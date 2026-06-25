«Информзащита»: украденные учетные данные используют более чем в 80% кибератак Эксперты компании «Информзащита» выявили, что в 2026 г. украденные учетные данные по-прежнему используются более чем в 80% кибератак хотя бы на одном этапе развития инцидента. За последний год число случаев, когд

Security Vision и «Информзащита» заключили соглашение о технологическом сотрудничестве для развития центра кибербезопасности IZ:SOC Security Vision и «Информзащита» подписали соглашение о стратегическом технологическом партнерстве. Ключевой цел

АО НИП «Информзащита» подписала соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией «Нефтегазовый кластер» астии компании в промышленной деятельности кластера. Об этом CNews сообщили представители компании «Информзащита». Соглашение открывает новые возможности для сотрудничества в сфере цифровой без

Npm-атаки стали чаще приводить к компрометации CI/CD и облачных секретов Эксперты компании «Информзащита» зафиксировали рост обращений, связанных с проверкой npm-зависимостей и расследо

«Информзащита»: время появления эксплойтов после публикации CVE сократилось до 12 часов Эксперты компании «Информзащита» сообщили о выявлении резкого сокращения окна между публикацией CVE и появлением рабочего эксплойта: по итогам анализа открытых баз уязвимостей, данных о публичных proof-of-concept

«Информзащита»: почти половина инцидентов через поставщиков связаны с уязвимостями нулевого дня Анализ кейсов, которые прошли через SOC «Информзащиты» за январь-май 2026 г., показал: почти каждый второй инцидент через поставщика начинался до того, как заказчик вообще узнавал о существовании уязвимости. Об этом CNews сообщил пред

«Информзащита»: строительные компании становятся одной из главных целей программ‑вымогателей в промышленности По оценке экспертов компании «Информзащита», строительные компании стали одной из самых частых целей программ-вымогателей в

ИИ-агенты стали источником инцидентов для 42% организаций Эксперты компании «Информзащита» выявили тенденцию роста инцидентов безопасности, связанных с использованием ИИ-

«Информзащита»: мошенники усилили атаки с обещанием списать долги Эксперты компании «Информзащита» выявили рост числа инцидентов, связанных с мошенническими предложениями списать долги, реструктурировать кредиты или оформить «законное освобождение от выплат». По данным специали

«Информзащита»: трансграничные схемы с дропами затронули 61% финансовых организаций Эксперты компании «Информзащита» выявили рост трансграничных схем с дропами, при которой реальные клиентские счета переходят под контроль третьих лиц и используются для вывода, транзита или дробления средств межд

«Информзащита»: 92% организаций сталкивались с инцидентами, где злоумышленники перемещались внутри инфраструктуры между системами По данным исследования компании «Информзащита», 92% организаций, столкнувшихся с серьезными инцидентами информационной безопас

Доля вредоносного бот-трафика выросла до 34% Эксперты компании «Информзащита» отмечают устойчивый рост доли вредоносного бот-трафика, которая по последним от

«Информзащита»: количество вредоносных программ в open source увеличилось более чем в 10 раз Эксперты компании «Информзащита» выявили, что за последние два года количество вредоносных программ в экосистема

«Информзащита»: образование вошло в число главных целей DDoS-атак Специалисты компании «Информзащита» выявили рост числа DDoS-атак на организации образовательной сферы за первые три

«Информзащита»: рост числа кибератак на цепочки поставок через облачную инфраструктуру в корпоративном секторе составил более 40% Эксперты компании «Информзащита» выявили рост числа кибератак на цепочки поставок через облачную инфраструктуру.

«Информзащита»: количество BYOVD-атак выросло почти втрое за два года Эксперты компании «Информзащита» выявили устойчивый рост числа атак, использующих технику Bring Your Own Vulnera

«Информзащита»: число атак программ-вымогателей в автомобильной отрасли выросло более чем вдвое Эксперты компании «Информзащита» выявили более чем двукратный рост числа атак с использованием программ-вымогателей в автомобильной отрасли и сфере интеллектуальной мобильности. В первые три месяца 2026 г. доля r

«Информзащита»: еженедельное число кибератак на российский АПК выросло на 78% Специалисты компании «Информзащита» выявили критический рост интенсивности кибератак на предприятия агропромышленно

«Информзащита»: в 75% компаний злоумышленники действуют внутри сети незаметно для ИБ-служб Специалисты «Информзащита» выявили, что по меньшей мере 75% предприятий столкнулись с присутствием злоумышленников в своей ИТ-среде за последние 24 месяца, и в 2026 г. эта доля продолжила расти. По итогам п

«Информзащита»: доля инцидентов, связанных с мобильными приложениями, превысила 70% Эксперты компании «Информзащита» выявили, что число компаний, столкнувшихся с инцидентами в сфере безопасности м

«Информзащита»: 40% MCP-серверов содержат критические уязвимости Эксперты компании «Информзащита» выявили, что 40% проанализированных MCP-серверов за первые два месяца 2026 г. с

«Информзащита»: более 60% крупных корпораций видят в уязвимостях партнеров свою главную угрозу ласно опросу, для 64% крупных корпораций в 2026 г. ключевым источником киберрисков стали уязвимости партнеров и подрядчиков, встроенных в цифровые и операционные цепочки бизнеса, выявили специалисты «Информзащиты». По сравнению с анализом в начале 2025 г. этот показатель вырос на 11%, что отражает смещение фокуса атак с периметра самой организации на ее экосистему. По данным международных и

«Информзащита»: каждый второй директор по ИБ считает ИИ источником новых киберугроз Анализ обращений клиентов компании «Информзащита» за 2025 г., инцидентов реагирования и данных отраслевых исследований показывает

«Информзащита»: число кибератак через браузерные расширения выросло почти в 1,5 раза Эксперты компании «Информзащита» выявили устойчивую тенденцию роста кибератак, связанных с использованием браузерных расширений, и за последние шесть месяцев число зафиксированных инцидентов увеличилось на 48% по

«Информзащита»: менее 50% компаний восстанавливают данные после выплаты выкупа шифровальщикам Эксперты компании «Информзащита» выявили по итогам 2025 г., что меньше половины компаний смогли полностью восста

«Информзащита»: атаки на контейнеры выросли до 40% Эксперты компании «Информзащита» отмечают устойчивый рост рисков в контейнеризированных средах, что становится с

Злоумышленники все чаще используют Telegram-каналы и боты для атак Эксперты компании «Информзащита» зафиксировали устойчивый рост числа кибератак, в которых злоумышленники использ

«Информзащита»: почти половина атак осуществляется с использованием техники ClickFix Эксперты компании «Информзащита» фиксирует значительный рост числа кибератак с использованием техники социальной

«Информзащита»: число атак с эксплуатацией известных уязвимостей выросло более чем на треть ации», – сказал Анатолий Песковский, руководитель направления анализа защищенности IZ:SOC компании «Информзащита». Статистический анализ показывает, что воздействие подобных атак распределяется

Зафиксирован рост атак с использованием модели «распыления паролей» Эксперты «Информзащиты» фиксируют устойчивый рост атак по модели «распыления паролей» (password spray). По данным исследований компании, всего 20 автономных систем (ASN) генерируют более 80% всего вредон

«Информзащита»: меньше трети компаний справляются с расследованием 90% инцидентов аций», – сказал Анатолий Песковский, руководитель направления анализа защищенности IZ:SOC компании «Информзащита». Для снижения рисков специалисты рекомендуют компаниям последовательно укреплят

«Информзащита»: маскировка под большие языковые модели увеличила незаметность кибератак на бизнес на 40% Специалисты компании «Информзащита» выяснили, что использование злоумышленниками маскировки под трафик больших языковых моделей (LLM) увеличило незаметность кибератак на корпоративный сектор на 42%. Эксперты установ

«Информзащита»: число атак с использованием коммерческого шпионского ПО выросло на 24% Эксперты компании «Информзащита» выявили, что за 11 месяцев 2025 г. на 24% возросло количество инцидентов, связа

«Информзащита»: маскировка под большие языковые модели увеличила незаметность кибератак на бизнес на 40% Специалисты компании «Информзащита» выяснили, что использование злоумышленниками маскировки под трафик больших языковых моделей (LLM) увеличило незаметность кибератак на корпоративный сектор на 42%. Эксперты установ

«Информзащита»: атаки через маршрутизаторы выросли почти на 35% Эксперты «Информзащиты» выявили рост атак на маршрутизаторы на 25% за десять месяцев 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причиной увеличения числа инцидентов специалисты называют с

«Информзащита»: хакеры на 42% чаще стали взламывать медицинские организации через оборудование умышленники проникали в сеть медицинских учреждений через специализированное медицинское оборудование, увеличилось на 42% за девять месяцев 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом 2024. Эксперты «Информзащиты» отмечают, что значительная часть подобного оборудования включает компоненты с открытым исходным кодом и сторонние программные модули, безопасность которых остается вне контроля сл

«Информзащита»: число случаев эксплуатации критических уязвимостей выросло более чем на 50% в 2025 году Эксперты компании «Информзащита» выявили, что за девять месяцев 2025 г. количество случаев эксплуатации критических уязвимостей увеличилось на 56% по сравнению с прошлым годом. Эксперты связывают этот рост с увел

«Информзащита»: злоумышленники стали чаще использовать экзотические домены верхнего уровня в кибератаках к называемые экзотические домены верхнего уровня (TLD). За 9 месяцев 2025 г. количество инцидентов увеличилось на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., свидетельствуют данные специалистов «Информзащиты». Речь идет о менее распространенных окончаниях интернет-адресов, таких как .app, .zip, .lol, .cam и десятках других. К числу причин такого роста специалисты относят слабый контрол

«Информзащита»: спрос на услуги хакеров по первоначальному взлому вырос на 20% нтов», – сказал Анатолий Песковский, руководитель направления анализа защищенности IZ:SOC компании «Информзащита». Эксперты «Информзащиты» отмечают, что злоумышленники чаще всего реализуют дост