Кибербезопасность EDR End-point Detection and Response Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств)

Security Vision вывела на рынок EDR-решение с корреляцией на агенте и встроенным модулем управления активами Компания Security Vision, ведущий разработчик решений в области автоматизации кибербезопасности, объявила о выводе на рынок нового продукта — Security Vision EDR. Решение класса Endpoint Detection and Response предназначено для выявления, анализа и предотвращения угроз на конечных точках. Продукт обеспечивает мониторинг активности на хостах под упра

Jet CSIRT расширила возможности мониторинга и реагирования на конечных точках с помощью BI.Zone EDR BI.Zone EDR будет использоваться командой Jet CSIRT для выявления и расследования сложных целевых ата

BI.Zone и Inseca углубляют технологическое партнерство В рамках технологического партнерства решение BI.Zone EDR будет интегрировано в программы обучающей платформы Inseca, что позволит слушателям курсов работать с реальным инструментом класса EDR в процессе обучения. Об этом CNews сообщили пре

Решение для защиты конечных точек Bi.Zone EDR совместимо с VK Cloud Разработчик корпоративного программного обеспечения VK Tech и компания по управлению цифровыми рисками Bi.Zone подтвердили совместимость решения Bi.Zone EDR с облачной платформой VK Cloud. Об этом CNews сообщили представители VK. Bi.Zone EDR — решение для обнаружения и реагирования на сложные угрозы в реальном времени, которое отслеживае

Решение Bi.Zone EDR обновлено до версии 1.39 Компания по управлению цифровыми рисками Bi.Zone представила обновление решения Bi.Zone EDR. Новая версия направлена на повышение удобства работы специалистов по кибербезопасности и ускорение анализа инцидентов за счет развития интерфейса, расширения возможностей threat hunting и

Обновленный MaxPatrol EDR: расширенные возможности для внедрения и для сбора данных Positive Technologies представила новую версию продукта для выявления киберугроз на конечных устройствах и реагирования на них MaxPatrol EDR. Главное в релизе — совместимость с еще большим количеством популярных ОС, новый модуль сбора данных с конечных устройств под управлением Windows и расширенная поддержка ОС «Альт». Об этом

Решение для защиты конечных точек BI.Zone EDR включено в портфель компании «Инфосистемы Джет» BI.Zone сообщила о включении решения для защиты конечных точек BI.Zone EDR в портфель компании «Инфосистемы Джет». Такое партнерство позволяет предлагать заказчикам

BI.Zone и Deckhouse усиливают безопасность контейнерных сред BI.Zone и компания-разработчик «Флант» официально подтвердили совместимость решения для защиты конечных точек BI.Zone EDR и платформы для создания kubernetes-кластеров и управления ими Deckhouse Kubernetes Platform. Тесты, проведенные в совместной среде, продемонстрировали, что решения корректно работают в свя

Linux под защитой: F6 представила EDR 3.0 с поддержкой отечественных ОС ия F6, российский разработчик решений в области кибербезопасности, объявляет о запуске новой версии EDR-агента (Endpoint Detection and Response) с поддержкой российских операционных систем семе

MaxPatrol EDR 8.1 помогает SOC решать рутинные задачи в три раза быстрее ила обновленную версию продукта для защиты конечных устройств от сложных и целевых атак — MaxPatrol EDR 8.1. Теперь аналитики центров мониторинга и реагирования (SOC) могут в три раза быстрее в

Вышла версия Bi.Zone EDR 1.38 с ИИ-ассистентом Пользователям Bi.Zone EDR стал доступен ИИ-ассистент Bi.Zone Cubi, который значительно упрощает построение поисковых запросов в хранилище телеметрии. Теперь даже самые сложные запросы можно формировать на естественн

Positive Technologies: более 30% российских компаний планируют внедрять решения для защиты конечных устройств в 2025 году ласса решений. В 2023 г. этот показатель составлял 76%. Среди популярных продуктов — системы класса EDR, на которые 75% крупных компаний планируют в 2025 г. заложить в бюджет от пяти млн руб. О

Платформа Smart Monitor расширяет возможности по выявлению угроз с помощью Bi.Zone EDR Инструменты и механизмы Bi.Zone EDR были интегрированы в Smart Monitor. Сформированный таким образом модуль Smart Monitor EDR поможет выявлять угрозы безопасности и реагировать на киберинциденты до того, как злоумышлен

MaxPatrol EDR 7.2 теперь поддерживает в три раза больше операционных систем Positive Technologies представила новую версию продукта для выявления киберугроз на конечных устройствах и реагирования на них — MaxPatrol EDR 7.2. Теперь решение поддерживает в три раза больше операционных систем, распространенных в России: компании могут защищать конечные устройства на базе последних версий Windows, Debian, Astr

Bi.Zone EDR 1.37 облегчает пользователям работу с хранилищем событий тели Bi.Zone. В версии 1.37 обновился раздел поиска по событиям телеметрии, которую собирают агенты EDR. Данные этого раздела применяются для анализа и расследования киберинцидентов, а также пр

Подтверждена совместимость Bi.Zone EDR и программного комплекса информационной безопасности «Сакура» ения «ИТ-Экспертиза» официально подтвердили совместимость решения для защиты конечных точек Bi.Zone EDR и программного комплекса «Сакура», предназначенного для контроля защищенности удаленных р

Стала доступна версия BI.Zone EDR 1.36 с улучшенными механизмами выявления угроз В новой версии BI.Zone EDR появилась возможность настраивать расписание задач. В агенте для Windows расширены возмож

MaxPatrol EDR 7.0 сокращает время реагирования на инциденты ИБ Positive Technologies выпустила новую версию продукта для выявления киберугроз на конечных устройствах и реагирования на них — MaxPatrol EDR 7.0. Обновление направлено в первую очередь на крупные организации с распределенной инфраструктурой. Система позволяет реагировать на инциденты из внешних систем с помощью API, выполнять де

В Bi.Zone EDR появились двухфакторная аутентификация и ряд функций, повышающих эффективность мониторинга угроз ы обеспечить дополнительный уровень безопасности на сервере управления, в коробочной версии Bi.Zone EDR добавилась функция двухфакторной аутентификации. Если включить эту функцию, при доступе в

EDR-решение «Лаборатории Касперского» доступно на Linux и macOS «Лаборатория Касперского» представила обновленную версию Kaspersky EDR для бизнеса Оптимальный. Теперь возможности по обнаружению и реагированию на киберугрозы

1300 конечных устройств под защитой: как обеспечивать кибербезопасность крупных мероприятий я инцидентов не превышал 15 минут, а блокирование угроз происходило за несколько минут. И MaxPatrol EDR, продукт для обнаружения угроз на конечных устройствах и реагирования на них, помог ЦПК е

BI.Zone EDR расширяет возможности по оценке конфигурации безопасности на конечных точках В обновленную версию BI.Zone EDR добавился модуль «Рекомендации по безопасности». Он доступен во всех операционных системах и позволяет оценить конфигурацию ОС и ПО на конечных точках, а также выявить их уязвимые места и у

Bi.Zone EDR и Bi.Zone Compliance Platform совместимы с «Ред ОС» 8 мости своих продуктов: операционной системы «Ред ОС» 8 с решением для автоматизации процессов кибербезопасности и выполнения требований законодательства Bi.Zone Compliance Platform и решением Bi.Zone EDR для мониторинга на конечных точках сложных угроз и реагирования на них. По результатам тестирования продукты продемонстрировали стабильную совместную работу. Рустам Рустамов, заместитель ге

Подтверждена совместимость Bi.Zone EDR и ОС Astra Linux Стратегические партнеры Bi.Zone и «Группа Астра» официально подтвердили совместимость решения для защиты конечных точек Bi.Zone EDR (версия 1.32) и операционной системы Astra Linux Special Edition 1.7.0 и 1.7.5. Проведенные тесты продемонстрировали, что решения корректно работают в связке и их можно использовать без огр

Представлена коробочная версия решения для защиты конечных точек Bi.Zone EDR Bi.Zone представила коробочную версию Bi.Zone EDR — решения для выявления на конечных точках сложных атак и реагирования на них. Оно помогает обнаруживать сложные угрозы на рабочих станциях и серверах, работающих на Windows, macOS и Linux

MaxPatrol EDR получил сертификат соответствия ФСТЭК России Продукт для выявления киберугроз на конечных устройствах и реагирования на них MaxPatrol EDR подтвердил соответствие требованиям к четвертому уровню доверия и техническим условиям ФСТЭК России. Документ официально свидетельствует о том, что продукт можно использовать для защиты кон

С помощью антивирусов Microsoft Defender и Kaspersky EDR можно безвозвратно удалить любые файлы из системы Обмануть Defender Антивирусные продукты Microsoft Defender и Kaspersky EDR могут быть использованы злоумышленниками для удаления файлов на компьютере жертвы, пишет

Решение Kaspersky EDR вошло в состав сервиса по защите рабочих станций и серверов «МТС Red SOC» на кибератаки «МТС Red SOC» технологией защиты рабочих станций и серверов на базе решения Kaspersky EDR (Endpoint Detection and Response). Сервис «МТС Red» позволяет обнаруживать попытки проник

УЦСБ предоставил комплексные решения «Лаборатории Касперского» для киберзащиты информационных ресурсов «Сколково». ьных устройств сотрудников «Сколково», а также почтовых серверов организации обеспечивают Kaspersky EDR для бизнеса Оптимальный и Kaspersky Security для почтовых серверов. Об этом CNews сообщил

MaxPatrol EDR внесен в единый реестр отечественного ПО Продукт для выявления киберугроз на конечных точках и реагирования на них MaxPatrol EDR, разработанный Positive Technologies, включен в единый реестр российского ПО. По итогам первых трех кварталов 2023 г. на организации госсектора пришлось наибольшее количество инцидентов ИБ

«Лаборатория Касперского» выпускает новую линейку решений для защиты среднего бизнеса onitoring and Analysis Platform и продукта для защиты конечных устройств от сложных угроз Kaspersky EDR Expert. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского». Новая линейка пре

UserGate приглашает тестировать новые решения класса EDR/NAC и SIEM шение, предназначенное для управления безопасным доступом в сеть пользовательских устройств корпоративных клиентов, объединившее в себе три функции для защиты удаленного доступа устройств: VPN, NAC и EDR. Оно обеспечивает контроль и расширенную защиту устройства, возможность его безопасного подключения к корпоративной сети посредством защищенного соединения (VPN), детектирования вредоносной

Positive Technologies представила MaxPatrol EDR для защиты конечных устройств и серверов ставила новый продукт для выявления киберугроз на конечных точках и реагирования на них — MaxPatrol EDR. Благодаря статическому и поведенческому анализу, экспертным правилам PT Expert Security

Модуль Deception и поддержка macOS: Bi.Zone расширила функциональность Bi.Zone EDR Bi.Zone выпустила модуль Deception для Bi.Zone EDR (Endpoint Detection and Response, ранее — Bi.Zone Sensors). Модуль Deception позволяет уж

Angara Security внедрила в свой SOC решение класса EDR от BI.ZONE инструментов контроля конечных точек собственной разработки к внедрению полноценного коммерческого EDR. Внедрение EDR-решения позволяет расширить имеющиеся возможности детектирования уг

Найден способ превращать антивирусы в средство уничтожения Windows есто защиты Эксперт по информационной безопасности продемонстрировал способ превратить антивирусы и EDR-решения в их полную противоположность: вместо защиты данных их можно использовать для нео

«Kaspersky EDR для бизнеса оптимальный» усилен аналитикой и практическими рекомендациями «Лаборатория Касперского» представила обновлённую версию решения по обнаружению киберугроз и реагированию на них «Kaspersky EDR (Endpoint Detection and Response) для бизнеса оптимальный». В неё включён доступ к практическим рекомендациям по реагированию на инцидент и аналитическим данным Threat Intelligence о репута

Morphisec поможет компаниям в России защититься от атак, которые обходят антивирусы и EDR предотвращать нацеленные атаки, с которыми не могут справиться даже самые современные антивирусы и EDR. Компания «Тайгер Оптикс», дистрибьютор инновационных решений в сфере кибербезопасности,

SentinelOne стал единственным вендором с 100% детектом по итогам тестирования MITRE ATT&CK SentinelOne, разработчик антивируса и EDR нового поколения, анонсировал результаты тестирования MITRE ATT&CK за 2020 год, которое и