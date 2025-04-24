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BioSmart Биосмарт
BioSmart — российская компания, которая разрабатывает, производит и внедряет высокотехнологичные биометрические системы — устройства и программные продукты для биометрической идентификации человека по отпечаткам пальцев, рисунку вен ладони и лицу. Решения для биометрической идентификации с работают во всех сферах экономики: на предприятиях разных отраслей промышленности, в строительных компаниях и организациях финансового сектора, в ИТ, в медицинских учреждениях, а также в компаниях госсектора. Компания была создана в 2006 году.
BioSmart и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 9872 1
|Ростелеком - РТЛабс 180 1
|3DiVi - Тридиви 13 1
|VisionLabs - ВижнЛабс 224 1
|K2 - К2РУ - SourceCode 101 1
|ПроСофт - Прософт Биометрикс - ProSoft Biometrics 4 1
|X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1058 1
|Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 103 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1446 1
|Дремин Александр 2 2
|Krissler Jan - Крисслер Ян 1 1
|Пазин Александр 1 1
|Стюгин Михаил 20 1
|Романов Илья 32 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 358 1
|Albrecht Julian - Альбрехт Юлиан 1 1
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