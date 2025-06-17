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Физика квантовая Quantum Physics

Физика квантовая - Quantum Physics

УПОМИНАНИЯ


17.06.2025 Российские исследователи представили инструкцию по созданию кудитных квантовых процессоров 1
07.06.2024 В России появится практическая вузовская программа «Индустриальные квантовые технологии» 1
29.03.2024 Разработан новый метод создания квантовых компьютеров, позволяющий им работать без сбоев 1
03.12.2022 Постквантовая криптография — игра на опережение или бессмысленная трата ресурсов? 1
10.01.2022 Ликбез RnD.CNews: как устроен квантовый мир 2
15.12.2021 В квантовой сфере время течет вперед и назад одновременно 1
14.03.2018 Стивен Хокинг – достижения главного популяризатора астрофизики 1
16.06.2016 Российский квантовый центр запустил первую в России линию квантовой связи в городских условиях 1
08.06.2016 В МГУ превратили обычный ПК в суперкомпьютер 1
04.10.2012 Космос-компьютер, реальность – программный результат 1
21.10.2011 «Микрон» создал базовую кафедру функциональной наноэлектроники в МФТИ 1
25.06.2003 Квантовый компьютер: туманные перспективы или реальность? 1
25.06.2003 Квантовый компьютер: туманные перспективы или реальность? 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

Физика квантовая и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9476 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1445 2
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 194 1
Nvidia Corp 3578 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1507 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1341 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 129 1
QRate - КуРэйт 30 1
Ситроникс Микроэлектроника - Ситроникс Микроэлектронные Решения 64 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 899 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7645 1
ГПБ - Газпромбанк 1110 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 382 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1421 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5582 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3433 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 302 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1383 12
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 587 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29252 5
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 242 4
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5329 4
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 502 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16396 4
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3410 3
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1659 3
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2081 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20965 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4402 2
Turing Test - Тест Тьюринга - эмпирический тест - может ли машина мыслить 49 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5622 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4297 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1536 2
QKD - Quantum Key Distribution - Квантовое распределение ключей, КРК - Квантовая криптография-шифрование - MDI-QKD - Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution - Детектор-независимое квантовое распределение ключей 128 2
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 555 2
Квантовая телепортация - передача квантового состояния на расстояние - квантовые повторители 27 2
Счётчик Гейгера - газоразрядный прибор для автоматического подсчёта числа попавших в него ионизирующих частиц 14 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6452 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12372 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13872 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9887 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4185 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21189 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21253 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9404 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3061 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5541 1
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GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3915 1
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 228 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 768 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5375 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14121 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68574 1
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Babbage Charles - Бэббидж Чарльз 11 2
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17526 1
Европа 24410 1
Великобритания - Кембридж 261 1
Израиль - Хайфа 25 1
Москва - ЮЗАО - Новые Черемушки 20 1
Физика - Physics - область естествознания 2699 8
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1394 5
Физика квантовая - Квантовая механика - Волновая механика - Принцип неопределенности Гейзенберга - Адиабатическая теорема - теорема квантовой механики 47 3
Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 115 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30337 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6027 3
Кремний - Silicium - химический элемент 1624 3
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 568 3
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 399 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10220 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49390 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3211 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8251 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1288 2
Физика - Бозон Хиггса - хиггсовский бозон - хиггсон - Higgs boson - элементарная частица 75 1
Гюйгенса — Френеля принцип - основной постулат волновой теории, описывающий и объясняющий механизм распространения волн 1 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4548 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1260 1
Образование в России 2377 1
Астрономия - Гравитационные волны - Gravitational waves 45 1
Молекула - Molecula 1073 1
Физика - Кварк - Quark 42 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14201 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4070 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3708 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 521 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 337 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 273 1
Алгоритм Шора - квантовый алгоритм факторизации (разложения числа на простые множители) 7 1
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 295 1
Optics 139 1
Communications Physics 3 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8223 2
IBM Research 108 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1572 3
University of Oxford - Оксфордский университет 204 3
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 211 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 288 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 462 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 961 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1006 2
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 2
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 183 2
Niels Bohr Institutet - Институт Нильса Бора 23 2
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 31 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 258 1
Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 38 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 160 1
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 69 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 394 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 52 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 1
Universität Wien - University of Vienna - Венский университет 27 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 3
День молодёжи - 27 июня 940 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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