Кибербезопасность EDR End-point Detection and Response Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств)

Найден способ превращать антивирусы в средство уничтожения Windows Угроза вместо защиты Эксперт по информационной безопасности продемонстрировал способ превратить антивирусы и EDR-решения в их полную противоположность: вместо защиты данных их можно использовать для необратимого уничтожения данных на целевой системе. Таким манипуляциям поддаются разработки Microsoft,

«Kaspersky EDR для бизнеса оптимальный» усилен аналитикой и практическими рекомендациями «Лаборатория Касперского» представила обновлённую версию решения по обнаружению киберугроз и реагированию на них «Kaspersky EDR (Endpoint Detection and Response) для бизнеса оптимальный». В неё включён доступ к практическим рекомендациям по реагированию на инцидент и аналитическим данным Threat Intelligence о репута

Morphisec поможет компаниям в России защититься от атак, которые обходят антивирусы и EDR ская компания Morphisec и дистрибьютор «Тайгер Оптикс» помогут партнерам и заказчикам в России и СНГ предотвращать нацеленные атаки, с которыми не могут справиться даже самые современные антивирусы и EDR. Компания «Тайгер Оптикс», дистрибьютор инновационных решений в сфере кибербезопасности, объявила о подписании соглашения с компанией Morphisec – создателем технологии защиты на основе движ

SentinelOne стал единственным вендором с 100% детектом по итогам тестирования MITRE ATT&CK SentinelOne, разработчик антивируса и EDR нового поколения, анонсировал результаты тестирования MITRE ATT&CK за 2020 год, которое имитировало действия группировок Carbanak и FIN7. Среди 29 компаний по защите конечных точек, принявш

«Ростелеком-Солар» и «Лаборатория Касперского» защитят рабочие станции и серверы клиентов от кибератак рвис по выявлению сложных многокомпонентных атак на рабочих станциях и серверах корпоративных заказчиков. В его основе лежит система выявления атак на конечные хосты (Endpoint Detection and Response, EDR) Kaspersky EDR. Решение подключено к сервисам центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC и поможет выявлять активность (например, присутствие в инфраструктуре) высоко

«Лаборатория Касперского» выпустила интегрированное решение на базе EDR-технологий многоуровневые средства защиты рабочих мест Kaspersky Security для бизнеса с автоматизированными инструментами для борьбы со сложными угрозами — приложением Kaspersky Endpoint Detection and Response (EDR) Optimum и песочницей Kaspersky Sandbox. Все три продукта управляются из единой облачной консоли и дополняют друг друга, обеспечивая комплексную защиту от сложных угроз. Сегодня решения кла