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Информзащита

Информзащита

29.09.2021 Цены на российское ПО выросли на 20%, хотя налоги стали меньше 1
12.08.2021 Платформа Yandex.Cloud прошла добровольную аттестацию на УЗ-1 2
29.07.2021 «Информзащита» и НПП «Цифровые решения» договорились о сотрудничестве 2
22.07.2021 «Информзащита» и Cybertonica объединились для противодействия финансовому мошенничеству 1
16.07.2021 Оператор облачной платформы NCC Cloud прошёл аттестацию 2
25.06.2021 «Информзащита» обучает белых хакеров 2
21.06.2021 Эксперты «Информзащиты» рассказали как бороться с кражей аккаунта 2
27.05.2021 Киберкриминалисты «Информзащиты» расследовали взлом телефонной сети государственной промышленной компании 1
18.05.2021 Бизнес экс-главы «Информзащиты» за год вырос в 2 раза благодаря «русским хакерам», «Петрову» и «Боширову» 3
11.05.2021 «Ланит» отсудил у «Почты России» 220 миллионов. Стороны слово в слово говорят, что их сотрудничество продуктивно 1
30.04.2021 «Информзащита» вступила в MISA 4
28.04.2021 Эксперты «Информзащиты» предупреждают об угрозе со стороны черных майнеров 1
23.04.2021 Экс-глава «Информзащиты» построит для Сбербанка «песочницу» за полтора миллиарда 3
06.04.2021 Облачная платформа Yandex.Cloud подтвердила соответствие требованиям Центробанка России 1
01.04.2021 «Информзащита» выполнила комплексный аудит ИТ-инфраструктуры компании «Август» 2
01.04.2021 «Информзащита» рассказала о самых популярных схемам мошенничества с банковскими картами 3
29.03.2021 Как стремительная автоматизация производства подрывает ИБ российских предприятий 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
03.02.2021 «Информзащита» создала новую компанию по разработке ПО в сфере ИБ 2
18.12.2020 Эксперты по кибербезопасности компании «Информзащита» засекли попытку промышленного шпионажа 2
16.12.2020 Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование 2
27.11.2020 «Информзащита» и H3C начинают сотрудничество в области предоставления цифровых решений 4
24.11.2020 Российские экспортеры получили систему «одного окна» для ВЭД 1
20.11.2020 РЭЦ запускает онлайн-платформу для компаний-экспортеров 4
11.11.2020 «Информзащита», «Технополис» и Microsoft примут участие в работе киберполигона The Standoff 2
30.10.2020 «Информзащита» и Postgres Professional обеспечат внедрение российских защищенных баз данных 3
29.10.2020 Эксперты «Информзащиты» прогнозируют рост спроса на индивидуальную киберзащиту VIP-персон 2
05.10.2020 CNews Analytics опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков средств информационной безопасности 1
30.09.2020 «Коронакризис» меняет приоритеты в сфере защиты информации 1
30.09.2020 Выручка лидеров рейтинга CNews Security выросла почти на 40% 2
30.09.2020 Специалисты «Информзащиты» обнаружили заражение WannaCry крупной информационной системы 2
25.09.2020 Новые возможности интеграции продуктов Microsoft в Центр мониторинга безопасности компании «Информзащита» 1
22.09.2020 «Информзащита» будет поставлять решения Tenable 2
24.07.2020 Клиенты «Информзащиты» получат дополнительные возможности по борьбе с мошенничеством 2
15.07.2020 Технологии PCYSYS позволят «Информзащите» ускорить тестирование на проникновение 5
02.07.2020 «Ланит» отсудил у «Почты России» сотни миллионов 1
29.06.2020 «Информзащита» и Xello заключили партнерское соглашение 2
10.06.2020 «Информзащита» меняет хозяев. Владельцем становится Филипп Генс 4
29.05.2020 Выручка топ-100 ИТ-компаний в 2019 г. выросла на 22% 2
21.05.2020 Zecurion и «Информзащита» заключили соглашение о партнерстве 2

Публикаций - 422, упоминаний - 859

Информзащита упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 10997 31
Код Безопасности 365 21
Ланит ГК 1154 19
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 18
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 18
Крок 1219 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 16
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 420 14
Инфосистемы Джет 675 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 12
Астерос - Asteros 531 11
InfoWatch - Инфовотч 600 11
Softline - Софтлайн 1472 10
Acronis - Акронис 363 9
IBM 3524 9
SAP SE 3207 7
Cisco Systems 2035 7
Merlion - Мерлион 273 5
Infotecs - ИнфоТеКС 249 5
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 106 5
Yandex - Яндекс 4098 5
Leta IT-company 86 5
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 5
Системный софт - SysSoft 124 5
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 4
Сбербанк Технологии - СберТех 203 4
Амтел-Сервис 34 4
Ланит Интеграция 101 4
Fortinet 286 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 4
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 3
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 71 3
ITG - INLINE Technologies Group 126 3
iTeco - Ай-Теко 713 3
Palo Alto Networks 80 3
АйТи 748 3
Intel Security McAfee - McAfee Associates 383 3
Талмер - Talmer 23 3
NortonLifeLock (Symantec) 773 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 14
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Газпромбанк - ГПБ 692 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Ингосстрах СПАО 210 3
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
НАЦ - Национальный аттестационный центр 15 2
Sony Pictures Entertainment 78 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Почта России ПАО 1570 2
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг 9 1
Coca-Cola Company 112 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Сбербанк страхование 47 1
ВТБ24 583 1
Зетта Страхование - Zetta 11 1
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Инфинитум - Специализированный депозитарий 16 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Ренессанс кредит Банк 143 1
Тинькофф ГК - TCS Group 51 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 68 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 25 1
Hansa - Ханса 59 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 1
Связной ГК 875 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 40 1
Tesla Motors 241 1
Норникель - Норильский никель 177 1
Visa International 1343 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Федеральное казначейство России 766 2
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 2
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 2
Правительство РФ 2198 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 2
Арбитражный суд города Москвы 339 2
Ярославская областная Дума 4 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 694 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Роснано 456 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 210 1
ПФР Департамент информационных технологий 102 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 31 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 63
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 7
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 5
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 545 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 4
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 533 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 3
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1201 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 2
SECaaS - Security as a service - Безопасность как услуга 65 2
DevOps - Development и Operations 296 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 2
СЗИ - Средства защиты информации 140 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 2
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 84 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 2
MSSP - Managed Security Service Provider - Услуги по управлению информационной безопасностью - MSS - Managed Security Services - Управляемые сервисы кибербезопасности 63 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 2
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 19 2
PAM - Privileged Access Manager - Решения для контроля и управления привилегированным доступом пользователей 20 2
Microsoft Windows 10 6602 9
Google Android 10750 7
Информзащита IZ:SOC - Центр мониторинга киберугроз 9 7
Microsoft Azure 1171 5
Microsoft Azure Sentinel - SIEM 14 5
Linux OS 4236 4
Apple iOS 5741 3
Apple macOS 921 3
Kaspersky Total Space Security 38 3
SQL - Язык программирования 432 3
HPE ArcSight CEF - Common Event Format 9 3
MISA - Microsoft Intelligent Security Association - Ассоциация интеллектуальных средств безопасности Microsoft 6 3
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 3
Код Безопасности - Secret Net Studio 96 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 2
Код Безопасности ПАК Соболь - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки - АПМДЗ 61 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
ДИЦ - Турбо Бухгалтер 19 2
HPE ArcSight 50 2
Почта России ЕАС ОПС - Единая автоматизированная система отделений почтовой связи 12 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 2
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 127 2
Microsoft SQL Server 789 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 2
Intel x86 - Архитектура процессора 990 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
Microsoft Windows 7 1662 2
VK - Mail.ru Одноклассники 848 2
Microsoft Windows 849 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
AWS - Amazon Web Services 568 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Ростелеком-Солар - Solar Dozor - DLP-система 50 1
Java - Язык программирования 1166 1
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 1
Ефимов Петр 29 8
Савельев Михаил 19 4
Янкин Андрей 14 4
Стуров Дмитрий 25 4
Генс Филипп 29 4
Мелехин Иван 16 4
Заикин Андрей 16 3
Ухлинов Леонид 48 3
Зенкин Денис 96 2
Александров Илья 6 2
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 2
Путин Владимир 1820 2
Бодунов Олег 2 2
Гольдштейн Анна 6 2
Бабенко Алексей 9 2
Фисенко Лев 10 2
Рычков Дмитрий 5 2
Голов Андрей 32 2
Залецкий Алексей 3 2
Тихонова Кристина 44 2
Михайлик Алексей 2 2
Мякишева Марина 84 2
Пыслару Аркадий 4 2
Сова Алексей 3 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 2
Чутов Олег 5 2
Галушкин Олег 168 1
Нестеров Алексей 79 1
Баронов Андрей 8 1
Касперская Наталья 197 1
Левин Леонид 83 1
Дуров Павел 216 1
Оганесян Ашот 58 1
Уфаев Дмитрий 12 1
Чачава Александр 68 1
Павлов Андрей 19 1
Оверчук Алексей 8 1
Албычев Александр 74 1
Войнов Сергей 2 1
Макаров Алексей 49 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 186
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 45
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 34
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 33
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 13
Украина 3344 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 4
Индия - Республика 2156 4
Россия - ПФО - Казань 1507 4
Европа 3725 4
Германия - Федеративная Республика 3606 4
Беларусь - Белоруссия 2079 3
Россия - СФО - Новосибирск 1954 3
Северная Америка 1402 3
Япония 2752 3
Китай - Тайвань 588 2
Бразилия - Федеративная Республика 1120 2
Восточная Европа 1667 2
Прибалтика - Балтия 589 2
Казахстан - Республика 2618 2
Латинская Америка 721 1
Москва-река - акватория 10 1
Россия - Владимир 158 1
Западная Европа 609 1
Россия - Ульяновск 292 1
Россия - Дубна 133 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Эстония - Эстонская Республика 410 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 1
Грузия 687 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 1
Земля - планета Солнечной системы 854 1
Турция - Турецкая республика 950 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 821 1
Сингапур - Республика 808 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 593 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 17
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 9
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 5
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 5
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
Alert Fatigue - медленное реагирование экспертов при слишком большом количестве сигналов тревоги 4 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Международная кооперация и экспорт - Национальный проект 13 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 2
CoR - cost of risk - Стоимость риска 2 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 161 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 1
Shadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 11 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
Русский язык 966 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 1
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 8 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 235 1
ВЭД - Внешнеэкономическая деятельность 39 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
Forbes - Форбс 441 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 1
Bloomberg 785 1
CNews Analytics 1988 32
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 13
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 5
Gartner 2187 4
IDC - International Data Corporation 2708 2
Juniper Research 278 2
CNews Fast рейтинг 29 2
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