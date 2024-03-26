Специалисты компании «Траст Технолоджиз» завершили тестирование решения по интеграции межсетевого экрана нового поколения (NGFW) «Континент 4» и системы защиты от целевых атак AVSoft Athena (sandbox)

Тенденции развития атак на инфраструктуру показывают, что недостаточно собрать систему защиты из разных модулей и считать себя защищенным, важно чтобы современная система ИБ существовала как единая экосистема механизмов, выполняющих разные функции, но вместе с тем работающих как единое целое. Такая синергия обеспечивает эффективность и управляемость системы защиты. Об этом CNews сообщили представители «Траст Технолоджиз».

«Курс последних лет на импортозамещение, прежде всего самого критичного элемента подсистемы ИБ -NGFW, безусловно продемонстрировал интерес рынка к отечественным решениям, которые догоняют по производительности и функционалу зарубежные аналоги. Вместе с тем на сегодняшний момент практически никто из производителей отечественных NGFW не делает полноценного решения по защите от атак нулевого дня — песочницы. Поэтому, было принято решение сделать совместное интеграционное решение NGFW и нашего Sandbox тем самым дополнив функциональность NGFW функциями защиты от таргетированных атак. Для реализации этой задачи мы обратились к нашему партнеру — компании «Траст Технолоджиз, имеющей практический опыт внедрения обоих классов решений», — сказал технический директор ООО «АВ Софт» Юрий Иванов.

Для реализации комплексного решения был выбран NGFW «Континент 4» (производитель ООО «Код Безопасности») и AVSoft Athena (производитель ООО «АВ Софт»). На базе мощностей ООО «Траст Технолоджиз» были развернуты указанные решения и инженерами компании настроена интеграция, позволяющая передавать трафик с МЭ на Sandbox, анализировать его на наличие вредоносного контента и выносить вердикт о пропуске его дальше на рабочую станцию пользователя или блокировки.

«Сейчас мы готовы предлагать заказчикам бандл, позволяющий не только эффективно справляться с задачами межсетевого экранирования, но и защищать инфраструктуру от неизвестных угроз, — сказал коммерческий директор ООО «Траст Технолоджиз» Александр Зайцев. — У наших инженеров стоит задача протестировать совместимость песочницы «Афина» с рядом отечественных производителей межсетевых экранов, тем самым расширив наши возможности по интеграции различных решений и упростив переход наших заказчиков на СЗИ отечественных производителей».