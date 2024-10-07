Разделы

Turing Test Тест Тьюринга эмпирический тест может ли машина мыслить


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


07.10.2024 Из Lego собрали рабочую модель машины Тьюринга. Видео

Модель алгоритмической машины На платформе Lego Ideas появилась модель машины Тьюринга, собранная из 2900 деталей. Об этом в начале октября 2024 г. пишет издание The Register. Модель создал конструктор под псевдонимом The Bananaman 2018. Машина Тьюринга – это абст
27.08.2023 Тест Тьюринга устарел – 5 альтернативных вариантов проверки искусственного интеллекта

все еще не удалось пройти тестирование, альтернативные варианты проверки уже придуманы. Смысл теста Тьюринга в том, что человек общается с одним компьютером и одним другим человеком и по ответа
28.07.2023 ChatGPT «сломал» тест Тьюринга: ученые ищут и не находят новый метод оценки ИИ

Ни теста Тьюринга, ни счетчика Гейгера В авторитетном издании Nature вышла статья, посвященная искусст
19.11.2020 Резидент «Сколково» запустил четвертый тест Тьюринга

й Фонда «Сколково», приглашает разработчиков принять участие в четвертом всероссийском онлайн тесте Тьюринга для русскоговорящих чат-ботов. Стать судьей конкурса может любой желающий. Тест Т
08.10.2018 Тест Тьюринга стал вне закона в США

к некоторым курьезным случаям при неправильной его трактовке и применении. Например, известный тест Тьюринга, проведенный на практике, мог бы формально оказаться вне закона. Что такое тест Т
09.06.2014 В России впервые в истории создана программа, прошедшая тест Тьюринга

бот, имитирующая 13-летнего украинского подростка из Одессы, первой среди порчих смогла пройти тест Тьюринга на искусственный интеллект, сообщает Университет Рединга в Великобритании, организат
24.12.2013 Основоположник информатики Алан Тьюринг посмертно помилован за гомосексуализм

Королева Великобритании Елизавета II (Elizabeth II) посмертно помиловала Алана Тьюринга (Alan Turing), известного математика и одного из основоположников современной информ
02.07.2012 Российский конкурент Siri признан лучшим искусственным интеллектом

ая российским инженером Владимиром Веселовым, выиграла соревнование алгоритмов на прохождение теста Тьюринга, сообщает Селест Бивер (Celeste Biever) - сотрудник научного портала Newscientist.co
05.02.2008 Определены лауреаты Премии Тьюринга 2008 г.

Ассоциация вычислительной техники объявила о том, кто будет награжден Премией Тьюринга 2008 года. Эдмунд Кларк (Edmund Clarke), Аллен Эмерсон (Allen Emerson) и Джозеф Сифакис (Joseph Sifakis) получат эту престижную награду в области информатики за разработку автоматизиро
10.12.2007 Российский сексуальный чат-бот способен пройти тест Тьюринга?

т-бота говорят о том, что программа, возможно, является достаточно изощренной для прохождения теста Тьюринга. Напомним, тест Тьюринга основан на том, что поведение искусственного интелле
31.10.2007 В решение задачи Вольфрама, возможно, вкралась ошибка

Машина Тьюринга (МТ) - это абстрактная модель вычислительной машины. Она была предложена Аланом Тьюрингом в 1936 году с целью формализации понятия алгоритм и определения, какие функции можно представл
26.10.2007 Искусственный "интеллект" снова провалил тест Тьюринга

н в 1990 году и является первым соревнованием систем искусственного интеллекта на прохождение теста Тьюринга. Главный приз состязания - $100 тыс. и золотая медаль - должны достаться создателю п
09.07.2007 Спамеры обошли тест Тьюринга для Yahoo и Hotmail

Спамерам, похоже, удалось обойти тест Тьюринга и автоматически создать на Hotmail более 15 тысяч учётных записей, сообщает компания
09.07.2007 Спамеры взяли на вооружение тест Тьюринга

и, искажён так, что не может быть распознан автоматически. Рассылку PDF-файлов, не проходящих «тест Тьюринга», обнаружила компания Cloudmark, занимающаяся антиспамерскими технологиями, сообщил

08.01.2003 Тесты Тьюринга фильтруют спам

ольшинства компьютеров. Методика получила наименование "полностью автоматизированные открытые тесты Тьюринга по распознанию людей и машин" (completely automated public Turing tests to tell comp

Turing Test и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12378 15
Microsoft Corporation 25384 9
IBM - International Business Machines Corp 9573 7
Yandex - Яндекс 8698 4
Amazon Inc - Amazon.com 3178 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14822 3
Apple Inc 12814 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1449 3
Yahoo! 3711 3
Cloudflare 135 3
AMD - Advanced Micro Devices 4518 2
Oracle Corporation 6917 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 2
OpenAI 422 2
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 55 2
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 567 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 1
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 126 1
Barracuda Networks 20 1
SAP KXEN 14 1
HP Compaq - Digital Equipment Corporation - DEC 64 1
Сколково - Skolkovo Robotics Center - Робототехнический центр 28 1
Luxoft Automotive 2 1
Detectum - Детектум 1 1
Ростелеком - Фазум - Farzoom 12 1
Anthropic 80 1
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 75 1
ЛМТ - Летающие Машины Тюринга - Turing Flying Machines 2 1
SiPearl 1 1
Samsung Electronics 10758 1
NetApp - Network Appliance 648 1
Ростех - Автоматика Концерн 1762 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5349 1
МегаФон 10197 1
SAP SE 5476 1
Cisco Systems 5244 1
Alibaba Group 456 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3327 1
Lenovo Group 2378 1
Qualcomm Technologies 1926 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8367 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1414 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1013 2
Лента - Сеть розничной торговли 2308 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 117 1
Резонанс НПП 390 1
Becar Asset Management - GrowUp 4 1
Christie's - Кристис 16 1
Knight Capital Group - Knight/Trimark Group - Knight Trading Group 5 1
Walmart - Wal-Mart Stores 390 1
eBay Inc 1632 1
Почта России ПАО 2274 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 540 1
ГПБ - Газпромбанк 1197 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2769 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 537 1
МКБ - Московский кредитный банк 626 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1825 1
Альфа-Банк 1899 1
NanduQ - Qiwi 1007 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 949 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 512 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 686 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 560 1
ПСБ - Промсвязьбанк 921 1
Газпром нефть 682 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 277 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 576 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 181 1
Русский стандарт Банк 482 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 194 1
Ростех - Автоматика - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 42 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 1
LEGO 255 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 1
Бристоль - сеть магазинов 31 1
Благосостояние НПФ 52 1
Судебная власть - Judicial power 2421 4
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 397 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3298 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1635 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3170 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 375 1
U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США 38 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2274 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 423 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2097 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3434 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 211 1
Национальная коалиция против спама - Национальная Антиспам Коалиция 6 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 76 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 465 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6433 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 255 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19222 20
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2506 16
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16738 15
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7000 12
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5968 12
CAPTCHA - Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - Капча 117 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32430 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32167 8
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6082 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25869 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6061 7
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4222 7
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4307 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74530 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58158 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34333 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26306 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12492 6
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2476 5
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13747 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13380 5
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4088 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9456 4
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1756 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21912 4
Оцифровка - Digitization 4966 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3600 4
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1487 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3158 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23220 4
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3388 4
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 269 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15078 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3802 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4774 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6259 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17323 3
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3301 3
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 631 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3408 3
Nvidia GPU Turing 40 10
Google - reCaptcha - re:CAPTCHA - NoCAPTCHA 24 8
OpenAI - ChatGPT 604 3
Google YouTube - Видеохостинг 2927 3
Apple iPhone 6 4862 3
Google Street View 105 3
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 154 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - SmartCaptcha 7 2
FreePik 1567 2
hCAPTCHA 4 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7447 2
IBM Watson - IBM Watson Research Center 165 2
Intel x86 - архитектура процессора 2005 2
Oracle Java - язык программирования 3366 2
C/C++ - Язык программирования 860 2
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 419 2
Терн ГК - Терн Аналитика - TernAnalytics 6 1
Tibco Spotfire 6 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1585 1
Data Storage Distribution - DaZed - портативный медиаплеер 10 1
Т-Банк - Тинькофф Истории - Tinkoff Stories - Тинькофф Журнал 9 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 324 1
Кодекс этики ИИ - Кодекс этики искусственного интеллекта 15 1
EPAM Garage 1 1
Yubico - YubiKey 4 1
Thetis FIDO U2F 1 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss Rules - Red Hat JBoss BRMS 4 1
UPX - Ultimate Packer for eXecutables 43 1
NetApp ONTAP 68 1
Apple iPad 3952 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1179 1
Google Android 14881 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1658 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 92 1
Microsoft Windows 16502 1
NetApp E-Series СХД 87 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 151 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 153 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2401 1
Turing Alan Mathison - Тьюринг Алан Мэтисон 22 11
Feynman Richard - Фейнман Ричард 12 3
Shore Peter - Шор Питер 8 3
Ekert Artur Konrad - Экерт Артур 3 2
Солонин Виталий 89 2
Проколов Роман 48 2
Веселов Владимир 5 2
Вялый Михаил 2 2
Густман Евгений 4 2
Grover Lov - Гровер Лов 6 2
Хеммер Филипп 6 2
Bloch Immanuel - Блох Иммануил 8 2
Williams Carl - Уильямс Карл 4 2
Amer Nabil - Эймер Набил 2 2
Chuang Isaac - Ченг Айзек 6 2
Wolfram Stephen - Вольфрам Стивен 7 2
Bennett Charles - Беннетт Чарльз 5 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 922 2
Babbage Charles - Бэббидж Чарльз 11 2
Леушев Андрей 75 1
Потемкин Андрей 3 1
Дюгаев Евгений 13 1
Галов Александр 1 1
McNally Lord - МакНалли Лорд 1 1
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 1
Нефедов Павел 46 1
Кобзарева Ольга 11 1
Мазуров Юрий 10 1
Новожилов Леонид 3 1
Grayling Chris - Грейлинг Крис 2 1
Громенюк Сергей 1 1
Post Emil - Пост Эмиль 1 1
Emerson Allen - Эмерсон Аллен 1 1
Phillips Tom - Филипс Том 9 1
Бурукин Станислав 1 1
Демченко Евгений 2 1
Шеметов Николай 2 1
Kosinski Michal - Косински Михал 2 1
Линьков Василий 1 1
Ritchie Dennis - Ритчи Деннис 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53692 24
Россия - РФ - Российская федерация 159504 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13608 18
Германия - Федеративная Республика 12982 6
США - Калифорния 4785 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18472 4
Европа 24725 4
Япония 13590 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3073 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18921 3
США - Нью-Йорк 3158 3
США - Нью-Йорк - Йорктаун Хайтс 12 2
Украина - Одесса 196 2
США - Нью-Йорк штат 247 2
Китай - Аньхой - Хэфэй 17 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4133 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3611 2
Франция - Французская Республика 8024 2
Великобритания - Лондон 2415 2
Украина 7832 2
Германия - Бавария - Мюнхен 480 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 412 2
США - Иллинойс 337 2
США - Нью-Мехико 35 1
Великобритания - Западная Англия 10 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46324 1
Азия - Азиатский регион 5793 1
Дания - Королевство 1320 1
Швеция - Королевство 3721 1
Канада 5005 1
Израиль 2797 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2547 1
Италия - Итальянская Республика 4442 1
Бразилия - Федеративная Республика 2464 1
Австрия - Вена 259 1
Испания - Королевство 3780 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1444 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1079 1
Нидерланды 3658 1
Латвия - Латвийская Республика 826 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2936 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32222 8
Английский язык 6915 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15365 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51646 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11490 5
Информатика - computer science - informatique 1146 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26220 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55438 4
Физика - Physics - область естествознания 2850 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20576 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7342 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8583 3
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1757 3
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1300 3
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1047 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1870 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3696 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11860 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2350 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5540 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2836 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8934 3
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1451 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 301 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3292 2
Физика квантовая - Квантовая механика - Волновая механика - Принцип неопределенности Гейзенберга - Адиабатическая теорема - теорема квантовой механики 48 2
Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 120 2
Физика квантовая - Quantum Physics 13 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17542 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3754 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7065 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6000 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7018 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1843 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3203 2
Экзамены 487 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1332 2
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 693 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1775 2
The Register - The Register Hardware 1743 5
Wikipedia - Википедия 608 2
Nature 822 2
South China Morning Post 84 2
New Scientist 1448 2
Phys.org 972 1
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 1
Times 645 1
CNews Инноваторы 39 1
SCMP - South China Morning Post 34 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11462 1
Tom’s Hardware 547 1
NYT - The New York Times 1091 1
The Guardian - Британская газета 388 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2235 1
Российская газета 280 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8445 4
IBM Research 108 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 356 1
Gartner - Гартнер 3626 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 141 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3786 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 351 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 176 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 82 1
Microsoft Research 143 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 467 4
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 282 3
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 183 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 2
CAS USTC - University of Science and Technology of China - Научно-технический университет Китая - Университет науки и техники Китая 17 2
Niels Bohr Institutet - Институт Нильса Бора 23 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1669 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 296 2
University of Oxford - Оксфордский университет 210 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 641 2
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 2
Alan Turing Institute - Институт Алана Тьюринга 2 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 252 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 1
University of Reading - Редингский университет - University of Reading's School of Systems Engineering 16 1
UWE Bristol - University of the West of England Bristol - Университет западной Англии 9 1
UC Irvine, UCI - University of California, Irvine - Калифорнийский университет в Ирвайне 37 1
Universitetet i Oslo - University of Oslo - Университет Осло 20 1
Lancaster University - Ланкастерский университет - Университет Ланкастера 9 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1126 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 110 1
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 1
SAIT - Samsung Advanced Institute of Technology 9 1
Turing Award - Премия Тьюринга 14 4
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 383 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 369 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1262 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1224 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 33 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2604 1
