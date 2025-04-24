Smart Engines представила ИИ для распознавания любых документов без «галлюцинаций»

Smart Engines объявила о выходе новой версии программного решения для анализа и распознавания документов Smart Document Engine 3.0. Это первая система класса Document Analysis and Recognition (DAR), которая позволяет осуществлять ввод данных из документов любого типа. В рамках одной платформы, созданной на базе единого нейросетевого стека, реализованы возможности распознавания жестких и гибких форм, документов, удостоверяющих личность, а также полнотекстового распознавания. Система может быть запущена на смартфоне, сервере и в браузере без использования GPU.

Smart Document Engine 3.0 – первое на рынке решение класса Document Analysis and Recognition на базе искусственного интеллекта. Система позволяет мгновенно извлекать реквизиты документа «как есть», без какого-либо вмешательства в данные, минимизируя риск галлюцинаций и других привнесенных «интеллектуальным процессингом» ошибок. В этом принципиальное отличие Smart Document Engine 3.0 от существующих систем типа IDP (Intellectual Document Processing), которые опираются на технологии интерпретации текста.

Программное решение построено на научных принципах достоверного и интерпретируемого искусственного интеллекта (Explainable AI, XAI) и не является «черным ящиком». На каждом этапе распознавания Smart Document Engine 3.0 дает возможность получить информацию о работе ИИ в понятном для бизнеса виде. На выходе система выдает численную метрику своей уверенности и указывает на фрагменты, которые невозможно прочесть.

Система может автоматически классифицировать, распознавать данные, написанные от руки, рукопечатные данные, данные в обрамлении (клеточках), напечатанные данные на русском, английском и смешанном русско-английском, разделяя языки. Нейросети находят и распознают таблицы, штрихкоды, пометки, чекбоксы, подписи и печати со скоростью 15 страниц в секунду на сервере без GPU. Важно, что ИИ способен справиться с задачей распознавания фото и сканов в любых условиях – если документ согнут, расположен под углом, вверх ногами, даже на мобильном телефоне всего за пару секунд, не требуя интернет-соединения.

Smart Document Engine 3.0 может использоваться в различных сценариях. Он позволит банкам предложить корпоративным клиентам новые услуги – ввод данных из первичных документов и распознавание счетов на оплату для юрлиц и ИП. Кроме того, с помощью искусственного интеллекта банковская отрасль сможет ускорить процесс обработки документов при открытии счетов, кредитовании, контроле валютных операций и автоматизировать комплаенс (115-ФЗ). Бизнес получит возможность организовать бесшовную интеграцию при вводе первичных документов в ERP-системы, сократив время обработки накладных, актов и счетов-фактур до секунд.

«Мы всегда стремились создавать ИИ, который освобождает человека от раздражающей его рутины. Сначала это было распознавание реквизитов банковской карты, затем – автоматический ввод данных из паспорта РФ. Сейчас наши нейросети успешно распознают любые документы – анкеты, договоры, первичку и внутренние документы компаний. Мы предложили рынку Smart Document Engine 3.0 – инструмент, который вводит документы в 50 раз быстрее, в 1,5 раза точнее человека и запускается на чем угодно – даже смартфоне среднего ценового сегмента», – сказал генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров.

Программный продукт внесен в реестр российских программ и относится к классу ИИ. Smart Document Engine поставляется в виде SDK с API для интеграции в различные системы (ERP, RPA, ECM, CRM, АБС и т.д.) и мобильные приложения. Система совместима со всеми актуальными ОС, включая отечественные дистрибутивы Linux, ОС «Аврора», «Эльбрус» и «Комдив».

Smart Document Engine 3.0 является on-premise-решением и полностью отвечает системообразующему принципу Smart Engines «Только ИИ – и никого лишнего». Изображения документов не передаются в сторонние сервисы и облачным верификаторам, что полностью исключает риск утечки данных и коммерческой тайны при распознавании.