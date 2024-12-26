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Smart Engines Smart Document Engine



26.12.2024 Smart Engines представила no-code-систему ИИ с обучением распознаванию новым типам документов по 1 фотографии 1
07.11.2024 НТЦ ИТ «Роса» подтвердил совместимость ОС «Роса Хром» и технологий распознавания документов Smart Engines 1
30.08.2024 Минцифры присвоило всем продуктам Smart Engines статус ПО с искусственным интеллектом 1
09.08.2024 Подтверждена работа программных продуктов Smart Engines на планшетах Kvadra_T 1
12.04.2024 Smart Engines портировала системы распознавания для веб-приложений на ОС «Аврора» 1
05.04.2024 Smart Engines обновила продуктовую линейку до версии 2.3.0 1
28.03.2024 Подтверждена совместимость новой версии программных продуктов Smart Engines с «Ред ОС 8» 1
27.12.2023 В 2023 г. AI-разработчик Smart Engines представил 18 новых технологий 1
31.10.2023 Банковская платформа Abanking усилится ИИ для распознавания документов компании Smart Engines 1
29.09.2023 Системы ИИ Smart Engines помогут идентифицировать клиентов хостингов 1
21.09.2023 МТС предложит бизнесу технологии распознавания документов Smart Engines 1
14.09.2023 «Лига цифровой экономики» предложит клиентам решение Smart ID Engine 2.0 для распознавания паспортов и проверки подлинности 1
18.08.2023 Платежи по QR-кодам заменили россиянам Apple Pay 1
20.07.2023 Smart Engines обновила софт для распознавания документов 1
18.07.2023 Россия без FineReader: рынок OCR за год упал на четверть 1
04.07.2023 Сеть “Да!” с помощью ИИ увеличила скорость найма работников 1
16.06.2023 США выдали патент на внедренную в банки России технологию ИИ 1
10.01.2023 Российская наследница Abbyy просит у властей 258 миллионов, чтобы импортозаместить ПО самой Abbyy 1
27.12.2022 Smart Engines представила OCR для распознавания текста на 102 языках со скоростью 15 страниц в секунду 1
23.12.2022 Владимир Арлазаров, Smart Engines: С персональными данными надо обращаться, как с государственной тайной 1
01.07.2022 В RuStore и NashStore появилось приложение Smart Engines для распознавания паспортов и банковских карт 1
02.06.2022 Smart Engines представила ИИ для мобильного и потокового ввода первичных документов 1
25.04.2022 Владимир Арлазаров, Smart Engines: Как создать конкурента Abbyy и Kofax 1
15.03.2022 Smart Engines выпустила обновила все свои продукты 1
21.09.2021 Tessi распознала более четырех млн документов с помощью технологий ИИ Smart Engines 1
11.08.2021 Подтверждена совместимость «Ред ОС» и ПО Smart Engines для распознавания документов 1
21.06.2021 Smart Engines предоставила безопасную альтернативу сервисам распознавания документов в Интернете 1
08.06.2021 Smart Engines представила технологии распознавания на базе «зеленого» ИИ 1
17.05.2021 Программные продукты Smart Engines помогут восстановлению индустрии туризма в Португалии 1
16.04.2021 Smart Engines представила новое Android-приложение для распознавания документов 1
19.03.2021 ПО Smart Engines для распознавания банковских карт, баркодов и типовых документов внесено в реестр российского софта 1
22.12.2020 Smart Engines заработала на ИИ 247,5 млн рублей в 2020 году 1
17.11.2020 Smart Engines представила новое поколение систем распознавания с аутентификацией документов и биометрической верификацией 1

Публикаций - 33, упоминаний - 33

Smart Engines и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 364 33
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 5
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 5
VerifyMyAge 6 4
МегаФон 8805 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 3
Blockpass IDN 6 3
iDenfy 5 3
Kofax 54 3
Content AI - Контент ИИ 75 3
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Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 2
Ред Софт - Red Soft 700 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Ростелеком 9701 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 2
Beorg - Биорг 112 2
Directum - Директум 1090 2
Travizory - Travizory Border Security SA 5 2
Data Matrix - Дата Матрикс 77 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 229 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Крок - Croc 1777 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 1
Abbyy Украина 11 1
Digitax - САВ - Системы автоматического возмещения - Диджит Трейдинг 1 1
Dell EMC 5027 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Navicon - Навикон 284 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 91 1
Т1 Иннотех 178 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 44 1
BPO Invest - ТКсэт - Correct 3 1
ApRbot - Апэрбот - DreamDocs 6 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 7
МКБ - Московский кредитный банк 558 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 6
ВТБ - Почта Банк 466 5
Tessi 9 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 5
Альфа-Банк 1769 4
АльфаСтрахование СГ 320 4
BCW - BioCollections Worldwide 7 4
ГПБ - Газпромбанк 1084 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 3
Visa International 1949 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 3
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 176 3
Citi - Citibank - Ситибанк 319 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 2
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 64 2
Caribbean Airlines 5 2
Oman Arab Bank 7 2
Emirates NBD 7 2
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 98 2
Газпром нефть 618 2
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 37 1
American Express - Amex 328 1
Альфа-Банк Казахстан 18 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 118 1
JCB International 144 1
Diners Club International - платёжная система 82 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 54 1
TWINO 4 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 1
Pernod Ricard - Перно Рикар 10 1
Air France–KLM - Air France - KLM 78 1
NNTC 3 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
РЕСО-Гарантия СК 44 1
Dukascopy Bank - Дукаскопи банк 5 1
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ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
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АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 25
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 22
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 19
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 28
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 7
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 4
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 272 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 4
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 489 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 3
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 695 3
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Кредитование - Сrediting - Заём 6698 2
Латинский алфавит 189 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1629 2
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ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 2
ООН Global Digital Compact - Глобальный цифровой договор 5 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1308 2
Прописка - регистрация по месту постоянного проживания 191 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
Платёжное поручение - Payment order 224 1
IEEE Access 10 1
Ведомости 996 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
RusProfile 10 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 4
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 17 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 290 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 148 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 49 1
ICMV - International Conference on Machine Visio 4 1
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 11 1
День молодёжи - 27 июня 896 1
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