Smart Engines Smart Document Engine
Smart Engines и организации, системы, технологии, персоны:
|Арлазаров Владимир 227 22
|Путин Владимир 3171 2
|Силуянов Дмитрий 6 2
|Горюнов Виктор 7 2
|Ян Давид 67 2
|Цыганов Вячеслав 66 1
|Северюхин Андрей 6 1
|Николаев Дмитрий 19 1
|Рустамов Рустам 412 1
|Сажин Олег 9 1
|Бочарова Елена 14 1
|Петухов Илья 7 1
|Терещенко Вадим 14 1
|Петрова Ольга 8 1
|Дергачева Светлана 41 1
|Мартынов Олег 3 1
|Мухин Василий 7 1
|Веригин Илья 33 1
|Желвицкий Дмитрий 4 1
|Булатов Константин 4 1
|Macron Emmanuel - Макрон Эмманюэль 12 1
|Терещенко Елена 3 1
|Яковлев Сергей 45 1
|Адеев Николай 13 1
|Химий Иван 1 1
|Кадомский Вячеслав 45 1
|IEEE Access 10 1
|Ведомости 996 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
|RusProfile 10 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 4
|Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 17 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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