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Trust Technologies Траст Технолоджиз
Trust Technologies (ООО «Траст Технолоджиз») – один из системных интеграторов, специализирующихся в области информационной безопасности. Инженеры компании обеспечивают безопасность корпоративных систем с 2011 года. Среди ключевых компетенций Trust Technologies:
- Подключение кредитно-финансовых организаций к единой биометрической системе (официальный партнер Ростелеком) — on-premise, либо облачное решение
- тестирование на проникновение
- тестирование на соответствие нормам Оценочного уровня доверия-4, анализ уязвимостей
- защита ПДн (152 ФЗ)
- защита КИИ (187 ФЗ)
- проектирование и применение процессов и инструментов безопасной разработки ПО – SSDLC (при необходимости, учитывая требования регуляторов).
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Trust Technologies и организации, системы, технологии, персоны:
|Кудрявцева Анастасия 13 3
|Зайцев Александр 29 2
|Голубкин Егор 3 2
|Хазин Михаил 5 1
|Зиновьев Константин 6 1
|Мухамбетов Олег 1 1
|Ненадовский Дмитрий 1 1
|Побединский Дмитрий 2 1
|Долгий Александр 1 1
|Clune Jeff - Клун Джефф 2 1
|Белозеров Олег 29 1
|Чаркин Евгений 318 1
|Кравцов Роман 89 1
|Беров Иван 45 1
|Нащекин Алексей 118 1
|Соловьев Алексей 97 1
|Огурцов Юрий 13 1
|Ефимов Петр 39 1
|Старовойт Роман 22 1
|Денисов Алексей 21 1
|Сидорюк Алексей 18 1
|Куликов Дмитрий 13 1
|Сидоров Олег 5 1
|Иванов Юрий 33 1
|Шерстобитов Сергей 57 1
|Оселедец Иван 52 1
|Россия - РФ - Российская федерация 168294 8
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48041 2
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