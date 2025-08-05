Разделы

"Опыт независимых тестирований NGFW континент 4" Антон Кобяков, Старший инженер отдела по развитию ключевых проектов . компании «Код Безопасности» / Данные 2025 года

СОБЫТИЯ

05.08.2025 «Континент 4» от «Кода Безопасности» получил сертификат соответствия ФСТЭК России по требованиям к многофункциональным межсетевым экранам

NGFW «Континент 4» теперь соответствует требованиям к многофункциональным межсетевым экранам уровня сети (ФСТЭК России, 2023 г.) по четвертому классу защиты. Об этом CNews сообщили представители «Код
19.06.2025 «Альтирикс Групп» и «Код Безопасности» защитили научно-производственное предприятие с помощью «Континент 4»

«Альтирикс Групп» завершил проект внедрения NGFW «Континент 4» от «Кода Безопасности» в ИТ-инфраструктуру научно-производственного предприятия, относящегося к КИИ, и обеспечил защиту сетевого периметра. Об этом CNews сообщили представители ком
11.03.2025 Платформы IPC-R800 NGFW «Континент 4» прошли независимое тестирование производительности

Компания BI.Zone провела независимое тестирование производительности кластера NGFW «Континент 4» IPC-R800. При обращении во внешнюю лабораторию перед «Кодом Безопасности» стояло несколько задач: оценить соответствие производительности при тестировании и показателях, которые по
11.03.2025 «Цикада» и «Код Безопасности» обеспечили защиту информации Социального фонда России

Системный ИТ-интегратор холдинг «Цикада» и российский вендор средств защиты информации «Код Безопасности» завершили интеграцию NGFW «Континент 4» в инфраструктуру Единой централизованной цифровой платформы (ЕЦП) Фонда пенсионного и социального страхования России. Об этом CNews сообщили представители ООО ГК «Инфотактика» в со
11.02.2025 «СерчИнформ SIEM» поддержала детальную вычитку событий из NGFW «Континент 4» от «Кода Безопасности»

В обновленной «СерчИнформ SIEM» реализован коннектор к отечественному межсетевому экрану «Континент 4», что позволяет получать данные из критически важной части ИТ-инфраструктуры. Гот
18.12.2024 NGFW «Континент 4» защитил ИТ-инфраструктуру регионального банка

истемного интегратора «ICL Системные технологии» провели модернизацию сети регионального банка в Приволжском федеральном округе, защитив ИТ-периметр финансовой организации с помощью кластера из NGFW «Континент 4». Об этом CNews сообщили представители «Кода Безопасности». Ранее защиту сетей регионального банка обеспечивал продукт финской компании, однако решение перестало отвечать требования
28.10.2024 «Континент 4» от «Кода Безопасности» получил сертификат соответствия ФСТЭК России по требованиям к промышленным межсетевым экранам

Испытания ФСТЭК России подтвердили, что NGFW «Континент 4» соответствует требованиям к межсетевым экранам по профилю защиты типа Д четвертого класса защиты (ИТ.МЭ.Д4.П3). Итоговый перечень выполняемых требований ФСТЭК России на NGFW «Ко
24.05.2024 Российский разработчик выпустил новую версию NGFW

Новые версии NGFW «Континент 4», приобретая новые функции, следуют общему вектору развития, намеченному компание
23.04.2024 Сертификация и старт продаж NGFW «Континент 4.1.9»

«Код Безопасности» объявляет о прохождении сертификации и старте продаж новой версии «Континент 4.1.9», в которую добавлен ряд новых защитных механизмов и сетевых функций. Новый ф
03.04.2024 Новая версия NGFW «Континент 4.1.7.1525» получила сертификат ФСТЭК

Флагманский продукт «Кода Безопасности» межсетевой экран нового поколения (NGFW) «Континент 4.1.7.1525» прошел сертификационные испытания ФСТЭК России и поступает в продажу. С
26.03.2024 Специалисты компании «Траст Технолоджиз» завершили тестирование решения по интеграции межсетевого экрана нового поколения (NGFW) «Континент 4» и системы защиты от целевых атак AVSoft Athena (sandbox)

компании «Траст Технолоджиз, имеющей практический опыт внедрения обоих классов решений», — сказал технический директор ООО «АВ Софт» Юрий Иванов. Для реализации комплексного решения был выбран NGFW «Континент 4» (производитель ООО «Код Безопасности») и AVSoft Athena (производитель ООО «АВ Софт»). На базе мощностей ООО «Траст Технолоджиз» были развернуты указанные решения и инженерами компа
21.03.2024 Подтверждена совместимость NGFW «Континент 4» и продуктов Security Vision

Многофункциональный межсетевой экран (NGFW) «Континент 4» от компании «Код Безопасности» и продукты Security Vision Threat Intelligence Pl
11.03.2024 «Код безопасности» проведет вебинар о новинках в «Континент 4»

В программе вебинара Участники вебинара узнают о новых механизмах в NGFW Континент 4.1.9, которые обеспечат улучшенную защиту от вредоносной активности, облегчат инте
16.02.2024 ЧЭАЗ и «Код Безопасности» подтвердили совместимость

Автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУТП) «КВАНТ-ЧЭАЗ» Чебоксарского электроаппаратного завода и межсетевой экран нового поколения (NGFW) «Континент 4» производства российского ИБ-вендора «Код Безопасности» прошли успешные испытания на совместимость. Тесты подтвердили, что комплексное решение может безопасно применяться на российс
01.11.2023 «Код безопасности» и Security Vision стали технологическими партнерами

Threat Intelligence Platform от Security Vision и многофункциональный межсетевой экран (NGFW) «Континент 4» от компании «Код безопасности» прошли технологические испытания на совместимость и эффективно взаимодействуют, обеспечивая комплексный подход по предупреждению, мониторингу и предо
20.09.2023 Positive Technologies и «Код безопасности» усилят защиту сетевой инфраструктуры клиентов

Песочница PT Sandbox от Positive Technologies и межсетевой экран нового поколения «Континент 4» от компании «Код безопасности» прошли технологические испытания на совместимость
26.04.2023 Состоялся технический релиз новой версии NGFW «Континент 4»

Компания «Код безопасности» сообщила о выпуске версии 4.1.7 NGFW «Континент 4». В версии «Континент 4.1.7» добавился ряд новых защитных механизмов и фун
24.04.2023 NGFW «Континент 4» компании «Код безопасности» сертифицирован в РБ

Продукты «Континент 4», vGate и Secret Net Studio российского разработчика средств защиты информации «Код безопасности» прошли сертификацию Оперативно-аналитического центра при президенте Республики Бела
20.12.2021 Комплекс безопасности «Континент 4» прошел сертификацию ФСТЭК по новым требованиям

вым методическим требованиям регулятора, рассказали CNews в компании. Сертификат подтверждает, что «Континент 4» прошел все необходимые технические тесты, которые проводила испытательная лабора
21.01.2020 «Код безопасности» и «Курэйт» протестировали интегрированное решение

ную интеграцию и провели успешные испытания совместимости межсетевого экрана корпоративного уровня «Континент 4» и системы квантового распределения ключей «Курэйт». В ходе работ было успешно ус
27.02.2017 «Код безопасности» выпустила межсетевой экран «Континент WAF» для защиты веб-приложений

«Код безопасности» объявила о выпуске «Континент WAF» – межсетевого экрана для обеспечения защиты веб-приложений. Как рассказали CNews в компании, новый продукт будет актуальным для организаций, работающих со сложными веб-приложения
18.01.2017 АПКШ «Континент» версии 3.7.6 соответствует новым требованиям ФСТЭК России к межсетевым экранам

Компания «Код безопасности» объявила о завершении процедуры сертификации АПКШ «Континент» 3.7.6 на соответствие новым требованиям ФСТЭК России к межсетевым экранам. С
27.11.2015 АПКШ «Континент» обеспечит возможность подключения к СМЭВ

назначенное для обеспечения сетевой безопасности. Такое решение было обусловлено рядом возможностей АПКШ «Континент». В их числе — высокая производительность платформ, возможность поддержки защ
23.07.2015 АПКШ «Континент» 3.7 совместим с ВКС-системой Spirit VideoMost

зработки и лицензирования продуктов для передачи голоса и видео по IP-каналам, провели тестирование АПКШ «Континент» 3.7 и системы видеоконференцсвязи (ВКС) Spirit VideoMost. Об этом CNews сооб
23.07.2013 «Код Безопасности» выпустил новую аппаратную платформу для защиты банкоматов и платежных терминалов

ряда аппаратно-программного комплекса шифрования «Континент» и выпуске новой аппаратной платформы «Континент IPC-10». Как рассказали CNews в компании, «Континент IPC-10» представляет со
17.10.2012 «Код Безопасности» выпустил технический релиз ПАК «Континент Т-10»

клиент «Континент-АП» обеспечивает возможность установки защищенного VPN-туннеля с сервером доступа АПКШ «Континент» с возможностью централизованного управления правами доступа мобильных пользо
06.08.2012 «Код Безопасности» начал продажи новых версий АПКШ «Континент» и СКЗИ «Континент-АП»

нтинент» версии 3.6 и средства криптографической защиты информации (СКЗИ) «Континент-АП» версии3.6. АПКШ «Континент» 3.6 сертифицирован на соответствие требованиям РД ФСТЭК России, предъявляемы
31.07.2012 АПКШ «Континент» версия 3.6 сертифицирован ФСБ

Компания «Код Безопасности» сообщила о получении сертификата соответствия ФСБ России на программно-аппаратный комплекс шифрования (АПКШ) «Континент» версия 3.6 (исполнение 1,2). Отметим, что АПКШ «Континент» является средством построения виртуальных частных сетей (VPN) на основе глобальных сетей общего пользования,

20.07.2012 АПКШ «Континент» 3.6 получил сертификат ФСБ

ФСБ России на программно-аппаратный комплекс шифрования (АПКШ) «Континент» версия 3.6. Отметим, что АПКШ «Континент» является средством построения виртуальных частных сетей (VPN) на основе глоб
12.07.2012 Решения компании «Код Безопасности» внедрены в информационную структуру органов исполнительной власти Приморского края

Произведенное внедрение программных и аппаратных продуктов Secret Net и АПКШ «Континент» в органах исполнительной власти Приморского края позволило выполнять обработ
25.05.2012 «Код Безопасности» получил положительное заключение ФСБ на АПКШ «Континент» 3.6

Компания «Код Безопасности» сообщила о получении положительного заключения ФСБ России на АПКШ «Континент» версии 3.6. Положительное заключение (выписка 149/3/2/1-7229 от 21 мая 2012

16.05.2012 «Код Безопасности» продлил сертификаты ФСБ на СКЗИ «Континент-АП» и АПКШ «Континент»

.5 и программный VPN клиент СКЗИ «Континент-АП» версия 3.5 до 15 февраля 2015 г. Так, сертификат на АПКШ «Континент» подтверждает соответствие решения требованиям ФСБ к средствам криптографичес
05.03.2012 Вышел технический релиз новой версии АПКШ «Континент»

Компания «Код Безопасности» объявила о выпуске технического релиза новой версии 3.6 VPN-шлюза АПКШ «Континент» (аппаратно-программный комплекс шифрования «Континент»). По словам разработч
21.02.2012 В России анонсирован первый «секретный» планшет

ленной сетевой инфраструктуры являются мобильные пользователи, а продукт «Континент Т-10» в составе АПКШ «Континент» реализует защиту мобильных пользователей с централизованным управлением прав
07.04.2011 «Код Безопасности» начал продажи сертифицированного ФСБ АПКШ «Континент 3.М»

защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, по классу КВ2 СКЗИ. АПКШ «Континент 3.М» (УВАЛ 00300-94) также имеет сертификат соответствия требованиям ФСБ Росс
25.01.2011 АПКШ «Континент» пропустили в госсектор

нных на российском рынке СКЗИ, с таким высоким уровнем сертификации», — заявил менеджер по продукту АПКШ «Континент» Александр Немошкалов. По его словам, «Континент 3.M» обеспечивает пропускную
06.12.2010 Обновленная аппаратная платформа IPC-100 АПКШ «Континент» поступила в продажу

Компания «Код Безопасности» объявила о начале продаж обновленной аппаратной платформы IPC-100 АПКШ «Континент». Обновленная аппаратная платформа позволяет компаниям-пользователям получить
16.06.2010 АПКШ «Континент» 3.5 получил сертификат ФСБ России

ный сертификат подтверждает, что аппаратно-программное средство криптографической защиты информации АПКШ «Континент» 3.5 соответствует требованиям ФСБ России к СКЗИ класса КС2. Так, согласно се
05.02.2010 «Код Безопасности» представил АПКШ «Континент» для малых офисов на базе Intel Atom

Компания «Код Безопасности» сообщила о том, что новая версия АПКШ «Континент» в исполнении mini для малых офисов теперь производится на базе процессора In
22.09.2009 ФСТЭК сертифицировала АПКШ «Континент» 3.5 от «Информзащиты»

паратно-программный комплекс шифрования (АПКШ) «Континент» версии 3.5. Согласно данному сертификату АПКШ «Континент» является программно-техническим СЗИ от НСД для построения виртуальных частны

