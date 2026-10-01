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Trust Technologies Траст Технолоджиз

Trust Technologies - Траст Технолоджиз

Trust Technologies (ООО «Траст Технолоджиз») – один из системных интеграторов, специализирующихся в области информационной безопасности. Инженеры компании обеспечивают безопасность корпоративных систем с 2011 года. Среди ключевых компетенций Trust Technologies:

  • Подключение кредитно-финансовых организаций к единой биометрической системе (официальный партнер Ростелеком) — on-premise, либо облачное решение
  • тестирование на проникновение
  • тестирование на соответствие нормам Оценочного уровня доверия-4, анализ уязвимостей
  • защита ПДн (152 ФЗ)
  • защита КИИ (187 ФЗ)
  • проектирование и применение процессов и инструментов безопасной разработки ПО – SSDLC (при необходимости, учитывая требования регуляторов).
     

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


01.10.2026 Trust Technologies и «Астра Мониторинг» объединяют экспертизу для мониторинга биометрических контуров 1
28.04.2025 Эксперты обсудили будущее ИИ 1
27.03.2025 CNews Analytics: российский рынок систем мониторинга и управления ЦОД демонстрирует положительную динамику 1
26.03.2024 Специалисты компании «Траст Технолоджиз» завершили тестирование решения по интеграции межсетевого экрана нового поколения (NGFW) «Континент 4» и системы защиты от целевых атак AVSoft Athena (sandbox) 3
06.03.2024 «Траст Технолоджиз» подписала договор о партнерстве с компанией «Прософт-Биометрикс» 1
06.03.2024 Компания «Траст Технолоджиз» подписала договор о партнерстве с компанией «Прософт-Биометрикс» 1
16.01.2023 NGR Softlab объявляет о партнерстве с Trust Technologies 1
23.04.2021 Экс-глава «Информзащиты» построит для Сбербанка «песочницу» за полтора миллиарда 1
15.02.2021 «Сбербанк онлайн» защитится «песочницей» за полтора миллиарда 1
21.12.2020 Решение «Ростелекома» защитит биометрические данные клиентов банка «Союз» 1
05.09.2018 «Траст Технолоджиз» завершила проект по комплексной защите ТМК от угроз нулевого дня 1
29.09.2016 «Траст Технолоджиз» протестировала Sandbox-решения в АФК «Система» 1

Публикаций - 12, упоминаний - 14

Trust Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

ПроСофт - Прософт Биометрикс - ProSoft Biometrics 5 2
Ростелеком 11035 2
Check Point Software Technologies 836 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 355 2
Zabbix SIA - Заббикс 183 2
ПроСофт - ProSoft 82 2
Sinto - Синто 12 1
Litota - RedLab - РэдЛаб - Редлаб - Редцентр - Redcenter - Renort 94 1
NGR Softlab - Энджиар Софтлаб 96 1
AVSoft Technologies - АВ Софт 14 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 202 1
ЮСК - Южная софтверная компания 19 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3180 1
Информзащита 949 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1837 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2154 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 134 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1923 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1149 1
Код Безопасности 823 1
Trellix - FireEye 63 1
ICL ГК - ICL Group 506 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1124 1
OpenAI 613 1
Palo Alto Networks 215 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 107 1
SimbirSoft - СимбирСофт 124 1
Google DeepMind 87 1
БИАТЕХ - BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 76 1
НВБС - ранее Энвижн Бизнес Солюшенс 22 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 212 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9040 2
РЖД - Российские железные дороги 2106 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3165 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 127 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 100 1
Evocargo - Эвокарго 46 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5761 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3461 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3685 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35800 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54729 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16663 5
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 793 5
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14428 5
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2919 4
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 804 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12344 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3128 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28552 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36735 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10316 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26345 3
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 595 2
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 1233 2
ЕФС - Единая фронтальная система - унитарный интерфейс (веб-сайт, мобильное приложение, терминал самообслуживания), через который происходит взаимодействие с пользователем 9 2
Файловое хранилище - File storage - Файловая сеть - File Area Network - Файловый сервер - File server 239 2
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REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API - передача состояния представления - Redfish 508 2
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API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5353 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10670 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18344 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3222 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18270 2
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 630 2
IPv4 - Internet Protocol version 4 278 2
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 422 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5903 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33907 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8047 2
ICAP - The Internet Content Adaptation Protocol - Протокол расширения для прокси-сервера 94 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6321 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13593 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4603 2
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Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2095 1
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 432 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26556 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 438 4
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Microsoft Windows 17006 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2555 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 912 2
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 388 2
AVSoft Athena 6 1
NGR Softlab - Alertix SIEM-система 46 1
NGR Softlab - Dataplan 48 1
NGR Softlab - Infrascope РАМ-решение 42 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Monitoring - Астра Мониторинг - Astra Monitoring AI Agents 33 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2990 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1384 1
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 150 1
Linx Datacenter - Linx ЦОД 57 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3734 1
Кудрявцева Анастасия 13 3
Зайцев Александр 29 2
Голубкин Егор 3 2
Хазин Михаил 5 1
Зиновьев Константин 6 1
Мухамбетов Олег 1 1
Ненадовский Дмитрий 1 1
Побединский Дмитрий 2 1
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Clune Jeff - Клун Джефф 2 1
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Иванов Юрий 33 1
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5822 3
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58399 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2781 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 453 1
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Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1905 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2738 1
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