузерных расширений, и за последние шесть месяцев число зафиксированных инцидентов увеличилось на 48% по
02.02.2026 «Информзащита»: менее 50% компаний восстанавливают данные после выплаты выкупа шифровальщикам

Эксперты компании «Информзащита» выявили по итогам 2025 г., что меньше половины компаний смогли полностью восста
13.01.2026 «Информзащита»: атаки на контейнеры выросли до 40%

Эксперты компании «Информзащита» отмечают устойчивый рост рисков в контейнеризированных средах, что становится с
24.12.2025 Злоумышленники все чаще используют Telegram-каналы и боты для атак

Эксперты компании «Информзащита» зафиксировали устойчивый рост числа кибератак, в которых злоумышленники использ
19.12.2025 «Информзащита»: почти половина атак осуществляется с использованием техники ClickFix

Эксперты компании «Информзащита» фиксирует значительный рост числа кибератак с использованием техники социальной
16.12.2025 «Информзащита»: число атак с эксплуатацией известных уязвимостей выросло более чем на треть

ации», – сказал Анатолий Песковский, руководитель направления анализа защищенности IZ:SOC компании «Информзащита». Статистический анализ показывает, что воздействие подобных атак распределяется
12.12.2025 Зафиксирован рост атак с использованием модели «распыления паролей»

Эксперты «Информзащиты» фиксируют устойчивый рост атак по модели «распыления паролей» (password spray). По данным исследований компании, всего 20 автономных систем (ASN) генерируют более 80% всего вредон
11.12.2025 «Информзащита»: меньше трети компаний справляются с расследованием 90% инцидентов

аций», – сказал Анатолий Песковский, руководитель направления анализа защищенности IZ:SOC компании «Информзащита». Для снижения рисков специалисты рекомендуют компаниям последовательно укреплят
10.12.2025 «Информзащита»: маскировка под большие языковые модели увеличила незаметность кибератак на бизнес на 40%

Специалисты компании «Информзащита» выяснили, что использование злоумышленниками маскировки под трафик больших языковых моделей (LLM) увеличило незаметность кибератак на корпоративный сектор на 42%. Эксперты установ
05.12.2025 «Информзащита»: число атак с использованием коммерческого шпионского ПО выросло на 24%

Эксперты компании «Информзащита» выявили, что за 11 месяцев 2025 г. на 24% возросло количество инцидентов, связа
04.12.2025 «Информзащита»: маскировка под большие языковые модели увеличила незаметность кибератак на бизнес на 40%

Специалисты компании «Информзащита» выяснили, что использование злоумышленниками маскировки под трафик больших языковых моделей (LLM) увеличило незаметность кибератак на корпоративный сектор на 42%. Эксперты установ
03.12.2025 «Информзащита»: атаки через маршрутизаторы выросли почти на 35%

Эксперты «Информзащиты» выявили рост атак на маршрутизаторы на 25% за десять месяцев 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причиной увеличения числа инцидентов специалисты называют с
01.12.2025 «Информзащита»: хакеры на 42% чаще стали взламывать медицинские организации через оборудование

умышленники проникали в сеть медицинских учреждений через специализированное медицинское оборудование, увеличилось на 42% за девять месяцев 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом 2024. Эксперты «Информзащиты» отмечают, что значительная часть подобного оборудования включает компоненты с открытым исходным кодом и сторонние программные модули, безопасность которых остается вне контроля сл
20.11.2025 «Информзащита»: число случаев эксплуатации критических уязвимостей выросло более чем на 50% в 2025 году

Эксперты компании «Информзащита» выявили, что за девять месяцев 2025 г. количество случаев эксплуатации критических уязвимостей увеличилось на 56% по сравнению с прошлым годом. Эксперты связывают этот рост с увел
12.11.2025 «Информзащита»: злоумышленники стали чаще использовать экзотические домены верхнего уровня в кибератаках

к называемые экзотические домены верхнего уровня (TLD). За 9 месяцев 2025 г. количество инцидентов увеличилось на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., свидетельствуют данные специалистов «Информзащиты». Речь идет о менее распространенных окончаниях интернет-адресов, таких как .app, .zip, .lol, .cam и десятках других. К числу причин такого роста специалисты относят слабый контрол
11.11.2025 «Информзащита»: спрос на услуги хакеров по первоначальному взлому вырос на 20%

нтов», – сказал Анатолий Песковский, руководитель направления анализа защищенности IZ:SOC компании «Информзащита». Эксперты «Информзащиты» отмечают, что злоумышленники чаще всего реализуют дост
30.10.2025 «Информзащита»: в 80% кибератак злоумышленники похищают корпоративные данные

Специалисты «Информзащиты» выявили, что в 80% кибератак хакеры осуществляют сбор и эксфильтрацию данных. Аналитика инцидентов показала, что практически каждое успешное проникновение сопровождается попытками

Публикаций - 941, упоминаний - 1577

Информзащита и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 136
Microsoft Corporation 25774 94
Код Безопасности 812 91
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 66
InfoWatch - Инфовотч 1185 62
Крок - Croc 1964 58
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 51
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 48
Ростелеком 10948 48
Cisco Systems 5372 48
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 46
Информзащита - НАЦ - Национальный аттестационный центр 53 44
IBM - International Business Machines Corp 9699 42
Softline - Софтлайн 3743 41
IBM ISS - IBM Internet Security Systems - ISS, ISSX 152 36
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 34
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 34
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 32
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 181 31
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 31
ДиалогНаука 271 30
Check Point Software Technologies 829 30
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 28
Oracle Corporation 7074 28
Ланит - SafeLine 40 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 26
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 25
NVision Group - Энвижн Груп 699 25
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 384 25
Trend Micro 651 25
Dr.Web - Доктор Веб 1294 24
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 23
Информзащита - TrustVerse - ТрастВерс 36 23
SAP SE 5601 21
ESET - ESET Software 1161 20
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 195 20
9594 20
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 354 19
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 19
Yandex - Яндекс 9215 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 43
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 36
Visa International 1993 32
РЖД - Российские железные дороги 2096 23
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 19
American Express - Amex 338 13
Газпром ПАО 1493 13
JCB International 146 12
Альфа-Банк 1979 11
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 10
Почта России ПАО 2370 10
Возрождение - Коммерческий банк 359 9
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 9
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 8
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 8
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 8
Резонанс НПП 407 8
NanduQ - Qiwi 1013 7
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 7
ГПБ - Газпромбанк 1273 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 6
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 6
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 6
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 5
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 5
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 5
Гостиный Двор КВЦ - Культурно-выставочный центре 15 5
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 5
eBay Inc 1640 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
Ингосстрах СПАО 478 4
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 4
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 4
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 136
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 94
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 71
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 57
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 35
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 30
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 28
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 27
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 25
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 22
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 21
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 21
Федеральное казначейство России 1949 19
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 19
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 16
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 16
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 13
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 12
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 11
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 11
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 10
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 10
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 8
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 8
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 7
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 7
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 6
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 6
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 6
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 6
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 5
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 5
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 5
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 17
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 16
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 11
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
ВЭО России - Вольное экономическое общество России - ВЭО Москвы - Вольное экономическое общество Москвы 14 5
НСБ - Ассоциация международного сотрудничества негосударственных структур безопасности 9 5
OWASP - Open Web Application Security Project 146 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
Единая Россия - Политическая партия 321 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 3
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 3
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 2
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 2
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 2
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
ISC2 - International Information Systems Security Certification Consortium - Международный консорциум сертификации безопасности информационных систем 10 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
ЛДПР 116 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
Демократическая политическая партия США 122 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 602
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 308
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 165
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 158
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 154
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 149
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 145
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 145
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 144
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 134
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7597 121
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 113
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 110
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 94
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 91
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 82
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 79
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 78
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 78
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3022 76
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 72
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 69
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 997 68
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 66
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 61
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 61
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 61
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 60
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 59
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 58
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 56
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 56
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 54
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 52
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 52
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 52
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 51
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 50
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 50
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 48
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 133
Информзащита - IZ:SOC - центр мониторинга и противодействия компьютерным атакам 98 98
Microsoft Windows 16882 51
Linux OS 11533 35
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 165 34
Microsoft Windows 2000 8678 33
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 22
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 21
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 113 20
Код Безопасности - Континент АП СКЗИ - Континент Абонентский Пункт - Континент ZTN 76 16
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 150 13
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 12
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 11
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 11
IBM ISS RealSecure - IBM ISS RealSecure SiteProtector - IBM ISS RealSecure Security Fusion Module 37 11
Google Android 15243 11
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 10
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 130 10
Microsoft Azure 1526 10
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 283 9
IBM Proventia Network IPS - Network Intrusion Detection, Prevention System - IBM Proventia ESC - IBM Proventia Endpoint Secure Control - Proventia Web Filter 27 9
FreePik 1841 9
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 9
Apple iPhone 6 4861 8
Код Безопасности - vGate 89 8
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 8
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 8
Aladdin Knowledge Systems - ALDN 46 8
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 235 7
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 257 7
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 7
Microsoft Windows XP 2431 6
Kaspersky Internet Security 497 6
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 318 6
Microsoft Azure Sentinel - SIEM 18 6
КриптоПро CSP СКЗИ 255 6
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 6
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 206 6
Песковский Анатолий 43 43
Ефимов Петр 39 37
Гайкович Владимир 40 34
Савельев Михаил 44 33
Шерстобитов Сергей 57 23
Мелехин Иван 24 23
Пойгин Дмитрий 22 20
Чич Шамиль 19 19
Коваленко Павел 70 18
Лукацкий Алексей 140 15
Сидорин Сергей 17 15
Степаненко Андрей 29 15
Путин Владимир 3454 15
Матвеев Александр 18 14
Емельянников Михаил 40 14
Эмм Максим 16 14
Фисенко Лев 62 11
Ширманов Александр 15 10
Янкин Андрей 52 9
Раевский Алексей 77 9
Голов Андрей 53 9
Медведев Дмитрий 1665 9
Бабенко Алексей 9 9
Зенкин Денис 263 9
Попова Зоя 9 9
Генс Филипп 54 8
Гольдштейн Анна 8 8
Городецкий Петр 27 8
Земков Сергей 159 7
Хлапов Денис 7 7
Генс Георгий 79 6
Ляпунов Игорь 132 6
Лямин Александр 75 6
Заикин Андрей 36 6
Максимов Вячеслав 15 6
Шаров Борис 73 6
Ухлинов Леонид 61 6
Хайретдинов Рустэм 95 6
Стуров Дмитрий 33 6
Трифаленков Илья 17 6
Россия - РФ - Российская федерация 166163 603
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 119
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 116
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 87
Европа 24962 53
Украина 7928 36
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 35
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 29
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 27
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 23
Германия - Федеративная Республика 13220 20
Франция - Французская Республика 8176 16
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Беларусь - Белоруссия 6289 16
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 14
Канада 5081 14
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 12
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Италия - Итальянская Республика 4508 10
Азия - Азиатский регион 5920 10
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Нидерланды 3745 9
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 9
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Россия - СФО - Новосибирск 4875 8
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Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 8
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 23
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Коммерсантъ - Издательский дом 2399 36
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 17
Ведомости 1466 8
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 6
Открытые системы ИД 176 5
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 4
Forbes - Форбс 1002 4
TAdviser - Центр выбора технологий 468 4
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 3
Известия ИД 770 3
Национальная металлургия - журнал 4 3
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 3
Bloomberg 1627 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 2
Госрасходы - портал 70 2
CNews TV 747 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
РИА Новости 1033 1
NYT - The New York Times 1099 1
BleepingComputer - Издание 458 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
The Guardian - Британская газета 406 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
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Fortune 211 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
KrebsOnSecurity 18 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
Вечерняя Москва - газета 12 1
Российская газета 290 1
ComputerWorld 144 1
Фонтанка 39 1
Компьютерра 45 1
РБК ТВ - телеканал 83 1
The Times 75 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 91
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 40
IDC - International Data Corporation 4975 35
Gartner - Гартнер 3658 27
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 18
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 6
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 6
CNews Рынок ИТ-услуг 171 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 4
Frost & Sullivan 207 3
CNews Fast рейтинг 55 3
IDC Russia Security Software Forecast and Vendor shares 3 3
Juniper Research 131 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
IDC Russia - IDC Россия 183 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 17 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
MasterCard - Mobile Payments Study 17 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
Markets&Markets Research 113 1
ABI Research 236 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Forrester Research 834 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
НМГ - Медиалогия 37 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 1
TAdviser 100 5 1
Comparitech 5 1
РАЭК - Экономика Рунета 21 1
CNews Мишень 186 1
Technavio 29 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 1
Ponemon Institute Global Analysis - Cost of Data Breach Study 3 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
Информзащита Учебный центр 38 38
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 10
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 8
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 7
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 6
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 6
РАН - Российская академия наук 2122 5
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 5
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 5
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 4
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 3
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 2
VK - Skillbox - Скилбокс 146 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 2
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 2
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 2
РАН СПИИРАН - Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук 9 2
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 2
Гуманитарно-экономический институт имени B. C. Черномырдина - Московский государственный открытый университет - Московский государственный машиностроительный университет, МАМИ - Московский государственный вечерний металлургический институт, МГВМИ 23 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
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МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
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UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
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