«Траст Технолоджиз» подписала договор о партнерстве с компанией «Прософт-Биометрикс»

Компания «Траст Технолоджиз», поставщик решений в области кибербезопасности, подписала договор о партнерстве с компанией «Прософт-Биометрикс», российским разработчиком систем контроля и управления доступом на основе биометрических данных. В рамках стратегического партнерства компании представляют комплексное решение по интеграции биометрической системы контроля и управления доступом с Единой биометрической системой и реализацией требований 572-ФЗ с использованием типового решения по информационной безопасности (ТИБ).

Компания «Траст Технолоджиз» с 2019 г. занимается внедрением ТИБ, обеспечивающего соблюдение требований законодательства при подключении кредитно-финансовых организаций к единой биометрической системе. Заключение партнерского договора позволит компании предложить рынку продукт, удовлетворяющий требованиям регуляторов и обеспечивающий надежный метод работы с биометрическими данными.

Компания «Прософт-Биометрикс» c 2006 г. присутствует на рынке систем безопасности и предлагает СКУД и УРВ на основе биометрической идентификации. Решения «Прософт-Биометрикс» помогают защитить ресурсы бизнеса от несанкционированного доступа и сократить издержки от неэффективной работы персонала.

«Прософт-Биометрикс» разрабатывает, производит и внедряет высокотехнологичные устройства и программные продукты для идентификации человека по отпечаткам пальцев, рисунку вен ладони и лицу.

«За пять лет работы с единой биометрической системой мы подключили и поддерживаем большое количество кредитно-финансовых организаций, наша команда имеет уникальный опыт на этом рынке, партнерство с «Прософт-Биометрикс» стало для нас следующим этапом в работе по защите биометрических систем. Биометрические технологии плотно входят в нашу жизнь: удаленные услуги в банках, оплата в магазинах и проход в метро, СКУД, вместе с тем биометрические данные требуют повышенного уровня защиты», - сказала Анастасия Кудрявцева, генеральный директор «Траст Технолоджиз»

«Часть наших клиентов уже установили и используют устройства по отпечаткам пальцев, венам ладони и терминалы идентификации по лицу - отметил Егор Голубкин, генеральный директор «Прософт-Биометрикс». - Клиенты, которые установили устройства идентификации по лицу, столкнулись с проблемой, обусловленной вступлением в силу Федерального закона № 572-ФЗ. Теперь им необходимо соблюдать требования законодательства и обрабатывать биометрические данные в Единой биометрической системе (ЕБС). Совместно с «Траст Технолоджиз» мы готовы предложить эффективное решение, соответствующее требованиям регуляторов».