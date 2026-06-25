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Информзащита
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Всего 43 дела, на cумму 636 203 564 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|25.06.2026
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«Информзащита»: украденные учетные данные используют более чем в 80% кибератак
Эксперты компании «Информзащита» выявили, что в 2026 г. украденные учетные данные по-прежнему используются более чем в 80% кибератак хотя бы на одном этапе развития инцидента. За последний год число случаев, когд
|25.06.2026
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Security Vision и «Информзащита» заключили соглашение о технологическом сотрудничестве для развития центра кибербезопасности IZ:SOC
Security Vision и «Информзащита» подписали соглашение о стратегическом технологическом партнерстве. Ключевой цел
|24.06.2026
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АО НИП «Информзащита» подписала соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией «Нефтегазовый кластер»
астии компании в промышленной деятельности кластера. Об этом CNews сообщили представители компании «Информзащита». Соглашение открывает новые возможности для сотрудничества в сфере цифровой без
|10.06.2026
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Npm-атаки стали чаще приводить к компрометации CI/CD и облачных секретов
Эксперты компании «Информзащита» зафиксировали рост обращений, связанных с проверкой npm-зависимостей и расследо
|09.06.2026
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«Информзащита»: время появления эксплойтов после публикации CVE сократилось до 12 часов
Эксперты компании «Информзащита» сообщили о выявлении резкого сокращения окна между публикацией CVE и появлением рабочего эксплойта: по итогам анализа открытых баз уязвимостей, данных о публичных proof-of-concept
|05.06.2026
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«Информзащита»: почти половина инцидентов через поставщиков связаны с уязвимостями нулевого дня
Анализ кейсов, которые прошли через SOC «Информзащиты» за январь-май 2026 г., показал: почти каждый второй инцидент через поставщика начинался до того, как заказчик вообще узнавал о существовании уязвимости. Об этом CNews сообщил пред
|03.06.2026
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«Информзащита»: строительные компании становятся одной из главных целей программ‑вымогателей в промышленности
По оценке экспертов компании «Информзащита», строительные компании стали одной из самых частых целей программ-вымогателей в
|26.05.2026
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ИИ-агенты стали источником инцидентов для 42% организаций
Эксперты компании «Информзащита» выявили тенденцию роста инцидентов безопасности, связанных с использованием ИИ-
|14.05.2026
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«Информзащита»: мошенники усилили атаки с обещанием списать долги
Эксперты компании «Информзащита» выявили рост числа инцидентов, связанных с мошенническими предложениями списать долги, реструктурировать кредиты или оформить «законное освобождение от выплат». По данным специали
|12.05.2026
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«Информзащита»: трансграничные схемы с дропами затронули 61% финансовых организаций
Эксперты компании «Информзащита» выявили рост трансграничных схем с дропами, при которой реальные клиентские счета переходят под контроль третьих лиц и используются для вывода, транзита или дробления средств межд
|04.05.2026
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«Информзащита»: 92% организаций сталкивались с инцидентами, где злоумышленники перемещались внутри инфраструктуры между системами
По данным исследования компании «Информзащита», 92% организаций, столкнувшихся с серьезными инцидентами информационной безопас
|21.04.2026
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Доля вредоносного бот-трафика выросла до 34%
Эксперты компании «Информзащита» отмечают устойчивый рост доли вредоносного бот-трафика, которая по последним от
|09.04.2026
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«Информзащита»: количество вредоносных программ в open source увеличилось более чем в 10 раз
Эксперты компании «Информзащита» выявили, что за последние два года количество вредоносных программ в экосистема
|03.04.2026
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«Информзащита»: образование вошло в число главных целей DDoS-атак
Специалисты компании «Информзащита» выявили рост числа DDoS-атак на организации образовательной сферы за первые три
|02.04.2026
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«Информзащита»: рост числа кибератак на цепочки поставок через облачную инфраструктуру в корпоративном секторе составил более 40%
Эксперты компании «Информзащита» выявили рост числа кибератак на цепочки поставок через облачную инфраструктуру.
|13.03.2026
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«Информзащита»: количество BYOVD-атак выросло почти втрое за два года
Эксперты компании «Информзащита» выявили устойчивый рост числа атак, использующих технику Bring Your Own Vulnera
|11.03.2026
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«Информзащита»: число атак программ-вымогателей в автомобильной отрасли выросло более чем вдвое
Эксперты компании «Информзащита» выявили более чем двукратный рост числа атак с использованием программ-вымогателей в автомобильной отрасли и сфере интеллектуальной мобильности. В первые три месяца 2026 г. доля r
|10.03.2026
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«Информзащита»: еженедельное число кибератак на российский АПК выросло на 78%
Специалисты компании «Информзащита» выявили критический рост интенсивности кибератак на предприятия агропромышленно
|06.03.2026
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«Информзащита»: в 75% компаний злоумышленники действуют внутри сети незаметно для ИБ-служб
Специалисты «Информзащита» выявили, что по меньшей мере 75% предприятий столкнулись с присутствием злоумышленников в своей ИТ-среде за последние 24 месяца, и в 2026 г. эта доля продолжила расти. По итогам п
|02.03.2026
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«Информзащита»: доля инцидентов, связанных с мобильными приложениями, превысила 70%
Эксперты компании «Информзащита» выявили, что число компаний, столкнувшихся с инцидентами в сфере безопасности м
|18.02.2026
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«Информзащита»: 40% MCP-серверов содержат критические уязвимости
Эксперты компании «Информзащита» выявили, что 40% проанализированных MCP-серверов за первые два месяца 2026 г. с
|13.02.2026
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«Информзащита»: более 60% крупных корпораций видят в уязвимостях партнеров свою главную угрозу
ласно опросу, для 64% крупных корпораций в 2026 г. ключевым источником киберрисков стали уязвимости партнеров и подрядчиков, встроенных в цифровые и операционные цепочки бизнеса, выявили специалисты «Информзащиты». По сравнению с анализом в начале 2025 г. этот показатель вырос на 11%, что отражает смещение фокуса атак с периметра самой организации на ее экосистему. По данным международных и
|10.02.2026
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«Информзащита»: каждый второй директор по ИБ считает ИИ источником новых киберугроз
Анализ обращений клиентов компании «Информзащита» за 2025 г., инцидентов реагирования и данных отраслевых исследований показывает
|05.02.2026
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«Информзащита»: число кибератак через браузерные расширения выросло почти в 1,5 раза
Эксперты компании «Информзащита» выявили устойчивую тенденцию роста кибератак, связанных с использованием браузерных расширений, и за последние шесть месяцев число зафиксированных инцидентов увеличилось на 48% по
|02.02.2026
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«Информзащита»: менее 50% компаний восстанавливают данные после выплаты выкупа шифровальщикам
Эксперты компании «Информзащита» выявили по итогам 2025 г., что меньше половины компаний смогли полностью восста
|13.01.2026
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«Информзащита»: атаки на контейнеры выросли до 40%
Эксперты компании «Информзащита» отмечают устойчивый рост рисков в контейнеризированных средах, что становится с
|24.12.2025
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Злоумышленники все чаще используют Telegram-каналы и боты для атак
Эксперты компании «Информзащита» зафиксировали устойчивый рост числа кибератак, в которых злоумышленники использ
|19.12.2025
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«Информзащита»: почти половина атак осуществляется с использованием техники ClickFix
Эксперты компании «Информзащита» фиксирует значительный рост числа кибератак с использованием техники социальной
|16.12.2025
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«Информзащита»: число атак с эксплуатацией известных уязвимостей выросло более чем на треть
ации», – сказал Анатолий Песковский, руководитель направления анализа защищенности IZ:SOC компании «Информзащита». Статистический анализ показывает, что воздействие подобных атак распределяется
|12.12.2025
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Зафиксирован рост атак с использованием модели «распыления паролей»
Эксперты «Информзащиты» фиксируют устойчивый рост атак по модели «распыления паролей» (password spray). По данным исследований компании, всего 20 автономных систем (ASN) генерируют более 80% всего вредон
|11.12.2025
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«Информзащита»: меньше трети компаний справляются с расследованием 90% инцидентов
аций», – сказал Анатолий Песковский, руководитель направления анализа защищенности IZ:SOC компании «Информзащита». Для снижения рисков специалисты рекомендуют компаниям последовательно укреплят
|10.12.2025
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«Информзащита»: маскировка под большие языковые модели увеличила незаметность кибератак на бизнес на 40%
Специалисты компании «Информзащита» выяснили, что использование злоумышленниками маскировки под трафик больших языковых моделей (LLM) увеличило незаметность кибератак на корпоративный сектор на 42%. Эксперты установ
|05.12.2025
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«Информзащита»: число атак с использованием коммерческого шпионского ПО выросло на 24%
Эксперты компании «Информзащита» выявили, что за 11 месяцев 2025 г. на 24% возросло количество инцидентов, связа
|04.12.2025
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«Информзащита»: маскировка под большие языковые модели увеличила незаметность кибератак на бизнес на 40%
Специалисты компании «Информзащита» выяснили, что использование злоумышленниками маскировки под трафик больших языковых моделей (LLM) увеличило незаметность кибератак на корпоративный сектор на 42%. Эксперты установ
|03.12.2025
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«Информзащита»: атаки через маршрутизаторы выросли почти на 35%
Эксперты «Информзащиты» выявили рост атак на маршрутизаторы на 25% за десять месяцев 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причиной увеличения числа инцидентов специалисты называют с
|01.12.2025
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«Информзащита»: хакеры на 42% чаще стали взламывать медицинские организации через оборудование
умышленники проникали в сеть медицинских учреждений через специализированное медицинское оборудование, увеличилось на 42% за девять месяцев 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом 2024. Эксперты «Информзащиты» отмечают, что значительная часть подобного оборудования включает компоненты с открытым исходным кодом и сторонние программные модули, безопасность которых остается вне контроля сл
|20.11.2025
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«Информзащита»: число случаев эксплуатации критических уязвимостей выросло более чем на 50% в 2025 году
Эксперты компании «Информзащита» выявили, что за девять месяцев 2025 г. количество случаев эксплуатации критических уязвимостей увеличилось на 56% по сравнению с прошлым годом. Эксперты связывают этот рост с увел
|12.11.2025
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«Информзащита»: злоумышленники стали чаще использовать экзотические домены верхнего уровня в кибератаках
к называемые экзотические домены верхнего уровня (TLD). За 9 месяцев 2025 г. количество инцидентов увеличилось на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., свидетельствуют данные специалистов «Информзащиты». Речь идет о менее распространенных окончаниях интернет-адресов, таких как .app, .zip, .lol, .cam и десятках других. К числу причин такого роста специалисты относят слабый контрол
|11.11.2025
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«Информзащита»: спрос на услуги хакеров по первоначальному взлому вырос на 20%
нтов», – сказал Анатолий Песковский, руководитель направления анализа защищенности IZ:SOC компании «Информзащита». Эксперты «Информзащиты» отмечают, что злоумышленники чаще всего реализуют дост
|30.10.2025
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«Информзащита»: в 80% кибератак злоумышленники похищают корпоративные данные
Специалисты «Информзащиты» выявили, что в 80% кибератак хакеры осуществляют сбор и эксфильтрацию данных. Аналитика инцидентов показала, что практически каждое успешное проникновение сопровождается попытками
Информзащита и организации, системы, технологии, персоны:
|Песковский Анатолий 43 43
|Ефимов Петр 39 37
|Гайкович Владимир 40 34
|Савельев Михаил 44 33
|Шерстобитов Сергей 57 23
|Мелехин Иван 24 23
|Пойгин Дмитрий 22 20
|Чич Шамиль 19 19
|Коваленко Павел 70 18
|Лукацкий Алексей 140 15
|Сидорин Сергей 17 15
|Степаненко Андрей 29 15
|Путин Владимир 3454 15
|Матвеев Александр 18 14
|Емельянников Михаил 40 14
|Эмм Максим 16 14
|Фисенко Лев 62 11
|Ширманов Александр 15 10
|Янкин Андрей 52 9
|Раевский Алексей 77 9
|Голов Андрей 53 9
|Медведев Дмитрий 1665 9
|Бабенко Алексей 9 9
|Зенкин Денис 263 9
|Попова Зоя 9 9
|Генс Филипп 54 8
|Гольдштейн Анна 8 8
|Городецкий Петр 27 8
|Земков Сергей 159 7
|Хлапов Денис 7 7
|Генс Георгий 79 6
|Ляпунов Игорь 132 6
|Лямин Александр 75 6
|Заикин Андрей 36 6
|Максимов Вячеслав 15 6
|Шаров Борис 73 6
|Ухлинов Леонид 61 6
|Хайретдинов Рустэм 95 6
|Стуров Дмитрий 33 6
|Трифаленков Илья 17 6
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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