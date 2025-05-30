Получите все материалы CNews по ключевому слову
Дремин Александр
УПОМИНАНИЯ
Дремин Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|BioSmart - Биосмарт 8 2
|3DiVi - Тридиви 14 1
|Ростелеком - РТЛабс 180 1
|Ростелеком 9933 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3126 2
|BioSmart Quasar 3 2
|3DiVi Face Machine 1 1
|Oz Liveness 42 1
|ЕБС - Единая биометрическая система РФ 345 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149070 1
|Москва - ЦАО - Краснопресненская набережная - Пресненская набережная 64 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44235 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362861, в очереди разбора - 754031.
Создано именных указателей - 175779.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.