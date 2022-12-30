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Кибербезопасность EDR End-point Detection and Response Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств)



30.12.2022 Найден способ превращать антивирусы в средство уничтожения Windows

Угроза вместо защиты Эксперт по информационной безопасности продемонстрировал способ превратить антивирусы и EDR-решения в их полную противоположность: вместо защиты данных их можно использовать для необратимого уничтожения данных на целевой системе. Таким манипуляциям поддаются разработки Microsoft,

28.09.2022 «Kaspersky EDR для бизнеса оптимальный» усилен аналитикой и практическими рекомендациями

«Лаборатория Касперского» представила обновлённую версию решения по обнаружению киберугроз и реагированию на них «Kaspersky EDR (Endpoint Detection and Response) для бизнеса оптимальный». В неё включён доступ к практическим рекомендациям по реагированию на инцидент и аналитическим данным Threat Intelligence о репута
20.09.2021 Morphisec поможет компаниям в России защититься от атак, которые обходят антивирусы и EDR

ская компания Morphisec и дистрибьютор «Тайгер Оптикс» помогут партнерам и заказчикам в России и СНГ предотвращать нацеленные атаки, с которыми не могут справиться даже самые современные антивирусы и EDR. Компания «Тайгер Оптикс», дистрибьютор инновационных решений в сфере кибербезопасности, объявила о подписании соглашения с компанией Morphisec – создателем технологии защиты на основе движ
27.04.2021 SentinelOne стал единственным вендором с 100% детектом по итогам тестирования MITRE ATT&CK

SentinelOne, разработчик антивируса и EDR нового поколения, анонсировал результаты тестирования MITRE ATT&CK за 2020 год, которое имитировало действия группировок Carbanak и FIN7. Среди 29 компаний по защите конечных точек, принявш
22.10.2020 «Ростелеком-Солар» и «Лаборатория Касперского» защитят рабочие станции и серверы клиентов от кибератак

рвис по выявлению сложных многокомпонентных атак на рабочих станциях и серверах корпоративных заказчиков. В его основе лежит система выявления атак на конечные хосты (Endpoint Detection and Response, EDR) Kaspersky EDR. Решение подключено к сервисам центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC и поможет выявлять активность (например, присутствие в инфраструктуре) высоко
07.07.2020 «Лаборатория Касперского» выпустила интегрированное решение на базе EDR-технологий

многоуровневые средства защиты рабочих мест Kaspersky Security для бизнеса с автоматизированными инструментами для борьбы со сложными угрозами — приложением Kaspersky Endpoint Detection and Response (EDR) Optimum и песочницей Kaspersky Sandbox. Все три продукта управляются из единой облачной консоли и дополняют друг друга, обеспечивая комплексную защиту от сложных угроз. Сегодня решения кла
06.07.2020 «Лаборатория Касперского» анонсировала новые решения для корпоративной кибербезопасности

ерной державы, которые защищают ее на земле, в воздухе и на воде. Применительно к SOC, «ядерная триада» состоит из трех компонентов: SIEM для мониторинга логов, NTA для мониторинга сетевого трафика и EDR для мониторинга хостов. К сожалению, сегодня большинство организаций используют только SIEM-системы, самые продвинутые внедряют NTA, а EDR только набирает популярность. Между тем, со

Публикаций - 249, упоминаний - 255

Кибербезопасность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ASUS - AsusTek Computer Inc 1982 42
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4325 41
Samsung Electronics 9847 39
HTC Corporation 1495 37
Apple Inc 11416 35
Intel Corporation 11766 34
Zoom Int - Zoom Video Communications 1358 30
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6445 29
Microsoft Corporation 23796 27
Nvidia Corp 3256 27
Toshiba Corporation 2904 24
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2442 23
E-Ten Information Systems 120 22
Sony 6497 22
Google LLC 11155 15
VAIO 341 12
LG Electronics 3557 11
HP Inc. 5590 11
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5624 11
AMD Graphics Product Group - ATI 926 10
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 767 10
Lenovo Group 2205 9
Samsung CSR plc - SiRF Technology 54 9
AMD - Advanced Micro Devices 3922 9
Gigabyte Technology 355 9
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1265 9
Huawei 3595 9
Fujitsu 2048 8
Dell EMC 4957 8
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 210 8
ДОК 779 7
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 978 7
IBM - International Business Machines Corp 9271 7
Lenovo Motorola 3506 7
i-Mate 53 7
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 628 7
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 775 7
Fortinet 351 6
Philips 2059 6
Cisco Systems 4942 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6339 12
Белый Ветер 354 8
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6726 6
Россети Ленэнерго 2404 5
Совкомбанк Совесть 271 4
Ferrari NV 154 4
Nike 175 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 428 3
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 114 3
Лента - Сеть розничной торговли 1788 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 360 3
Automobili Lamborghini S.p.A. 54 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2847 3
Carl Zeiss AG 299 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6137 3
Техносила - СервисТрейд 241 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2507 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 149 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 594 2
BMW Group 415 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 455 2
ГПБ - Газпромбанк 969 2
Yara - Яра 9 2
UMA - United Music Agency 39 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 127 2
Swarovski AG 70 1
Prada 52 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 426 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 277 1
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 142 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество 51 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 199 1
Ford Motor 166 1
Ростовводоканал 1 1
Возрождение - Коммерческий банк 332 1
CARL - Автомобильный маркетплейс 78 1
PCHome 32 1
BMW Designworks Group 11 1
ПИР Банк 4 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 36 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18533 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3912 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2811 6
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 96 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3090 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4697 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5381 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9665 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1635 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2915 2
Президент Российской Федерации 3848 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 55 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 139 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 205 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 142 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 70 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1096 1
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 26 1
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 217 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3402 1
Федеральное казначейство России 1609 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2563 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 594 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1218 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 986 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1229 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2059 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1935 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 72 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 362 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3087 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 556 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2009 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2439 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3112 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6159 45
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1815 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1377 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 65 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 52 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 985 1
АФТ - Ассоциация Финтех 67 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 36 1
4CIO 741 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6834 144
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11752 123
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19567 106
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8621 101
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22662 99
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17774 95
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21113 94
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12027 91
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5837 90
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9448 86
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8854 85
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5755 79
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22000 76
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41195 75
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Беспроводные технологии - Wireless technologies 9552 67
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Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 1452 63
QWERTY-клавиатура - ЙЦУКЕН-клавиатура 3276 58
Наушники - Headphones 3645 58
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11601 55
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6604 47
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6225 44
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2754 44
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Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5479 38
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5555 35
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2556 34
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1665 33
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Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12507 33
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7065 32
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза 429 32
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3551 32
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4404 62
Microsoft Windows 14727 59
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 951 38
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 59 38
Google Android 12936 34
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2347 34
Samsung CSR plc - SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 112 29
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3555 26
Apple iPhone - серия смартфонов 6737 22
Microsoft Windows BitLocker 1295 22
Linux OS 8595 21
Microsoft Windows Mobile 5 192 20
Intel XScale - микропроцессорное ядро 247 17
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 94 16
Intel XScale PXA 167 16
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator - графический контроллер 186 14
Microsoft Windows Mobile 6 252 14
Microsoft Skype 1998 14
UL Solutions - Futuremark - PCMark 197 13
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 276 13
ASUS MyPal 39 13
Apple macOS 1791 12
Intel Core - Семейство процессоров 1181 12
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 715 12
Battery Eater - notebook benchmark tool 131 12
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management and Defense 35 11
Microsoft Office 3519 11
Marvell PXA 40 11
Toshiba Satellite 132 11
HTC Touch - серия смартфонов 69 10
Apple iPad 3770 10
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 938 10
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 693 10
TI OMAP 122 10
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 370 9
SRS Labs - TruSurround XT Surround Sound System - TruSurround HD Surround Sound System - WOW 3D - WOW Mobile 166 9
Apple Mac - Apple Macintosh 2891 9
Nvidia Tegra - серия процессоров 443 9
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 574 9
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1819 9
Ксенин Алекс 314 37
Ерофеева Мария 31 10
Наумов Евгений 31 4
Наместников Юрий 40 3
Шерстобитов Сергей 50 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 3
Киселёв Алексей 53 3
Шадаев Максут 721 3
Лессар Георгий 8 2
Мелехин Иван 22 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 273 2
Прибочий Михаил 40 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 905 2
Данилин Алексей 19 2
Сотин Денис 173 2
Александров Александр 48 2
Меденцев Константин 73 2
Волошин Олег 5 2
Демидов Михаил 133 2
Пшиченко Дмитрий 29 2
Натрусов Артем 221 2
Xie Ken - Се Кен 13 2
Янкин Андрей 27 2
Васильева Оксана 10 2
Ларин Борис 4 2
Павлов Алексей 16 2
Касперский Евгений 310 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 2
Тоболь Богдан 5 2
Талеб Нассим Николас 1 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 188 1
Земских Виталий 7 1
Мзоков Виталий 12 1
Васильев Дмитрий 53 1
Абросимова Екатерина 2 1
Тархов Андрей 6 1
Андреев Алексей 18 1
Кузеванов Дмитрий 8 1
Горелов Дмитрий 57 1
Яшин Евгений 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 127190 114
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50755 33
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15510 25
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13849 19
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Япония 13041 18
Солнце - звезда Солнечной системы 4957 17
Китай - Тайвань 3825 17
Азия - Азиатский регион 5180 12
Южная Корея - Республика 6358 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40349 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13433 9
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Финляндия - Финляндская Республика 3503 6
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Земля - планета Солнечной системы 10001 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13096 4
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Испания - Каталония - Барселона 719 4
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Нидерланды 3345 3
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