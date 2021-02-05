Евросоюз GDPR General Data Protection Regulation EU Общий регламент защиты персональных данных
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|05.02.2021
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Когда GDPR не указ, или Конец иллюзии приватности
аточно надежно охраняются, в том числе различными государственными регламентами, вроде европейского GDPR (General Data Protection Regulation — Общий регламент защиты персональных данных). С дру
|22.10.2018
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«КИБ Серчинформ» получил обновление, которое облегчит соблюдение GDPR
з корпоративной инфраструктуры, но и все данные, хранящиеся на этих дисках. Обновление значительно расширяет возможности контроля данных в покое, что позволяет компаниям соблюдать ключевые требования GDPR, постепенно набирающие актуальность и на российском рынке. «КИБ Серчинформ» уже полноценно защищает информационные потоки и хорошо контролирует данные в движении, и поэтому сейчас мы актив
|01.10.2018
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Facebook грозит 1,5-миллиардный штраф за утечку данных 50 млн пользователей
г. Основанием для наложения штрафа может послужить нарушение «Общего регламента по защите данных» (GDPR) — европейского закона, вступившего в силу в мае 2018 г. и регулирующего вопросы приватн
|12.07.2018
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Avaya представила новую версию Workforce Optimization, соответствующую GDPR
с существующими и требованиями таких отраслевых регламентов как General Data Protection Regulation (GDPR), а также подстраиваться под все изменения регламента. Исследования, проведенные IDC по
|06.06.2018
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«Делойт» объявила о запуске юридического голосовоого навыка для Алисы
о запуске юридического навыка для голосового ассистента Алисы. Навык, созданный на платформе «Яндекс.Диалоги», позволит пользователям выяснить, применимы ли нормы Общего регламента по защите данных (GDPR) к их организации. Общий регламент по защите данных (GDPR), который регулирует сбор и обработку персональных данных граждан ЕС, вступил в силу 25 мая 2018 года. Он распространяется
|25.05.2018
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OTM перевела на российские площадки 100% серверного оборудования
со вступлением в силу Общего регламента по защите данных (англ. General Data Protection Regulation, GDPR). Регламент был принят в апреле 2016 года и вступает в силу 25 мая после двухлетнего пер
|17.05.2018
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SAS: 75% компаний обращаются к внешним экспертам для соблюдения требований GDPR
готовы к вступлению в силу Общего регламента по защите данных (General Data Protection Regulation; GDPR). Цель исследования – выяснить, с какими вызовами сталкивается бизнес в связи с введение
|13.04.2018
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Пока не грянул гром: что стоит знать о GDPR
Что такое GDPR С официальной точки зрения, «Общее положение о защите данных Евросоюза» (Постановление 2016/679 или EU GDPR) – это масштабное обновление правил Евросоюза по защите данных. Закон раз
|26.05.2017
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Commvault поможет компаниям выполнить требования общеевропейского закона GDPR
чь компаниям обеспечить соответствие определенным параграфам и принципам нового европейского закона GDPR, в том числе принципам права на забвение, защиты данных, гарантии непрерывной конфиденци
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