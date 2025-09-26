Разделы

BioSmart Quasar


УПОМИНАНИЯ


26.09.2025 Российский популяризатор биометрии получил долю в поставщике биометрических устройств для метро, «Микрона» и мест заключения 1
02.02.2022 BioSmart и VisionLabs представили отечественное решение для контроля доступа на базе ИИ 1
22.01.2021 Резиденты «Сколково» создали для крупных компаний систему идентификации по лицу 1
10.07.2020 Резидент «Сколково» поставил оборудование для биометрической системы в «Башне министерств» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

BioSmart Quasar и организации, системы, технологии, персоны:

BioSmart - Биосмарт 10 3
Ростелеком 10137 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 241 1
Ростелеком - РТЛабс 180 1
3DiVi - Тридиви 14 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3201 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3298 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6207 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13373 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2629 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30602 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8467 2
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1114 2
Бесконтактный датчик - Бесконтактная карта - Сенсорный выключатель - Proximity sensor, card - Проксимити карты 212 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3663 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11072 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3783 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1395 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22468 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11977 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71018 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1504 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5395 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3268 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7621 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2169 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4758 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12757 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 663 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16753 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22140 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1767 1
Oz Liveness 42 2
3DiVi Face Machine 1 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 100 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 376 1
Дремин Александр 3 2
Романов Илья 32 1
Стюгин Михаил 20 1
Пазин Александр 1 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 390 1
Россия - РФ - Российская федерация 153598 1
Москва - ЦАО - Краснопресненская набережная - Пресненская набережная 67 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45093 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54056 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2494 2
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 256 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2872 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5201 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9420 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 386 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9817 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3742 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6734 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10487 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50425 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2083 1
