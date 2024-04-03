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Новая версия NGFW «Континент 4.1.7.1525» получила сертификат ФСТЭК

Флагманский продукт «Кода Безопасности» межсетевой экран нового поколения (NGFW) «Континент 4.1.7.1525» прошел сертификационные испытания ФСТЭК России и поступает в продажу.

Специалисты ФСТЭК подтвердили, что новая версия NGFW «Континент 4» соответствует профилю защиты межсетевых экранов типа А четвертого класса защиты, профилю защиты межсетевых экранов типа Б четвертого класса защиты, требованиям к СОВ 4 класса защиты, 4 уровню доверия. Таким образом, новая версия может применяться для обеспечения безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) до 1 категории, информационных систем персональных данных до 1 уровня, ГИС до 1 класса и АС до класса 1Г включительно.

В версии «Континент 4.1.7.1525» обновлен пакет Suricata с исправлением ряда уязвимостей, оптимизирована работа функционала и добавлено несколько новых возможностей. Среди ключевых нововведений: увеличено допустимое количество хранимых в кэше ARP-записей; улучшен механизм распределения адресов для подключения к серверу доступа; поддержка новых версий браузеров для мониторинга; оптимизирована установка политики при большом количестве bond+vlan-интерфейсов на кластере;

Евгений Поликарпов, «МегаФон ПроБизнес»: О настоящем и будущем интернета вещей в России
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