Селезнев Илья
Селезнев Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|Yara - Яра 15 1
|ИКС - Гарда TI - Гарда Threat Intelligence 8 3
|OISF - Suricata IPS/IDS 16 1
|Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 12 1
|Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 47 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337085, в очереди разбора - 771953.
Создано именных указателей - 167035.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.