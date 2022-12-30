Кибербезопасность EDR End-point Detection and Response Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств)
|30.12.2022
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Найден способ превращать антивирусы в средство уничтожения Windows
Угроза вместо защиты Эксперт по информационной безопасности продемонстрировал способ превратить антивирусы и EDR-решения в их полную противоположность: вместо защиты данных их можно использовать для необратимого уничтожения данных на целевой системе. Таким манипуляциям поддаются разработки Microsoft,
|28.09.2022
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«Kaspersky EDR для бизнеса оптимальный» усилен аналитикой и практическими рекомендациями
«Лаборатория Касперского» представила обновлённую версию решения по обнаружению киберугроз и реагированию на них «Kaspersky EDR (Endpoint Detection and Response) для бизнеса оптимальный». В неё включён доступ к практическим рекомендациям по реагированию на инцидент и аналитическим данным Threat Intelligence о репута
|20.09.2021
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Morphisec поможет компаниям в России защититься от атак, которые обходят антивирусы и EDR
ская компания Morphisec и дистрибьютор «Тайгер Оптикс» помогут партнерам и заказчикам в России и СНГ предотвращать нацеленные атаки, с которыми не могут справиться даже самые современные антивирусы и EDR. Компания «Тайгер Оптикс», дистрибьютор инновационных решений в сфере кибербезопасности, объявила о подписании соглашения с компанией Morphisec – создателем технологии защиты на основе движ
|27.04.2021
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SentinelOne стал единственным вендором с 100% детектом по итогам тестирования MITRE ATT&CK
SentinelOne, разработчик антивируса и EDR нового поколения, анонсировал результаты тестирования MITRE ATT&CK за 2020 год, которое имитировало действия группировок Carbanak и FIN7. Среди 29 компаний по защите конечных точек, принявш
|22.10.2020
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«Ростелеком-Солар» и «Лаборатория Касперского» защитят рабочие станции и серверы клиентов от кибератак
рвис по выявлению сложных многокомпонентных атак на рабочих станциях и серверах корпоративных заказчиков. В его основе лежит система выявления атак на конечные хосты (Endpoint Detection and Response, EDR) Kaspersky EDR. Решение подключено к сервисам центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC и поможет выявлять активность (например, присутствие в инфраструктуре) высоко
|07.07.2020
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«Лаборатория Касперского» выпустила интегрированное решение на базе EDR-технологий
многоуровневые средства защиты рабочих мест Kaspersky Security для бизнеса с автоматизированными инструментами для борьбы со сложными угрозами — приложением Kaspersky Endpoint Detection and Response (EDR) Optimum и песочницей Kaspersky Sandbox. Все три продукта управляются из единой облачной консоли и дополняют друг друга, обеспечивая комплексную защиту от сложных угроз. Сегодня решения кла
|06.07.2020
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«Лаборатория Касперского» анонсировала новые решения для корпоративной кибербезопасности
ерной державы, которые защищают ее на земле, в воздухе и на воде. Применительно к SOC, «ядерная триада» состоит из трех компонентов: SIEM для мониторинга логов, NTA для мониторинга сетевого трафика и EDR для мониторинга хостов. К сожалению, сегодня большинство организаций используют только SIEM-системы, самые продвинутые внедряют NTA, а EDR только набирает популярность. Между тем, со
Кибербезопасность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ксенин Алекс 314 37
|Ерофеева Мария 31 10
|Наумов Евгений 31 4
|Наместников Юрий 40 3
|Шерстобитов Сергей 50 3
|Jobs Steve - Джобс Стив 1000 3
|Киселёв Алексей 53 3
|Шадаев Максут 721 3
|Лессар Георгий 8 2
|Мелехин Иван 22 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 273 2
|Прибочий Михаил 40 2
|Gates William Henry - Гейтс Билл 905 2
|Данилин Алексей 19 2
|Сотин Денис 173 2
|Александров Александр 48 2
|Меденцев Константин 73 2
|Волошин Олег 5 2
|Демидов Михаил 133 2
|Пшиченко Дмитрий 29 2
|Натрусов Артем 221 2
|Xie Ken - Се Кен 13 2
|Янкин Андрей 27 2
|Васильева Оксана 10 2
|Ларин Борис 4 2
|Павлов Алексей 16 2
|Касперский Евгений 310 2
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 2
|Тоболь Богдан 5 2
|Талеб Нассим Николас 1 1
|Satya Nadella - Сатья Наделла 188 1
|Земских Виталий 7 1
|Мзоков Виталий 12 1
|Васильев Дмитрий 53 1
|Абросимова Екатерина 2 1
|Тархов Андрей 6 1
|Андреев Алексей 18 1
|Кузеванов Дмитрий 8 1
|Горелов Дмитрий 57 1
|Яшин Евгений 7 1
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|Reddit 266 1
|ZDnet 597 1
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1189 1
|Engadget - Блог о технологиях 422 1
|SamMobile 47 1
|Chicago Sun-Times 10 1
|CNews - Auto.CNews 51 1
|MacWorld 136 1
|Ubergizmo 6 1
|Virus Bulletin 33 1
|Optics 141 1
|CNews Техноблог 60 1
|DailyTech 96 1
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