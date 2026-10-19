Программисты переходят на классику. В мире взлет популярности древнейшего языка, которому скоро 70 лет

Язык программирования COBOL прямиком из 1959 г. ворвался в первую двадцатку самых популярных языков программирования в мире. Он поднялся с 23 строчки сразу на 16. Этот язык на 13 лет старше знаменитого С, вышедшего в 1972 г., но до его лавров ему пока далеко – он на втором месте по популярности и уступает только Python.

Классика снова в моде

Язык программирования COBOL, считающийся одним из старейших в мире, вновь обретает популярность. Согласно рейтингу языков компании Tiobe, за год он отвоевал семь строчек и вошел в топ-20 самых востребованных языков в мире.

Если в октябре 2025 г. COBOL находился на 23 месте в рейтинге, то год спустя добрался до 16. Его дебют состоялся в 1959 г., почти 70 лет назад, и большинство изучавших его специалистов давно на пенсии, а создатели и вовсе начали умирать. Тем не менее, прослеживается явное возвращение его лучших времен – в рейтинге Tiobe наилучшим результатом COBOL было восьмое место в августе 2021 г., а наихудшим – 47 августе 2011 г.

Толчком для роста популярности COBOL стала пандемия коронавируса COVID-19 весной 2020 г. Весь мир тогда ушел на удаленку, и одновременно с этим резко повысилась нагрузка на различные социальные службы. В США быстро поняли, что значительная часть работающего в этих службах кода написана на COBOL, специалистов по которому к тому времени осталось немного. Тогда IBM учредила обучающие курсы по этому языку. Правда, позже она создала «переводчик» с COBOL на Java, помножив на ноль собственную инициативу.

Нейросеть MidJourney Многие специалисты по COBOL почти ровесники с ним

Но ситуацию это не изменило. В 2023 г. CNews писал, что программы на COBOL буквально каждый день обрабатывают банковские транзакции на триллионы долларов США. Мир по-прежнему был зависим от этого языка программирования.

Ожидаемый рост и темная лошадка

Не менее хорошую динамику роста показал и язык Rust, дебютировавший в 2009 г. за год он поднялся с 16 на 10 место, и это самый лучший его показатель за всю историю присутствия в рейтинге Tiobe. Стартовал он с 211 позиции в декабре 2012 г.

Rust – это с недавних пор один из любимейших языков программирования основателя Linux Линуса Торвальдса (Linus Torvalds), хотя он шел к этому довольно долго. Сообщество Linux в декабре 2025 г. признало Rust достойным того, чтобы писать на нем компоненты для ядра, хотя «староверы», предпочитающие С и С++, все еще сопротивляются.

Хороший рост популярности зафиксирован и у языка Swift, который активно продвигает компания Apple. В октябре 2026 г. он обосновался на 14 строчке, хотя год назад был на 22, а в феврале 2015 г. – на 27, что было худшим его показателем за все годы в рейтинге Tiobe.

Но все же самый быстрый рост продемонстрировал язык программирования Julia, дебютировавший на три года позже Rust (2009 г.) и представляющий собой высокоуровневый свободный язык с динамической типизацией. В рейтинге Tiobe за октябрь 2026 г. он оказался на 18 месте, и это его наилучший результат за все годы – наихудшим было 181 место в июле 2014 г. В 2025 г. Julia находился на 30 месте, то есть рост составил 12 строчек за год.

Ветер перемен

Генеральный директор Tiobe Пол Янсен (Paul Jansen) подчеркнул, что это не первое возвращение Julia в топ-20. По его словам, прежде подобное с ним случилось тремя годами ранее. «Тогда это можно было списать на временный ажиотаж, но нынешнее возвращение говорит о том, что популярность языка на этот раз может быть более устойчивой», – добавил он.

Tiobe Рейтинг Tiobe за октябрь 2026 года

«Растущий интерес к Julia во многом обусловлен спросом на современные языки программирования, которые сочетают в себе высокую производительность и простоту освоения – особенно в сфере численных расчетов, – подчеркнул Янсен. – Python предлагает доступный высокоуровневый подход к таким задачам, однако его производительность порой становится «узким местом». C++, напротив, обеспечивает отличную скорость работы, но требует более длительного обучения и предлагает более низкий уровень абстракции. Julia стремится преодолеть этот разрыв, объединяя в себе лучшие качества обоих подходов».

Также Янсен обратил внимание на языки Dart (дебютировал в 2011 г.) и Ocaml (1996 г.), которые тоже показали хорошую динамику – теперь они оба приближаются к топ-20. В октябре 2026 г. Dart поднялся с 41 на 27 место а OCaml – с 38 на 26.

«Благодаря популярному инструментарию для создания пользовательских интерфейсов Flutter, Dart уже довольно давно балансирует на границе первой двадцатки. Появление OCaml стало неожиданностью; отчасти это связано с его растущим применением в системах для торговли в режиме реального времени и технологиях синтаксического анализа», – прокомментировал глава Tiobe.

Почивают на лаврах

Если в топ-30 и топ-30 рейтинга Tiobe идут масштабные изменения, то в топ-5 царит абсолютное спокойствие. Первое место по-прежнему удерживает Python, занявший его в октябре 2021 г. Его главная «фишка» – низкий порог входа за счет простоты освоения.

Следом идут С, С++, Java и C#. Эти языки годами присутствуют в топ-5, периодически меняясь строчками в рейтинге. По сравнению с октябрем 2025 г. их позиции не изменились, равно как и места JavaScript и Visual Basic – как год назад, они заняли шестое и седьмое место соответственно.