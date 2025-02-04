«Информзащита» проверила APPIA Logistics на уязвимости

Специалисты «Информзащиты» провели комплексный тест на проникновение для компании APPIA Logistics. В результате анализа была составлен отчет с обнаруженными уязвимостями и рекомендациями по их ликвидации.

Эксперты интегратора провели внутренний и внешний пентест для всестороннего анализа защищенности информационной системы заказчика. Также для APPIA Logistics будет работать техническая поддержка «Информзащиты», под обслуживание попадают сервер и EDR-решение компании.

«Анализ защищенности крайне важен для компаний, которые стремятся укрепить безопасность своей инфраструктуры. Грамотно проведенный пентест позволяет получить четкую картину проблем, над ликвидацией которых необходимо работать, в том числе чтобы соответствовать требованиям регуляторов», – сказал Дмитрий Корнилов, директор по информационным технологиям и системам APPIA Logistics.

APPIA Logistics (ранее GXO Logistics) – логистическая компания, оказывающая складские услуги и осуществляющая автомобильные грузоперевозки по России.