Спецпроекты

Резиденты «Сколково» создали для крупных компаний систему идентификации по лицу

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

BIOSMART и 3DiVi, резиденты кластера информационных технологий Фонда «Сколково», в рамках совместного проекта создали биометрическую систему распознавания по лицу. Она состоит из терминала с оптическим комплексом и биометрической платформы с высокопроизводительными алгоритмами.

В январе BIOSMART выпустила новую версию лицевого терминала BioSmart Quasar, программное обеспечение которого позволило интегрировать его с биометрической платформой 3DiVi Face Machine.

Александр Дремин, генеральный директор компании BIOSMART, сказал: «Эта разработка стала возможной благодаря поддержке “Сколково” – и мы, и наш партнер являемся резидентами Фонда. Именно опираясь на его инфраструктуру, мы смогли сосредоточиться на создании высокотехнологических разработок».

Терминал BioSmart Quasar создан на основе 15-летнего опыта разработки биометрического оборудования и с учетом передовых технологий идентификации. Его высокочувствительная оптическая система (три камеры – RGB, IR, 3D) выполняет захват лица и проверку на liveness. В свою очередь, многопрофильная нейросеть 3DiVi Face Machine анализирует изображение и идентифицирует человека со скоростью до 100 миллионов сравнений в секунду. Платформа 3DiVi Face Machine предоставляется в формате SaaS-решения в облачной инфраструктуре 3DiVi или может быть развернута в локальной сети организации, обеспечивая непрерывность работы и гарантированную производительность всего комплекса.

Александр Пазин, руководитель проектов 3DiVi, отметил: «Объединив компетенции и экспертизу компаний, мы смогли достичь синергического эффекта: в результате интеграции биометрический терминал и высокопроизводительные алгоритмы мирового класса на стороне 3DiVi Face Machine работают еще более производительно и согласованно – практически как одно целое».

Оба решения резидентов разработаны с учетом защиты персональных данных и не хранят изображения лиц и другую личную информацию согласно GDPR и Федеральному закону № 152 «О персональных данных».

Михаил Стюгин, руководитель направления «Информационная безопасность» Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», сказал: «Биометрия незаметно стала частью нашей повседневной жизни. Она используется в банкинге, ретейле, в системах умного города и пр. Представляется, что такая интеграция терминала BioSmart Quasar с биометрической платформой 3DiVi Face Machine станет идеальным решением для крупных распределенных проектов: производственных комплексов и учреждений с тысячами сотрудников».

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