Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 175779
ИКТ 13684
Организации 10672
Ведомства 1463
Ассоциации 998
Технологии 3460
Системы 25645
Персоны 75458
География 2851
Статьи 1520
Пресса 1222
ИАА 700
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2639
Мероприятия 854

Дремин Александр


УПОМИНАНИЯ


30.05.2025 «Ростелеком» и «Давтех» оптимизируют добычу полезных ископаемых с помощью стереозрения 1
22.01.2021 Резиденты «Сколково» создали для крупных компаний систему идентификации по лицу 1
10.07.2020 Резидент «Сколково» поставил оборудование для биометрической системы в «Башне министерств» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Дремин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

BioSmart - Биосмарт 8 2
3DiVi - Тридиви 14 1
Ростелеком - РТЛабс 180 1
Ростелеком 9933 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3126 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2537 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13016 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29056 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3522 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1473 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3243 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7510 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8071 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6482 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1314 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2088 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10932 1
Бесконтактный датчик - Бесконтактная карта - Сенсорный выключатель - Proximity sensor, card - Проксимити карты 210 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4680 1
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1081 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68121 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12302 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16214 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3363 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21828 1
BioSmart Quasar 3 2
3DiVi Face Machine 1 1
Oz Liveness 42 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 345 1
Стюгин Михаил 20 1
Пазин Александр 1 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 364 1
Россия - РФ - Российская федерация 149070 1
Москва - ЦАО - Краснопресненская набережная - Пресненская набережная 64 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44235 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2815 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52611 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5016 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10176 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9074 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3703 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 248 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2392 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49247 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362861, в очереди разбора - 754031.
Создано именных указателей - 175779.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: легкие смарт-часы для спорта

Обзор наушников HUAWEI FreeArc: новые возможности, дизайн и уровень комфорта

ИИ-нутрициолог: бесплатные нейросети для планирования питания

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153