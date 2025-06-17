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Физика квантовая Quantum Physics
УПОМИНАНИЯ
Физика квантовая и организации, системы, технологии, персоны:
|Магнит - Тандер - сеть магазинов 899 2
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7645 1
|ГПБ - Газпромбанк 1110 1
|IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 2
|IBM Eagle 2 1
|3Logic Group - Ревотех - Гравитон 133 1
|Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 146 1
|Optics 139 1
|Communications Physics 3 1
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