BioSmart - Биосмарт

BioSmart — российская компания, которая разрабатывает, производит и внедряет высокотехнологичные биометрические системы — устройства и программные продукты для биометрической идентификации человека по отпечаткам пальцев, рисунку вен ладони и лицу. Решения для биометрической идентификации с работают во всех сферах экономики: на предприятиях разных отраслей промышленности, в строительных компаниях и организациях финансового сектора, в ИТ, в медицинских учреждениях, а также в компаниях госсектора. Компания была создана в 2006 году.