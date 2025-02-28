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Yara Яра



28.02.2025 Румынский энергогигант Electrica Group пострадал от атаки шифровальщика 1
05.12.2024 Как защититься от продвинутых кибератак 1
08.11.2024 Бесплатная утилита Bi.Zone Triage теперь доступна на macOS 1
09.09.2024 1300 конечных устройств под защитой: как обеспечивать кибербезопасность крупных мероприятий 1
30.05.2024 Гарда ускорит реагирование на угрозы информационной безопасности 1
20.05.2024 Представлена коробочная версия решения для защиты конечных точек Bi.Zone EDR 1
14.11.2023 Bi.Zone представила бесплатную утилиту для сбора данных и проверки Linux-хостов 1
14.12.2021 Технологии успешного SOC: детектирование атак и создание правил корреляции 1
26.05.2021 Хакеры из Северной Кореи за три года обокрали криптобиржи на сотни миллионов долларов 1
19.08.2020 Никакого локдауна: «Лаборатория Касперского» о сложных атаках во II квартале 2020 года 1
15.04.2020 Опасный блокировщик ПК маскируется под софт известного борца с хакерским ПО 1
06.05.2019 «Лаборатория Касперского» об APT-атаках в первом квартале 2019 года 1
10.04.2018 «Касперский» открыл код своего сверхбыстрого сканера вирусов 1
04.04.2017 «Лаборатория Касперского» расследовала дело о мистическом исчезновении денег из банкоматов 1
07.03.2017 Новая программа-стиратель уничтожает данные на ПК и шпионит за жертвами 1
17.08.2016 «Лаборатория Касперского» обнаружила кампанию кибершпионажа: жертвами стали компании из 30 стран 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Yara и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4925 7
GitHub 833 4
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 322 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1435 2
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 70 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1214 2
X Corp - Twitter 2850 1
Telegram Group 2034 1
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 43 1
Turla - Хакерская группировка 20 1
SentinelOne 20 1
DarkHotel - Хакерскаяя группировка 11 1
ShadowHammer - хакерская группировка 3 1
Hacking Team 13 1
LuckyMouse - Хакерская группировка 7 1
CactusPete - Хакерская группировка 5 1
ESET - ESET Software 1135 1
F-Secure 211 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 199 1
Cisco Systems - Splunk 67 1
Carbanak - Anunak - Хакерская группировка 32 1
Microcin - хакерская группировка 1 1
CryptoCore - хакерская группировка 2 1
ClearSky 3 1
NTT Security - NTT Cyber Solutions 7 1
GCMAN - Хакерская группировка 4 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1933 1
Sansec 6 1
Microsoft Corporation 24684 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 995 1
Казань Экспо МВЦ - Kazan Expo - Международный выставочный центр 14 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4180 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12736 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27887 13
Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 397 6
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7451 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25553 5
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2242 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1943 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51120 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4757 4
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3096 4
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 187 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66887 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11144 4
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 658 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12640 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16211 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4114 3
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2244 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6211 2
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1466 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29925 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7104 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1456 2
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 785 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2190 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1114 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20774 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24315 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3327 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 773 2
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 606 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4039 2
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 602 2
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 737 2
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 240 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  670 1
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 133 1
Кибербезопасность - Threat Hunting - Охота за угрозами 58 1
PoC - Proof of Concept - проверочные испытания 55 1
QA - Quality Assurance - QA Automation - Обеспечение качества 62 1
Linux OS 10036 6
Microsoft Windows 15744 6
Apple macOS 2076 4
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 105 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4524 3
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 291 2
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 118 2
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 126 2
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 48 2
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 99 2
Kaspersky Threat Intelligence services - Kaspersky TIP - Kaspersky Threat Intelligence Portal - Kaspersky Threat Intelligence Reporting - Kaspersky Threat Attribution Engine Kaspersky -  Open Source Software Threats Data Feed - Kaspersky Threat Management 56 2
Сбер - BI.Zone EDR - BI.Zone Endpoint Detection and Response - BI.Zone Sensors 14 2
Сбер - BI.Zone Triage 2 2
Positive Technologies - PT Sandbox 75 2
OISF - Suricata IPS/IDS 16 2
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 350 2
Google YouTube - Видеохостинг 2763 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 775 1
Python - высокоуровневый язык программирования 953 1
Google Android 14083 1
Apple iOS 7853 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1635 1
Discord 122 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 529 1
Oracle VM VirtualBox - Oracle VM Manager - Oracle VM Templates - Oracle VM blade cluster 120 1
Kaspersky KLara 1 1
Microsoft Azure Sentinel - SIEM 18 1
Google VirusTotal 82 1
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 108 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 108 1
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 40 1
Snort - сетевая система предотвращения вторжений и обнаружения вторжений с открытым исходным кодом 31 1
Microsoft Office 3759 1
Microsoft Outlook 1393 1
Mimikatz - функционал Windows Credentials Editor извлечения аутентификационных данных 28 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 1
Google Talk - Google Chat 159 1
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 300 1
Microsoft Windows Live Mail 31 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 958 1
Наместников Юрий 40 3
Хеирхабаров Теймур 19 2
Кремец Виталий 6 1
Водясов Алексей 222 1
Камлюк Виталий 30 1
Суменков Игорь 5 1
Мельникова Анастасия 388 1
Рахметов Руслан 56 1
Голованов Сергей 64 1
Луцив Данила 6 1
Чувакин Антон 3 1
Kremez Vitali - Кремец Витали 1 1
Alvarez Victor - Альварес Виктор 1 1
Селезнев Илья 4 1
Самаль Виталий 1 1
Слезкинцев Валерий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145653 9
Европа 21812 4
Азия - Азиатский регион 5559 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52262 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14227 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1121 2
Япония 13311 1
Индия - Bharat 5477 1
Европа Восточная 3080 1
Казахстан - Республика 5572 1
Израиль 2738 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 554 1
Ближний Восток 2954 1
Саудовская Аравия - Королевство 589 1
Иран - Исламская Республика Иран 1091 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 392 1
Йемен - Йеменская Республика 64 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2991 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 685 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51474 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48375 3
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 895 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5688 2
Энергетика - Energy - Energetically 5134 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3676 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4692 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 457 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8666 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29368 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4872 1
Английский язык 6666 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11014 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 790 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5439 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16420 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 854 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 512 1
Reference - Референс 186 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 502 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24285 1
Персидский язык - фарси 45 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8593 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14517 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 705 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5903 1
BleepingComputer - Издание 349 2
MalwareHunterTeam 13 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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