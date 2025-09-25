Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183655
ИКТ 14274
Организации 11095
Ведомства 1490
Ассоциации 1065
Технологии 3515
Системы 26263
Персоны 78915
География 2960
Статьи 1561
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2725
Мероприятия 873

Communications Physics


УПОМИНАНИЯ


25.09.2025 Физики предложили новый механизм усиления сверхпроводимости с помощью «квантового клея» 1
28.11.2023 Российские ученые расшифровали математику перехода между типами сверхпроводимости 1
05.01.2022 Алмазы с дефектами — идеальный интерфейс для квантовых компьютеров 1
15.12.2021 В квантовой сфере время течет вперед и назад одновременно 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Communications Physics и организации, системы, технологии, персоны:

Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1412 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5218 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3195 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1903 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4407 1
Сверхпроводник - Superconductor - Сверхпроводимость - Сверхпроводящие материалы 173 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 601 1
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 251 1
Квантовый интернет - Quantum internet 27 1
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 510 1
Телепортация 75 1
Квантовая телепортация - передача квантового состояния на расстояние - квантовые повторители - квантовый скачок - квантовое туннелирование 48 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25581 1
Столяров Василий 3 1
Вагов Алексей 2 1
Шаненко Аркадий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 153528 1
Физика - Physics - область естествознания 2785 2
Радиоактивные изотопы, радиоизотопы - Radionuclide - радиоактивные нуклиды, радионуклиды - Радиоизотопный термоэлектрический генератор, РИТЭГ - Радиоизотопное, радиометрическое, радиоуглеродное датирование - Углерод-14,  Радиоуглерод, Радиокарбон 140 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31202 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5199 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4267 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1426 1
Ртуть - Hydrargyrum - химический элемент 92 1
Физика - Ферромагнетики 30 1
NV-центр - Nitrogen-vacancy center - точечный дефект алмаза 8 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14730 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54039 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4591 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8419 1
Физика квантовая - Quantum Physics 13 1
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 372 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 464 1
Science Advances 33 1
Optics 139 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 71 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1055 1
Universität Wien - University of Vienna - Венский университет 27 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1218 1
Yokohama National University - Йокогамский государственный университет - Университет Иокогамы 2 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386094, в очереди разбора - 730145.
Создано именных указателей - 183655.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Цифровые камеры среднего формата как альтернатива смартфону: лучшие модели

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще