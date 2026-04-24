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Кибербезопасность EDR End-point Detection and Response Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств)

СОБЫТИЯ

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24.04.2026 Security Vision вывела на рынок EDR-решение с корреляцией на агенте и встроенным модулем управления активами

Компания Security Vision, ведущий разработчик решений в области автоматизации кибербезопасности, объявила о выводе на рынок нового продукта — Security Vision EDR. Решение класса Endpoint Detection and Response предназначено для выявления, анализа и предотвращения угроз на конечных точках. Продукт обеспечивает мониторинг активности на хостах под упра
17.04.2026 Jet CSIRT расширила возможности мониторинга и реагирования на конечных точках с помощью BI.Zone EDR

BI.Zone EDR будет использоваться командой Jet CSIRT для выявления и расследования сложных целевых ата
27.03.2026 BI.Zone и Inseca углубляют технологическое партнерство

В рамках технологического партнерства решение BI.Zone EDR будет интегрировано в программы обучающей платформы Inseca, что позволит слушателям курсов работать с реальным инструментом класса EDR в процессе обучения. Об этом CNews сообщили пре
05.03.2026 Решение для защиты конечных точек Bi.Zone EDR совместимо с VK Cloud

Разработчик корпоративного программного обеспечения VK Tech и компания по управлению цифровыми рисками Bi.Zone подтвердили совместимость решения Bi.Zone EDR с облачной платформой VK Cloud. Об этом CNews сообщили представители VK. Bi.Zone EDR — решение для обнаружения и реагирования на сложные угрозы в реальном времени, которое отслеживае
18.02.2026 Решение Bi.Zone EDR обновлено до версии 1.39

Компания по управлению цифровыми рисками Bi.Zone представила обновление решения Bi.Zone EDR. Новая версия направлена на повышение удобства работы специалистов по кибербезопасности и ускорение анализа инцидентов за счет развития интерфейса, расширения возможностей threat hunting и

22.12.2025 Обновленный MaxPatrol EDR: расширенные возможности для внедрения и для сбора данных

Positive Technologies представила новую версию продукта для выявления киберугроз на конечных устройствах и реагирования на них MaxPatrol EDR. Главное в релизе — совместимость с еще большим количеством популярных ОС, новый модуль сбора данных с конечных устройств под управлением Windows и расширенная поддержка ОС «Альт». Об этом

12.12.2025 Решение для защиты конечных точек BI.Zone EDR включено в портфель компании «Инфосистемы Джет»

BI.Zone сообщила о включении решения для защиты конечных точек BI.Zone EDR в портфель компании «Инфосистемы Джет». Такое партнерство позволяет предлагать заказчикам
03.10.2025 BI.Zone и Deckhouse усиливают безопасность контейнерных сред

BI.Zone и компания-разработчик «Флант» официально подтвердили совместимость решения для защиты конечных точек BI.Zone EDR и платформы для создания kubernetes-кластеров и управления ими Deckhouse Kubernetes Platform. Тесты, проведенные в совместной среде, продемонстрировали, что решения корректно работают в свя
24.09.2025 Linux под защитой: F6 представила EDR 3.0 с поддержкой отечественных ОС

ия F6, российский разработчик решений в области кибербезопасности, объявляет о запуске новой версии EDR-агента (Endpoint Detection and Response) с поддержкой российских операционных систем семе
03.09.2025 MaxPatrol EDR 8.1 помогает SOC решать рутинные задачи в три раза быстрее

ила обновленную версию продукта для защиты конечных устройств от сложных и целевых атак — MaxPatrol EDR 8.1. Теперь аналитики центров мониторинга и реагирования (SOC) могут в три раза быстрее в
19.08.2025 Вышла версия Bi.Zone EDR 1.38 с ИИ-ассистентом 

Пользователям Bi.Zone EDR стал доступен ИИ-ассистент Bi.Zone Cubi, который значительно упрощает построение поисковых запросов в хранилище телеметрии. Теперь даже самые сложные запросы можно формировать на естественн
22.05.2025 Positive Technologies: более 30% российских компаний планируют внедрять решения для защиты конечных устройств в 2025 году

ласса решений. В 2023 г. этот показатель составлял 76%. Среди популярных продуктов — системы класса EDR, на которые 75% крупных компаний планируют в 2025 г. заложить в бюджет от пяти млн руб. О
16.04.2025 Платформа Smart Monitor расширяет возможности по выявлению угроз с помощью Bi.Zone EDR

Инструменты и механизмы Bi.Zone EDR были интегрированы в Smart Monitor. Сформированный таким образом модуль Smart Monitor EDR поможет выявлять угрозы безопасности и реагировать на киберинциденты до того, как злоумышлен
10.04.2025 MaxPatrol EDR 7.2 теперь поддерживает в три раза больше операционных систем

Positive Technologies представила новую версию продукта для выявления киберугроз на конечных устройствах и реагирования на них — MaxPatrol EDR 7.2. Теперь решение поддерживает в три раза больше операционных систем, распространенных в России: компании могут защищать конечные устройства на базе последних версий Windows, Debian, Astr
03.04.2025 Bi.Zone EDR 1.37 облегчает пользователям работу с хранилищем событий

тели Bi.Zone. В версии 1.37 обновился раздел поиска по событиям телеметрии, которую собирают агенты EDR. Данные этого раздела применяются для анализа и расследования киберинцидентов, а также пр
05.03.2025 Подтверждена совместимость Bi.Zone EDR и программного комплекса информационной безопасности «Сакура»

ения «ИТ-Экспертиза» официально подтвердили совместимость решения для защиты конечных точек Bi.Zone EDR и программного комплекса «Сакура», предназначенного для контроля защищенности удаленных р
14.02.2025 Стала доступна версия BI.Zone EDR 1.36 с улучшенными механизмами выявления угроз

В новой версии BI.Zone EDR появилась возможность настраивать расписание задач. В агенте для Windows расширены возмож
13.11.2024 MaxPatrol EDR 7.0 сокращает время реагирования на инциденты ИБ

Positive Technologies выпустила новую версию продукта для выявления киберугроз на конечных устройствах и реагирования на них — MaxPatrol EDR 7.0. Обновление направлено в первую очередь на крупные организации с распределенной инфраструктурой. Система позволяет реагировать на инциденты из внешних систем с помощью API, выполнять де
28.10.2024 В Bi.Zone EDR появились двухфакторная аутентификация и ряд функций, повышающих эффективность мониторинга угроз

ы обеспечить дополнительный уровень безопасности на сервере управления, в коробочной версии Bi.Zone EDR добавилась функция двухфакторной аутентификации. Если включить эту функцию, при доступе в
18.09.2024 EDR-решение «Лаборатории Касперского» доступно на Linux и macOS

«Лаборатория Касперского» представила обновленную версию Kaspersky EDR для бизнеса Оптимальный. Теперь возможности по обнаружению и реагированию на киберугрозы

09.09.2024 1300 конечных устройств под защитой: как обеспечивать кибербезопасность крупных мероприятий

я инцидентов не превышал 15 минут, а блокирование угроз происходило за несколько минут. И MaxPatrol EDR, продукт для обнаружения угроз на конечных устройствах и реагирования на них, помог ЦПК е
13.08.2024 BI.Zone EDR расширяет возможности по оценке конфигурации безопасности на конечных точках

В обновленную версию BI.Zone EDR добавился модуль «Рекомендации по безопасности». Он доступен во всех операционных системах и позволяет оценить конфигурацию ОС и ПО на конечных точках, а также выявить их уязвимые места и у
02.08.2024 Bi.Zone EDR и Bi.Zone Compliance Platform совместимы с «Ред ОС» 8

мости своих продуктов: операционной системы «Ред ОС» 8 с решением для автоматизации процессов кибербезопасности и выполнения требований законодательства Bi.Zone Compliance Platform и решением Bi.Zone EDR для мониторинга на конечных точках сложных угроз и реагирования на них. По результатам тестирования продукты продемонстрировали стабильную совместную работу. Рустам Рустамов, заместитель ге
13.06.2024 Подтверждена совместимость Bi.Zone EDR и ОС Astra Linux

Стратегические партнеры Bi.Zone и «Группа Астра» официально подтвердили совместимость решения для защиты конечных точек Bi.Zone EDR (версия 1.32) и операционной системы Astra Linux Special Edition 1.7.0 и 1.7.5. Проведенные тесты продемонстрировали, что решения корректно работают в связке и их можно использовать без огр
20.05.2024 Представлена коробочная версия решения для защиты конечных точек Bi.Zone EDR

Bi.Zone представила коробочную версию Bi.Zone EDR — решения для выявления на конечных точках сложных атак и реагирования на них. Оно помогает обнаруживать сложные угрозы на рабочих станциях и серверах, работающих на Windows, macOS и Linux

13.05.2024 MaxPatrol EDR получил сертификат соответствия ФСТЭК России

Продукт для выявления киберугроз на конечных устройствах и реагирования на них MaxPatrol EDR подтвердил соответствие требованиям к четвертому уровню доверия и техническим условиям ФСТЭК России. Документ официально свидетельствует о том, что продукт можно использовать для защиты кон
22.04.2024 С помощью антивирусов Microsoft Defender и Kaspersky EDR можно безвозвратно удалить любые файлы из системы

Обмануть Defender Антивирусные продукты Microsoft Defender и Kaspersky EDR могут быть использованы злоумышленниками для удаления файлов на компьютере жертвы, пишет

05.04.2024 Решение Kaspersky EDR вошло в состав сервиса по защите рабочих станций и серверов «МТС Red SOC»

на кибератаки «МТС Red SOC» технологией защиты рабочих станций и серверов на базе решения Kaspersky EDR (Endpoint Detection and Response). Сервис «МТС Red» позволяет обнаруживать попытки проник
29.01.2024 УЦСБ предоставил комплексные решения «Лаборатории Касперского» для киберзащиты информационных ресурсов «Сколково».

ьных устройств сотрудников «Сколково», а также почтовых серверов организации обеспечивают Kaspersky EDR для бизнеса Оптимальный и Kaspersky Security для почтовых серверов. Об этом CNews сообщил
18.01.2024 MaxPatrol EDR внесен в единый реестр отечественного ПО

Продукт для выявления киберугроз на конечных точках и реагирования на них MaxPatrol EDR, разработанный Positive Technologies, включен в единый реестр российского ПО. По итогам первых трех кварталов 2023 г. на организации госсектора пришлось наибольшее количество инцидентов ИБ

01.12.2023 «Лаборатория Касперского» выпускает новую линейку решений для защиты среднего бизнеса

onitoring and Analysis Platform и продукта для защиты конечных устройств от сложных угроз Kaspersky EDR Expert. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского». Новая линейка пре
16.11.2023 UserGate приглашает тестировать новые решения класса EDR/NAC и SIEM

шение, предназначенное для управления безопасным доступом в сеть пользовательских устройств корпоративных клиентов, объединившее в себе три функции для защиты удаленного доступа устройств: VPN, NAC и EDR. Оно обеспечивает контроль и расширенную защиту устройства, возможность его безопасного подключения к корпоративной сети посредством защищенного соединения (VPN), детектирования вредоносной
09.10.2023 Positive Technologies представила MaxPatrol EDR для защиты конечных устройств и серверов

ставила новый продукт для выявления киберугроз на конечных точках и реагирования на них — MaxPatrol EDR. Благодаря статическому и поведенческому анализу, экспертным правилам PT Expert Security

12.09.2023 Модуль Deception и поддержка macOS: Bi.Zone расширила функциональность Bi.Zone EDR

Bi.Zone выпустила модуль Deception для Bi.Zone EDR (Endpoint Detection and Response, ранее — Bi.Zone Sensors). Модуль Deception позволяет уж
05.06.2023 Angara Security внедрила в свой SOC решение класса EDR от BI.ZONE

инструментов контроля конечных точек собственной разработки к внедрению полноценного коммерческого EDR. Внедрение EDR-решения позволяет расширить имеющиеся возможности детектирования уг
30.12.2022 Найден способ превращать антивирусы в средство уничтожения Windows

есто защиты Эксперт по информационной безопасности продемонстрировал способ превратить антивирусы и EDR-решения в их полную противоположность: вместо защиты данных их можно использовать для нео
28.09.2022 «Kaspersky EDR для бизнеса оптимальный» усилен аналитикой и практическими рекомендациями

«Лаборатория Касперского» представила обновлённую версию решения по обнаружению киберугроз и реагированию на них «Kaspersky EDR (Endpoint Detection and Response) для бизнеса оптимальный». В неё включён доступ к практическим рекомендациям по реагированию на инцидент и аналитическим данным Threat Intelligence о репута
20.09.2021 Morphisec поможет компаниям в России защититься от атак, которые обходят антивирусы и EDR

предотвращать нацеленные атаки, с которыми не могут справиться даже самые современные антивирусы и EDR. Компания «Тайгер Оптикс», дистрибьютор инновационных решений в сфере кибербезопасности,

27.04.2021 SentinelOne стал единственным вендором с 100% детектом по итогам тестирования MITRE ATT&CK

SentinelOne, разработчик антивируса и EDR нового поколения, анонсировал результаты тестирования MITRE ATT&CK за 2020 год, которое и
22.10.2020 «Ростелеком-Солар» и «Лаборатория Касперского» защитят рабочие станции и серверы клиентов от кибератак

рвис по выявлению сложных многокомпонентных атак на рабочих станциях и серверах корпоративных заказчиков. В его основе лежит система выявления атак на конечные хосты (Endpoint Detection and Response, EDR) Kaspersky EDR. Решение подключено к сервисам центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC и поможет выявлять активность (например, присутствие в инфраструктуре) высоко

Публикаций - 581, упоминаний - 694

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 115
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 85
Microsoft Corporation 25775 57
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 52
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 52
Apple Inc 13154 43
Intel Corporation 12811 42
HTC Corporation 1512 42
Samsung Electronics 11064 41
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 41
Nvidia Corp 4002 34
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 34
Acer Group - Acer Inc 2776 29
Toshiba Corporation 2980 26
Sony 6739 26
E-Ten Information Systems 119 25
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 21
Telegram Group 2940 20
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 189 20
Google LLC 12688 20
VAIO 475 19
Cisco Systems 5372 17
Информзащита 941 17
Ростелеком 10948 16
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 16
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 16
Softline - Софтлайн 3743 14
HP Inc. 5883 14
AMD - Advanced Micro Devices 4641 13
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 13
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 13
AMD Graphics Product Group - ATI 973 13
Huawei 4675 12
IBM - International Business Machines Corp 9699 12
Fortinet 452 12
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 12
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 354 12
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 11
Positive Technologies - PT SWARM 53 11
Dell EMC 5180 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 8
Белый Ветер 365 7
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Россети Ленэнерго 1699 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 6
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 6
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 6
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 5
Ferrari NV 159 4
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 4
Почта России ПАО 2370 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 4
Совкомбанк Совесть 279 4
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - 003.RU 37 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Северсталь ПАО - Severstal 629 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 3
Royal Dutch Shell - Шелл 233 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 3
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 3
Nike 195 3
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 2
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 2
Силовые машины 166 2
Резонанс НПП 407 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
Кибердом 43 2
УЭСК - Уренгойская электросетевая компания - УГЭС - Уренгойгорэлектросеть 5 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 104
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1062 103
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 103
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 101
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 101
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 100
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 100
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1209 98
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 94
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 88
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 88
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - NDR - Network Detection and Response - Выявление и реагирование на сетевые угрозы - XDR, MXDR - Managed  Extended Detection and Response 439 87
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 86
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 86
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 85
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 83
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 926 82
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 81
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 78
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3022 76
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 950 76
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 74
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 72
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 71
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 71
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker - IP Source Guard 465 68
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 64
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 151
Microsoft Windows 16882 142
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 145 101
Linux OS 11533 78
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 75
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 60
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 46
Apple macOS 2419 41
Google Android 15243 39
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 38
Samsung CSR plc - SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 112 33
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 146 33
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 133 31
Сбер - BI.Zone EDR - BI.Zone Endpoint Detection and Response - BI.Zone Sensors - BI.Zone Endpoint Security Platfrom 45 28
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 172 26
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 84 25
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 98 25
Microsoft Windows Mobile 6 250 24
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 24
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 24
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 318 23
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 106 22
E-Ten glofiish - джойстик 93 22
Microsoft Windows Mobile 5 193 22
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 22
Kaspersky Internet Security 497 22
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 186 21
UL Solutions - Futuremark - PCMark 197 20
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 219 20
Kaspersky Symphony XDR - Kaspersky Extended Detection and Response 87 20
Microsoft Office 4170 20
Microsoft Windows PowerShell 250 20
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 171 20
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 19
Positive Technologies - PT NGFW - PT Next-Generation Firewall 102 19
Nvidia GeForce Go 189 19
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 18
Positive Technologies - PT Sandbox 116 18
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator - графический контроллер 216 17
Battery Eater - notebook benchmark tool 130 17
Ксенин Алекс 311 45
Хеирхабаров Теймур 32 18
Ерофеева Мария 31 12
Кулашова Анна 73 6
Лебедев Сергей 67 6
Усова Марина 26 5
Скулкин Олег 80 5
Песковский Анатолий 43 5
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 5
Киселёв Алексей 90 5
Тарасов Сергей 47 4
Ларин Борис 10 4
Чернов Иван 40 4
Даровских Виталий 7 4
Кошкина Дарья 12 4
Сазонов Геннадий 10 4
Мушовец Константин 6 4
Шадаев Максут 1210 4
Соловьев Алексей 97 4
Наумов Евгений 38 4
Галов Дмитрий 66 4
Ложкин Сергей 49 4
Назаров Егор 8 3
Фисенко Лев 62 3
Зиннятуллин Тимур 10 3
Косова Юлия 17 3
Моргунов Виталий 5 3
Сапронов Константин 12 3
Хамракулова Евгения 9 3
Бейбутов Эльман 22 3
Мельникова Анастасия 440 3
Рустамов Рустам 548 3
Натрусов Артем 313 3
Зайцев Михаил 345 3
Прибочий Михаил 44 3
Сотин Денис 216 3
Дрюков Владимир 51 3
Наместников Юрий 40 3
Павлов Алексей 26 3
Шерстобитов Сергей 57 3
Россия - РФ - Российская федерация 166164 312
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 57
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 40
Азия - Азиатский регион 5920 29
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 29
Европа 24963 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 26
Япония 13807 23
Китай - Тайвань 4245 23
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 17
Беларусь - Белоруссия 6289 15
Ближний Восток 3154 15
Южная Корея - Республика 7051 13
Германия - Федеративная Республика 13221 13
Африка - Африканский регион 3640 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 11
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1832 11
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 9
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 9
Казахстан - Республика 6047 8
Индия - Bharat 5869 8
Израиль 2856 8
Бразилия - Федеративная Республика 2520 8
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 6
Финляндия - Финляндская Республика 3697 6
Италия - Итальянская Республика 4508 6
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 5
Земля - планета Солнечной системы 10865 5
Европа Восточная 3138 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 5
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 514 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 5
Узбекистан - Республика 2005 5
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 764 5
Сингапур - Республика 1953 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 125
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 108
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 62
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 56
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 53
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 51
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 49
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 42
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 42
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1201 42
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 37
Ergonomics - Эргономика 1755 35
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 35
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 34
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 32
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 31
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 26
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 25
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 25
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 24
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 623 20
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 19
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 19
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 18
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 18
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 17
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 16
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 16
Энергетика - Energy - Energetically 5855 15
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 15
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 15
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 14
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 14
Английский язык 7030 13
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 12
Финансовые показатели - Financial indicators 2892 11
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 11
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 11
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 10
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 10
CNews - ZOOM.CNews 1866 31
The Verge - Издание 619 3
Чудо техники 60 3
NE Asia Online 313 2
BleepingComputer - Издание 458 2
Ubergizmo 8 1
AppleInsider 400 1
Российская газета 290 1
Chicago Sun-Times 10 1
Virus Bulletin 33 1
CNews - Auto.CNews 51 1
DailyTech 96 1
MacWorld 134 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 243 1
Optics 143 1
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Computer Bild 9 1
Wikipedia - Википедия 650 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Reddit 398 1
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ZDnet 663 1
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Engadget - Блог о технологиях 429 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
PC Magazine - PCMag 104 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 63 1
TechRadar 97 1
SamMobile 57 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 25
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 20
Gartner - Гартнер 3658 17
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 9
Forrester Research 834 5
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 4
IDC - International Data Corporation 4975 4
In-Stat/MDR 74 3
AV-Test Institute 41 3
CNews Инновация года - награда 155 3
AV-Comparatives 28 2
Gartner Market Guide for Network Traffic Analysis 2 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
Forrester Wave 45 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
CNews Мишень 186 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Verizon Data Breach Investigations Report 4 1
Cisco Security Outcomes Study 3 1
eMarketer 206 1
SmartMarketing 74 1
IMS Research 31 1
Gartner Magic Quadrant Unified Threat Management - Gartner Magic Quadrant Persistent Threat Radicati 2 1
Gartner Customer Choice 1 1
Fortune Business Insights 32 1
Arlington Research 8 1
Radicati Group 26 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
Gartner Peer Insights - Gartner Peer Reviews 8 1
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 1
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 11
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 5
Positive Technologies - Positive Education 30 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 2
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 1
МГУПИ - Московский государственный университет приборостроения и информатики 6 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 64 1
РГРТУ - Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина - РГРТА, Рязанская Государственная Радиотехническая Академия - РТИ, Рязанский Радиотехнический Институт 24 1
ТулГУ - Тульский государственный университет - Тульский государственный политехнический университет 17 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
РГАИС - Российская государственная академия интеллектуальной собственности - Российский государственный институт интеллектуальной собственности 11 1
UserGate Educational Partnership - UserGate Академия 26 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 26 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 8
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 6
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 6
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 5
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 5
CeBIT 614 5
День молодёжи - 27 июня 1087 3
CNews FORUM Кейсы 313 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
CNews AWARDS - награда 571 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 2
Red Dot Design Award 57 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
Единый день голосования 143 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 54 1
iF Design Awards 26 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 1
UserGate Open Conf 6 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
GITEX Technology - международная выставка 48 1
Capture the Flag - CTF 56 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
Defcon 45 1
Kaspersky ON AIR 1 1
Samsung Unpacked 41 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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