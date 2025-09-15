Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182949
ИКТ 14218
Организации 11053
Ведомства 1490
Ассоциации 1063
Технологии 3505
Системы 26210
Персоны 78633
География 2945
Статьи 1553
Пресса 1254
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2716
Мероприятия 871

Jansen Paul Янсен Пол


УПОМИНАНИЯ


15.09.2025 Древний полузабытый язык программирования пробудился и рвется в лидеры. Он угрожает Python и Java 1
18.06.2025 SQL впервые выбыл из топ-10 самых популярных языков программирования 1
07.12.2022 Любимый россиянами язык программирования впервые изгнан из топ-3 самых популярных в мире 1
08.12.2021 Среди языков программирования грядет революция. Языком года впервые в истории станет очень неожиданный претендент 1
11.10.2021 У языков программирования революция. Сменился самый популярный язык в мире 1
13.09.2021 Среди языков программирования грядет смена «власти». Появился новый амбициозный лидер 1
06.07.2021 Python вот-вот станет самым популярным языком программирования. Он почти победил С и Java 1
05.11.2020 Python впервые в истории стал популярнее Java 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Jansen Paul и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12088 7
GitHub 927 4
Microsoft Corporation 25052 4
Amazon Inc - Amazon.com 3085 4
Apple Inc 12432 2
IBM - International Business Machines Corp 9508 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 837 1
Meta Platforms - Facebook 4501 1
Linux Foundation 188 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2137 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16482 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5618 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14375 2
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 426 2
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 878 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1793 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3016 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6765 1
СУБД Реляционная - РСУБД - RDBMS - Relational Database Management System 100 1
СУБД - NoSQL - not only SQL 154 1
Turing Test - Тест Тьюринга - эмпирический тест - может ли машина мыслить 50 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26626 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9694 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16705 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12061 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7952 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2316 1
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными 218 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22399 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2327 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1065 7
Oracle Java - язык программирования 3283 7
C/C++ - Язык программирования 818 6
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 499 6
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 211 5
JavaScript - JS - язык программирования 1291 4
Google YouTube - Видеохостинг 2849 4
Google Android 14483 3
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 625 3
Mozilla Firefox - браузер 1907 2
MathWorks - Matlab - MATrix LABoratory - язык программирования 50 2
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 358 2
Linux OS 10633 2
Perl - Язык программирования 151 2
Microsoft Azure 1439 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1055 2
Apache Cassandra 50 1
Python Enhancement Proposal - PEP 9 1
Microsoft TypeScript - язык программирования 69 1
Objective-C - компилируемый объектно-ориентированный язык программирования 49 1
Linux Foundation - Open Mainframe Project 3 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1059 1
Google Blogger - Google BlogSpot 112 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1425 1
Numpy - язык программирования 14 1
Microsoft Windows 16133 1
COBOL - COmmon Business Oriented Language - Кобол - Язык программирования 54 1
ANSI Fortran 61 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 313 1
JetBrains Kotlin - язык программирования 103 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 610 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 172 1
Google TensorFlow 93 1
Microsoft Visual Studio Code - Microsoft VSCode - Microsoft Visual Studio IntelliCode 103 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 122 1
Microsoft Visual Studio 415 1
van Rossum Guido - ван Россум Гвидо 14 4
Hoare Graydon - Хор Грэйдон 9 1
Turing Alan Mathison - Тьюринг Алан Мэтисон 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 153075 4
Нидерланды 3589 4
Дания - Королевство 1314 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52995 1
США - Нью-Джерси 302 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14658 7
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 746 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53917 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9386 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 51 3
ZDnet 662 3
23ABC News 172 3
IEEE Spectrum 14 2
The Register - The Register Hardware 1659 1
Wikipedia - Википедия 551 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 75 7
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 294 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2554 5
День молодёжи - 27 июня 968 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383879, в очереди разбора - 732650.
Создано именных указателей - 182949.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?
Показать еще