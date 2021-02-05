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Евросоюз GDPR General Data Protection Regulation EU Общий регламент защиты персональных данных

Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных


05.02.2021 Когда GDPR не указ, или Конец иллюзии приватности

аточно надежно охраняются, в том числе различными государственными регламентами, вроде европейского GDPR (General Data Protection Regulation — Общий регламент защиты персональных данных). С дру
22.10.2018 «КИБ Серчинформ» получил обновление, которое облегчит соблюдение GDPR

з корпоративной инфраструктуры, но и все данные, хранящиеся на этих дисках. Обновление значительно расширяет возможности контроля данных в покое, что позволяет компаниям соблюдать ключевые требования GDPR, постепенно набирающие актуальность и на российском рынке. «КИБ Серчинформ» уже полноценно защищает информационные потоки и хорошо контролирует данные в движении, и поэтому сейчас мы актив
01.10.2018 Facebook грозит 1,5-миллиардный штраф за утечку данных 50 млн пользователей

г. Основанием для наложения штрафа может послужить нарушение «Общего регламента по защите данных» (GDPR) — европейского закона, вступившего в силу в мае 2018 г. и регулирующего вопросы приватн
12.07.2018 Avaya представила новую версию Workforce Optimization, соответствующую GDPR

с существующими и требованиями таких отраслевых регламентов как General Data Protection Regulation (GDPR), а также подстраиваться под все изменения регламента. Исследования, проведенные IDC по

06.06.2018 «Делойт» объявила о запуске юридического голосовоого навыка для Алисы

о запуске юридического навыка для голосового ассистента Алисы. Навык, созданный на платформе «Яндекс.Диалоги», позволит пользователям выяснить, применимы ли нормы Общего регламента по защите данных (GDPR) к их организации. Общий регламент по защите данных (GDPR), который регулирует сбор и обработку персональных данных граждан ЕС, вступил в силу 25 мая 2018 года. Он распространяется

25.05.2018 OTM перевела на российские площадки 100% серверного оборудования

со вступлением в силу Общего регламента по защите данных (англ. General Data Protection Regulation, GDPR). Регламент был принят в апреле 2016 года и вступает в силу 25 мая после двухлетнего пер
17.05.2018 SAS: 75% компаний обращаются к внешним экспертам для соблюдения требований GDPR

готовы к вступлению в силу Общего регламента по защите данных (General Data Protection Regulation; GDPR). Цель исследования – выяснить, с какими вызовами сталкивается бизнес в связи с введение
13.04.2018 Пока не грянул гром: что стоит знать о GDPR

Что такое GDPR С официальной точки зрения, «Общее положение о защите данных Евросоюза» (Постановление 2016/679 или EU GDPR) – это масштабное обновление правил Евросоюза по защите данных. Закон раз
26.05.2017 Commvault поможет компаниям выполнить требования общеевропейского закона GDPR

чь компаниям обеспечить соответствие определенным параграфам и принципам нового европейского закона GDPR, в том числе принципам права на забвение, защиты данных, гарантии непрерывной конфиденци

Публикаций - 244, упоминаний - 315

Евросоюз и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24615 38
Meta Platforms - Facebook 4438 26
Yandex - Яндекс 7328 23
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 18
Google LLC 11773 17
Commvault 172 16
Amazon Inc - Amazon.com 2996 16
IBM - International Business Machines Corp 9438 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4871 11
Oracle Corporation 6685 10
Telegram Group 1972 10
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SAP SE 5273 9
Apple Inc 12086 8
Softline - Софтлайн 2803 8
VK - Mail.ru Group 3454 8
Fortinet 386 7
Huawei 3926 7
InfoWatch - Инфовотч 1013 7
Cambridge Analytica 47 7
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 407 6
Broadcom - VMware 2358 6
Cisco Systems 5114 6
X Corp - Twitter 2844 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12516 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 915 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8737 6
Adobe Systems 1548 6
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 112 5
NetApp - Network Appliance 636 5
Konica Minolta 406 5
Dropbox 498 5
Yahoo! 3696 5
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1387 5
Ростелеком 9688 5
Intel Corporation 12191 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1870 4
Hitachi - Хитачи 1464 4
Trend Micro 600 4
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 138 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7295 7
ГПБ - Газпромбанк 1083 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 5
LinkedIn 635 5
Visa International 1949 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 5
Uber 330 5
eBay Inc 1619 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2335 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1325 4
Tessi 9 4
Walmart - Wal-Mart Stores 377 3
ВТБ - Почта Банк 466 3
МКБ - Московский кредитный банк 556 3
Альфа-Банк 1768 3
Altergate - Инвестиционная холдинговая компания 5 3
American Express - Amex 328 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 487 3
Global Pilots 12 3
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 54 3
BCW - BioCollections Worldwide 7 3
РЖД - Российские железные дороги 1903 3
Лента - Сеть розничной торговли 2078 3
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 98 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Unsplash 752 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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