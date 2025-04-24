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BioSmart Биосмарт

BioSmart - Биосмарт

BioSmart — российская компания, которая разрабатывает, производит и внедряет высокотехнологичные биометрические системы — устройства и программные продукты для биометрической идентификации человека по отпечаткам пальцев, рисунку вен ладони и лицу. Решения для биометрической идентификации с работают во всех сферах экономики: на предприятиях разных отраслей промышленности, в строительных компаниях и организациях финансового сектора, в ИТ, в медицинских учреждениях, а также в компаниях госсектора. Компания была создана в 2006 году. 


24.04.2025 Pridex Technology представила собственную линейку биометрического оборудования для СКУД 1
02.02.2022 BioSmart и VisionLabs представили отечественное решение для контроля доступа на базе ИИ 1
22.01.2021 Резиденты «Сколково» создали для крупных компаний систему идентификации по лицу 1
10.07.2020 Резидент «Сколково» поставил оборудование для биометрической системы в «Башне министерств» 1
02.12.2019 Как банку сэкономить на биометрии 1
15.04.2019 Фактор доверия: компании защищаются от поддельной биометрии 2
18.12.2017 «Бургер Кинг» внедрила биометрический учет рабочего времени на базе ВioSmart 1
29.01.2013 Система контроля и управления доступом «Кронверк» интегрирована в платформу «Интеллект» 3

Публикаций - 8, упоминаний - 11

BioSmart и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9872 1
Ростелеком - РТЛабс 180 1
3DiVi - Тридиви 13 1
VisionLabs - ВижнЛабс 224 1
K2 - К2РУ - SourceCode 101 1
ПроСофт - Прософт Биометрикс - ProSoft Biometrics 4 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1058 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 103 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4910 2
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