Turing Test Тест Тьюринга эмпирический тест может ли машина мыслить
|07.10.2024
|
Из Lego собрали рабочую модель машины Тьюринга. Видео
Модель алгоритмической машины На платформе Lego Ideas появилась модель машины Тьюринга, собранная из 2900 деталей. Об этом в начале октября 2024 г. пишет издание The Register. Модель создал конструктор под псевдонимом The Bananaman 2018. Машина Тьюринга – это абст
|27.08.2023
|
Тест Тьюринга устарел – 5 альтернативных вариантов проверки искусственного интеллекта
все еще не удалось пройти тестирование, альтернативные варианты проверки уже придуманы. Смысл теста Тьюринга в том, что человек общается с одним компьютером и одним другим человеком и по ответа
|28.07.2023
|
ChatGPT «сломал» тест Тьюринга: ученые ищут и не находят новый метод оценки ИИ
Ни теста Тьюринга, ни счетчика Гейгера В авторитетном издании Nature вышла статья, посвященная искусст
|19.11.2020
|
Резидент «Сколково» запустил четвертый тест Тьюринга
й Фонда «Сколково», приглашает разработчиков принять участие в четвертом всероссийском онлайн тесте Тьюринга для русскоговорящих чат-ботов. Стать судьей конкурса может любой желающий. Тест Т
|08.10.2018
|
Тест Тьюринга стал вне закона в США
к некоторым курьезным случаям при неправильной его трактовке и применении. Например, известный тест Тьюринга, проведенный на практике, мог бы формально оказаться вне закона. Что такое тест Т
|09.06.2014
|
В России впервые в истории создана программа, прошедшая тест Тьюринга
бот, имитирующая 13-летнего украинского подростка из Одессы, первой среди порчих смогла пройти тест Тьюринга на искусственный интеллект, сообщает Университет Рединга в Великобритании, организат
|24.12.2013
|
Основоположник информатики Алан Тьюринг посмертно помилован за гомосексуализм
Королева Великобритании Елизавета II (Elizabeth II) посмертно помиловала Алана Тьюринга (Alan Turing), известного математика и одного из основоположников современной информ
|02.07.2012
|
Российский конкурент Siri признан лучшим искусственным интеллектом
ая российским инженером Владимиром Веселовым, выиграла соревнование алгоритмов на прохождение теста Тьюринга, сообщает Селест Бивер (Celeste Biever) - сотрудник научного портала Newscientist.co
|05.02.2008
|
Определены лауреаты Премии Тьюринга 2008 г.
Ассоциация вычислительной техники объявила о том, кто будет награжден Премией Тьюринга 2008 года. Эдмунд Кларк (Edmund Clarke), Аллен Эмерсон (Allen Emerson) и Джозеф Сифакис (Joseph Sifakis) получат эту престижную награду в области информатики за разработку автоматизиро
|10.12.2007
|
Российский сексуальный чат-бот способен пройти тест Тьюринга?
т-бота говорят о том, что программа, возможно, является достаточно изощренной для прохождения теста Тьюринга. Напомним, тест Тьюринга основан на том, что поведение искусственного интелле
|31.10.2007
|
В решение задачи Вольфрама, возможно, вкралась ошибка
Машина Тьюринга (МТ) - это абстрактная модель вычислительной машины. Она была предложена Аланом Тьюрингом в 1936 году с целью формализации понятия алгоритм и определения, какие функции можно представл
|26.10.2007
|
Искусственный "интеллект" снова провалил тест Тьюринга
н в 1990 году и является первым соревнованием систем искусственного интеллекта на прохождение теста Тьюринга. Главный приз состязания - $100 тыс. и золотая медаль - должны достаться создателю п
|09.07.2007
|
Спамеры обошли тест Тьюринга для Yahoo и Hotmail
Спамерам, похоже, удалось обойти тест Тьюринга и автоматически создать на Hotmail более 15 тысяч учётных записей, сообщает компания
|09.07.2007
|
Спамеры взяли на вооружение тест Тьюринга
и, искажён так, что не может быть распознан автоматически. Рассылку PDF-файлов, не проходящих «тест Тьюринга», обнаружила компания Cloudmark, занимающаяся антиспамерскими технологиями, сообщил
|08.01.2003
|
Тесты Тьюринга фильтруют спам
ольшинства компьютеров. Методика получила наименование "полностью автоматизированные открытые тесты Тьюринга по распознанию людей и машин" (completely automated public Turing tests to tell comp
