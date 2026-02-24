Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190918
ИКТ 14728
Организации 11405
Ведомства 1494
Ассоциации 1081
Технологии 3552
Системы 26618
Персоны 83034
География 3031
Статьи 1575
Пресса 1274
ИАА 748
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2767
Мероприятия 882

OISF Suricata IPS/IDS


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


24.02.2026 Пользователи PT NAD 12.4 могут управлять дочерними системами через центральную консоль 1
22.10.2025 В Bi.Zone TDR теперь доступны автоматическое выявление небезопасных настроек и анализ сетевого трафика с помощью Suricata 1
21.08.2025 «Гарда» усиливает превентивную аналитику данными MITRE и «ФинЦЕРТ» 1
16.07.2025 Система мониторинга, сбора и анализа ИБ-событий R-Vision SIEM получила обновление экспертизы 1
23.06.2025 Новая версия межсетевого экрана Traffic Inspector: повышение эффективности, Telegram-мониторинг и усиленная безопасность 2
25.10.2024 «Лаборатория Касперского» добавила функцию обзора ландшафта киберугроз в Threat Intelligence Portal 1
30.05.2024 Гарда ускорит реагирование на угрозы информационной безопасности 1
03.04.2024 Новая версия NGFW «Континент 4.1.7.1525» получила сертификат ФСТЭК 1
20.02.2024 Критическая уязвимость угрожает отечественным NGFW и IPS-решениям 2
24.05.2023 Более 6 тысяч правил Positive Technologies для выявления киберугроз используются в системе «С-терра СОВ» 1
07.12.2022 Заменит ли российский межсетевой экран зарубежное ПО? 1
05.10.2022 Анастасия Хвещеник -

Анастасия Хвещеник, «РТК-Солар»: Мы видим резкий рост интереса к отечественным решениям сетевой безопасности

 1
12.09.2022 Импортозамещение теперь не страшно: вышел новый релиз отечественного межсетевого экрана 1
30.06.2022 «РТК-Солар» представила новую версию шлюза веб-безопасности 1
14.12.2021 Технологии успешного SOC: детектирование атак и создание правил корреляции 1
10.11.2021 «Гарда Монитор» расширяет возможности реагирования на инциденты для SOC 1
05.12.2018 Максим Филиппов -

В конечном счете наша цель – поймать хакера

 1
21.03.2018 Positive Technologies нашла уязвимости в системе защиты от пиратства 1
08.06.2016 Команда «АСТ» защитила городской банк в рамках соревнований «CityF: Противостояние» 1
09.08.2010 ЦРУ открывает исходные тексты ПО для решения аналитических задач 1
29.05.2007 Исследованы "детские страхи" сурикатов 1

Публикаций - 21, упоминаний - 23

OISF и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5334 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1553 4
Cisco Systems 5239 2
Intel Corporation 12591 2
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 191 2
ИКС 416 2
IBM - International Business Machines Corp 9567 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1185 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 813 2
Check Point Software Technologies 804 2
Fortinet 418 2
Telegram Group 2673 2
Palo Alto Networks 169 2
Ideco - Айдеко 103 2
OISF - Open Information Security Foundation 1 1
Lanner Electronics 5 1
Ростелеком 10438 1
Broadcom - VMware 2512 1
Yandex - Яндекс 8642 1
Microsoft Corporation 25348 1
Huawei 4300 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 274 1
GitHub 996 1
Thales - Gemalto - SafeNet 137 1
TP-Link - ТП-Линк 218 1
Citrix Systems 846 1
Gen Digital - Avast Software 176 1
ZyXEL Communications 302 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 505 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 668 1
Sophos - SophosLabs 424 1
Trend Micro 632 1
TeamViewer 132 1
Cisco Systems - Splunk 73 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 177 1
Код Безопасности 714 1
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 109 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 628 1
R-Vision - Р-Вижн 224 1
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 106 1
Lockheed Martin 767 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1541 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5082 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3429 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13072 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3128 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 296 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 338 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 250 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 366 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32176 17
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13694 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74085 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32057 8
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 906 8
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2813 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3991 6
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7755 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26194 6
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2313 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27222 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12400 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7065 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3018 5
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 783 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5430 4
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker - IP Source Guard 402 4
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 847 4
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 471 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12445 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7690 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21847 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6017 3
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2827 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34130 3
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 366 3
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1507 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8236 3
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2461 3
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3327 3
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 294 3
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2732 3
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 463 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11619 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4710 3
Кибербезопасность - YARA rules - YARA-правила идентификации и классификации вредоносного ПО 30 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1194 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13079 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17230 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3597 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5226 9
Linux OS 11055 4
Microsoft Windows 16456 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1558 3
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 127 3
OpenVPN 79 3
Snort - сетевая система предотвращения вторжений и обнаружения вторжений с открытым исходным кодом 31 3
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 446 2
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 147 2
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 213 2
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 174 2
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 96 2
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 119 2
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 135 2
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 118 2
Cobalt Strike - инструмент для тестирования сетей на возможность проникновения (пентестов) 62 2
А-Реал Консалтинг - ИКС - Интернет Контроль Сервер 5 2
ИКС - Гарда TI - Гарда Threat Intelligence 17 2
А-Реал Консалтинг - Garnet Web Filter 1 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1173 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 152 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 289 1
Apple macOS 2289 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3062 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 262 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 650 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1733 1
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 161 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 283 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 322 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 304 1
Microsoft Azure Sentinel - SIEM 18 1
ИКС - Гарда Монитор - Гарда Сталкер - Гарда Скаут - Гарда Фильтр - система сетевой безопасности 19 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 620 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1276 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 312 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 172 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 156 1
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 102 1
Хвещеник Анастасия 22 2
Корбаков Денис 1 1
Гулина Диана 1 1
Рахметов Руслан 63 1
Морозов Александр 25 1
Иванов Михаил 111 1
Филиппов Максим 53 1
Кожевников Максим 2 1
Зайцев Георгий 6 1
Шипулин Кирилл 6 1
Луцив Данила 7 1
Чувакин Антон 3 1
Леднев Алексей 3 1
Селезнев Илья 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 158807 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53623 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46192 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4336 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2953 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3433 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1258 1
США - Колумбия - Вашингтон 1457 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 459 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3254 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55201 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10521 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11812 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3732 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1818 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51457 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5346 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7383 2
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 570 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32065 2
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1011 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1837 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 242 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2315 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20472 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1346 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3414 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11466 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 554 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15304 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7309 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17475 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6384 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6980 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1725 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2714 1
Лабораторные исследования - Лабораторная диагностика 91 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2677 1
Зоология - наука о животных 2795 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2968 1
Аудит - аудиторский услуги 3129 1
Reference - Референс 206 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2395 1
ScienceDaily 400 1
Gartner - Гартнер 3623 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 373 1
UZH - University of Zurich - Universität Zürich - Цюрихский университет 24 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 54 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421311, в очереди разбора - 726355.
Создано именных указателей - 190918.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще