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Кибербезопасность EDR End-point Detection and Response Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств)
- EDR-системы (endpoint detection and response) позволяют защитить конечные устройства от сложных и целевых атак
- Кибербезопасность
- MDR - Managed Detection and Response
Обнаружение киберугроз и реагирование на них
- EPP - Endpoint Protection Platforms
Платформы защиты оконечных узлов
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|24.04.2026
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Security Vision вывела на рынок EDR-решение с корреляцией на агенте и встроенным модулем управления активами
Компания Security Vision, ведущий разработчик решений в области автоматизации кибербезопасности, объявила о выводе на рынок нового продукта — Security Vision EDR. Решение класса Endpoint Detection and Response предназначено для выявления, анализа и предотвращения угроз на конечных точках. Продукт обеспечивает мониторинг активности на хостах под упра
|17.04.2026
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Jet CSIRT расширила возможности мониторинга и реагирования на конечных точках с помощью BI.Zone EDR
BI.Zone EDR будет использоваться командой Jet CSIRT для выявления и расследования сложных целевых ата
|27.03.2026
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BI.Zone и Inseca углубляют технологическое партнерство
В рамках технологического партнерства решение BI.Zone EDR будет интегрировано в программы обучающей платформы Inseca, что позволит слушателям курсов работать с реальным инструментом класса EDR в процессе обучения. Об этом CNews сообщили пре
|05.03.2026
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Решение для защиты конечных точек Bi.Zone EDR совместимо с VK Cloud
Разработчик корпоративного программного обеспечения VK Tech и компания по управлению цифровыми рисками Bi.Zone подтвердили совместимость решения Bi.Zone EDR с облачной платформой VK Cloud. Об этом CNews сообщили представители VK. Bi.Zone EDR — решение для обнаружения и реагирования на сложные угрозы в реальном времени, которое отслеживае
|18.02.2026
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Решение Bi.Zone EDR обновлено до версии 1.39
Компания по управлению цифровыми рисками Bi.Zone представила обновление решения Bi.Zone EDR. Новая версия направлена на повышение удобства работы специалистов по кибербезопасности и ускорение анализа инцидентов за счет развития интерфейса, расширения возможностей threat hunting и
|22.12.2025
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Обновленный MaxPatrol EDR: расширенные возможности для внедрения и для сбора данных
Positive Technologies представила новую версию продукта для выявления киберугроз на конечных устройствах и реагирования на них MaxPatrol EDR. Главное в релизе — совместимость с еще большим количеством популярных ОС, новый модуль сбора данных с конечных устройств под управлением Windows и расширенная поддержка ОС «Альт». Об этом
|12.12.2025
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Решение для защиты конечных точек BI.Zone EDR включено в портфель компании «Инфосистемы Джет»
BI.Zone сообщила о включении решения для защиты конечных точек BI.Zone EDR в портфель компании «Инфосистемы Джет». Такое партнерство позволяет предлагать заказчикам
|03.10.2025
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BI.Zone и Deckhouse усиливают безопасность контейнерных сред
BI.Zone и компания-разработчик «Флант» официально подтвердили совместимость решения для защиты конечных точек BI.Zone EDR и платформы для создания kubernetes-кластеров и управления ими Deckhouse Kubernetes Platform. Тесты, проведенные в совместной среде, продемонстрировали, что решения корректно работают в свя
|24.09.2025
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Linux под защитой: F6 представила EDR 3.0 с поддержкой отечественных ОС
ия F6, российский разработчик решений в области кибербезопасности, объявляет о запуске новой версии EDR-агента (Endpoint Detection and Response) с поддержкой российских операционных систем семе
|03.09.2025
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MaxPatrol EDR 8.1 помогает SOC решать рутинные задачи в три раза быстрее
ила обновленную версию продукта для защиты конечных устройств от сложных и целевых атак — MaxPatrol EDR 8.1. Теперь аналитики центров мониторинга и реагирования (SOC) могут в три раза быстрее в
|19.08.2025
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Вышла версия Bi.Zone EDR 1.38 с ИИ-ассистентом
Пользователям Bi.Zone EDR стал доступен ИИ-ассистент Bi.Zone Cubi, который значительно упрощает построение поисковых запросов в хранилище телеметрии. Теперь даже самые сложные запросы можно формировать на естественн
|22.05.2025
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Positive Technologies: более 30% российских компаний планируют внедрять решения для защиты конечных устройств в 2025 году
ласса решений. В 2023 г. этот показатель составлял 76%. Среди популярных продуктов — системы класса EDR, на которые 75% крупных компаний планируют в 2025 г. заложить в бюджет от пяти млн руб. О
|16.04.2025
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Платформа Smart Monitor расширяет возможности по выявлению угроз с помощью Bi.Zone EDR
Инструменты и механизмы Bi.Zone EDR были интегрированы в Smart Monitor. Сформированный таким образом модуль Smart Monitor EDR поможет выявлять угрозы безопасности и реагировать на киберинциденты до того, как злоумышлен
|10.04.2025
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MaxPatrol EDR 7.2 теперь поддерживает в три раза больше операционных систем
Positive Technologies представила новую версию продукта для выявления киберугроз на конечных устройствах и реагирования на них — MaxPatrol EDR 7.2. Теперь решение поддерживает в три раза больше операционных систем, распространенных в России: компании могут защищать конечные устройства на базе последних версий Windows, Debian, Astr
|03.04.2025
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Bi.Zone EDR 1.37 облегчает пользователям работу с хранилищем событий
тели Bi.Zone. В версии 1.37 обновился раздел поиска по событиям телеметрии, которую собирают агенты EDR. Данные этого раздела применяются для анализа и расследования киберинцидентов, а также пр
|05.03.2025
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Подтверждена совместимость Bi.Zone EDR и программного комплекса информационной безопасности «Сакура»
ения «ИТ-Экспертиза» официально подтвердили совместимость решения для защиты конечных точек Bi.Zone EDR и программного комплекса «Сакура», предназначенного для контроля защищенности удаленных р
|14.02.2025
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Стала доступна версия BI.Zone EDR 1.36 с улучшенными механизмами выявления угроз
В новой версии BI.Zone EDR появилась возможность настраивать расписание задач. В агенте для Windows расширены возмож
|13.11.2024
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MaxPatrol EDR 7.0 сокращает время реагирования на инциденты ИБ
Positive Technologies выпустила новую версию продукта для выявления киберугроз на конечных устройствах и реагирования на них — MaxPatrol EDR 7.0. Обновление направлено в первую очередь на крупные организации с распределенной инфраструктурой. Система позволяет реагировать на инциденты из внешних систем с помощью API, выполнять де
|28.10.2024
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В Bi.Zone EDR появились двухфакторная аутентификация и ряд функций, повышающих эффективность мониторинга угроз
ы обеспечить дополнительный уровень безопасности на сервере управления, в коробочной версии Bi.Zone EDR добавилась функция двухфакторной аутентификации. Если включить эту функцию, при доступе в
|18.09.2024
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EDR-решение «Лаборатории Касперского» доступно на Linux и macOS
«Лаборатория Касперского» представила обновленную версию Kaspersky EDR для бизнеса Оптимальный. Теперь возможности по обнаружению и реагированию на киберугрозы
|09.09.2024
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1300 конечных устройств под защитой: как обеспечивать кибербезопасность крупных мероприятий
я инцидентов не превышал 15 минут, а блокирование угроз происходило за несколько минут. И MaxPatrol EDR, продукт для обнаружения угроз на конечных устройствах и реагирования на них, помог ЦПК е
|13.08.2024
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BI.Zone EDR расширяет возможности по оценке конфигурации безопасности на конечных точках
В обновленную версию BI.Zone EDR добавился модуль «Рекомендации по безопасности». Он доступен во всех операционных системах и позволяет оценить конфигурацию ОС и ПО на конечных точках, а также выявить их уязвимые места и у
|02.08.2024
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Bi.Zone EDR и Bi.Zone Compliance Platform совместимы с «Ред ОС» 8
мости своих продуктов: операционной системы «Ред ОС» 8 с решением для автоматизации процессов кибербезопасности и выполнения требований законодательства Bi.Zone Compliance Platform и решением Bi.Zone EDR для мониторинга на конечных точках сложных угроз и реагирования на них. По результатам тестирования продукты продемонстрировали стабильную совместную работу. Рустам Рустамов, заместитель ге
|13.06.2024
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Подтверждена совместимость Bi.Zone EDR и ОС Astra Linux
Стратегические партнеры Bi.Zone и «Группа Астра» официально подтвердили совместимость решения для защиты конечных точек Bi.Zone EDR (версия 1.32) и операционной системы Astra Linux Special Edition 1.7.0 и 1.7.5. Проведенные тесты продемонстрировали, что решения корректно работают в связке и их можно использовать без огр
|20.05.2024
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Представлена коробочная версия решения для защиты конечных точек Bi.Zone EDR
Bi.Zone представила коробочную версию Bi.Zone EDR — решения для выявления на конечных точках сложных атак и реагирования на них. Оно помогает обнаруживать сложные угрозы на рабочих станциях и серверах, работающих на Windows, macOS и Linux
|13.05.2024
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MaxPatrol EDR получил сертификат соответствия ФСТЭК России
Продукт для выявления киберугроз на конечных устройствах и реагирования на них MaxPatrol EDR подтвердил соответствие требованиям к четвертому уровню доверия и техническим условиям ФСТЭК России. Документ официально свидетельствует о том, что продукт можно использовать для защиты кон
|22.04.2024
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С помощью антивирусов Microsoft Defender и Kaspersky EDR можно безвозвратно удалить любые файлы из системы
Обмануть Defender Антивирусные продукты Microsoft Defender и Kaspersky EDR могут быть использованы злоумышленниками для удаления файлов на компьютере жертвы, пишет
|05.04.2024
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Решение Kaspersky EDR вошло в состав сервиса по защите рабочих станций и серверов «МТС Red SOC»
на кибератаки «МТС Red SOC» технологией защиты рабочих станций и серверов на базе решения Kaspersky EDR (Endpoint Detection and Response). Сервис «МТС Red» позволяет обнаруживать попытки проник
|29.01.2024
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УЦСБ предоставил комплексные решения «Лаборатории Касперского» для киберзащиты информационных ресурсов «Сколково».
ьных устройств сотрудников «Сколково», а также почтовых серверов организации обеспечивают Kaspersky EDR для бизнеса Оптимальный и Kaspersky Security для почтовых серверов. Об этом CNews сообщил
|18.01.2024
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MaxPatrol EDR внесен в единый реестр отечественного ПО
Продукт для выявления киберугроз на конечных точках и реагирования на них MaxPatrol EDR, разработанный Positive Technologies, включен в единый реестр российского ПО. По итогам первых трех кварталов 2023 г. на организации госсектора пришлось наибольшее количество инцидентов ИБ
|01.12.2023
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«Лаборатория Касперского» выпускает новую линейку решений для защиты среднего бизнеса
onitoring and Analysis Platform и продукта для защиты конечных устройств от сложных угроз Kaspersky EDR Expert. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского». Новая линейка пре
|16.11.2023
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UserGate приглашает тестировать новые решения класса EDR/NAC и SIEM
шение, предназначенное для управления безопасным доступом в сеть пользовательских устройств корпоративных клиентов, объединившее в себе три функции для защиты удаленного доступа устройств: VPN, NAC и EDR. Оно обеспечивает контроль и расширенную защиту устройства, возможность его безопасного подключения к корпоративной сети посредством защищенного соединения (VPN), детектирования вредоносной
|09.10.2023
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Positive Technologies представила MaxPatrol EDR для защиты конечных устройств и серверов
ставила новый продукт для выявления киберугроз на конечных точках и реагирования на них — MaxPatrol EDR. Благодаря статическому и поведенческому анализу, экспертным правилам PT Expert Security
|12.09.2023
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Модуль Deception и поддержка macOS: Bi.Zone расширила функциональность Bi.Zone EDR
Bi.Zone выпустила модуль Deception для Bi.Zone EDR (Endpoint Detection and Response, ранее — Bi.Zone Sensors). Модуль Deception позволяет уж
|05.06.2023
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Angara Security внедрила в свой SOC решение класса EDR от BI.ZONE
инструментов контроля конечных точек собственной разработки к внедрению полноценного коммерческого EDR. Внедрение EDR-решения позволяет расширить имеющиеся возможности детектирования уг
|30.12.2022
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Найден способ превращать антивирусы в средство уничтожения Windows
есто защиты Эксперт по информационной безопасности продемонстрировал способ превратить антивирусы и EDR-решения в их полную противоположность: вместо защиты данных их можно использовать для нео
|28.09.2022
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«Kaspersky EDR для бизнеса оптимальный» усилен аналитикой и практическими рекомендациями
«Лаборатория Касперского» представила обновлённую версию решения по обнаружению киберугроз и реагированию на них «Kaspersky EDR (Endpoint Detection and Response) для бизнеса оптимальный». В неё включён доступ к практическим рекомендациям по реагированию на инцидент и аналитическим данным Threat Intelligence о репута
|20.09.2021
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Morphisec поможет компаниям в России защититься от атак, которые обходят антивирусы и EDR
предотвращать нацеленные атаки, с которыми не могут справиться даже самые современные антивирусы и EDR. Компания «Тайгер Оптикс», дистрибьютор инновационных решений в сфере кибербезопасности,
|27.04.2021
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SentinelOne стал единственным вендором с 100% детектом по итогам тестирования MITRE ATT&CK
SentinelOne, разработчик антивируса и EDR нового поколения, анонсировал результаты тестирования MITRE ATT&CK за 2020 год, которое и
|22.10.2020
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«Ростелеком-Солар» и «Лаборатория Касперского» защитят рабочие станции и серверы клиентов от кибератак
рвис по выявлению сложных многокомпонентных атак на рабочих станциях и серверах корпоративных заказчиков. В его основе лежит система выявления атак на конечные хосты (Endpoint Detection and Response, EDR) Kaspersky EDR. Решение подключено к сервисам центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC и поможет выявлять активность (например, присутствие в инфраструктуре) высоко
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
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|Хеирхабаров Теймур 32 18
|Ерофеева Мария 31 12
|Кулашова Анна 73 6
|Лебедев Сергей 67 6
|Усова Марина 26 5
|Скулкин Олег 80 5
|Песковский Анатолий 43 5
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 5
|Киселёв Алексей 90 5
|Тарасов Сергей 47 4
|Ларин Борис 10 4
|Чернов Иван 40 4
|Даровских Виталий 7 4
|Кошкина Дарья 12 4
|Сазонов Геннадий 10 4
|Мушовец Константин 6 4
|Шадаев Максут 1210 4
|Соловьев Алексей 97 4
|Наумов Евгений 38 4
|Галов Дмитрий 66 4
|Ложкин Сергей 49 4
|Назаров Егор 8 3
|Фисенко Лев 62 3
|Зиннятуллин Тимур 10 3
|Косова Юлия 17 3
|Моргунов Виталий 5 3
|Сапронов Константин 12 3
|Хамракулова Евгения 9 3
|Бейбутов Эльман 22 3
|Мельникова Анастасия 440 3
|Рустамов Рустам 548 3
|Натрусов Артем 313 3
|Зайцев Михаил 345 3
|Прибочий Михаил 44 3
|Сотин Денис 216 3
|Дрюков Владимир 51 3
|Наместников Юрий 40 3
|Павлов Алексей 26 3
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|Chicago Sun-Times 10 1
|Virus Bulletin 33 1
|CNews - Auto.CNews 51 1
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|MacWorld 134 1
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