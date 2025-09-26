Разделы

Голубкин Егор


УПОМИНАНИЯ


26.09.2025 Российский популяризатор биометрии получил долю в поставщике биометрических устройств для метро, «Микрона» и мест заключения 1
06.03.2024 «Траст Технолоджиз» подписала договор о партнерстве с компанией «Прософт-Биометрикс» 1
06.03.2024 Компания «Траст Технолоджиз» подписала договор о партнерстве с компанией «Прософт-Биометрикс» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Голубкин Егор и организации, системы, технологии, персоны:

ПроСофт - Прософт Биометрикс - ProSoft Biometrics 5 2
Trust Technologies - Траст Технолоджиз 11 2
ПроСофт - ProSoft 81 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3298 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13259 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2629 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2516 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1395 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30602 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71018 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 376 2
Кудрявцева Анастасия 13 2
Россия - РФ - Российская федерация 153598 2
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 397 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50425 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25470 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2083 1
