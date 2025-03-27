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Квантовый компьютер Кубит q-бит quantum bit кьюбит наименьшая единица информации в квантовом компьютере

СОБЫТИЯ

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27.03.2025 В МФТИ создан первый российский квантовый процессор на 40 кубитах

мент, который может быть либо «включен», либо «выключен». В квантовом устройстве эту роль выполняет кубит, который может находиться в состоянии суперпозиции – в двух состояниях одновременно. Эт
07.02.2025 Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

п захвата отдельных атомов рубидия при помощи оптических пинцетов — сфокусированных лазерных лучей. Кубит кодируется во внутренних степенях свободы этих атомов. Система состоит из лазерного ком
21.11.2024 Преодолено ключевое препятствие создания масштабируемых квантовых компьютеров и квантовых хранилищ данных

иднейского университета (Австралия) разработала новый тип системы коррекции ошибок для стабилизации кубитов от помех, способную приблизить концепцию «квантового жесткого диска» к реальности, пи
08.05.2024 Российские физики разработали способ ускорения квантовых вычислений

оцедуру можно выполнять за всего 44 наносекунды для двух ячеек, используя протокол и флаксониумовые кубиты. Недавно физики выяснили, что этот же подход можно использовать и для проведения опера
26.04.2024 В Китае создан 504-кубитный чип для квантового суперкомпьютера. На подходе 1000-кубитный

ndinsky Суперкомпьютер в представлении нейросети Kandinsky 504 — это рекорд для Китая по количеству кубитов в сверхпроводящем квантовом чипе. По данным QuantumCTek, чип Xiaohong используется дл
17.04.2024 Совершена первая в истории успешная передача квантовой информации

кубитов и их непригодности для использования в таких приложениях, как вычисления и передача данных. Кубиты также существуют в нескольких состояниях, известных как суперпозиция. Это свойство обе
30.03.2023 РКЦ повысил устойчивость сверхпроводниковых квантовых процессоров к ошибкам

кубитов. Однако для работы логического кубита системе также необходимо использовать вспомогательные кубиты — анциллы. Промежуточные измерения анцилл позволяют отслеживать влияние шумов на состо
17.03.2023 Российская квантовая нейросеть провела первые вычисления

Молодые ученые МФТИ первыми в России экспериментально реализовали работающий алгоритм квантового обучения в цепочке сверхпроводящих кубитов. Квантовая нейросеть из нескольких кубитов решила задачи многоклассовой классификации и распознавания рукописных изображений с точностью более 90%. Об этом CNews сообщили предста
25.07.2022 Что общего между квантовой информацией и снежинками?

Так как кубиты — это квантовые системы, то они разрушаются при любом воздействии или даже наблюдении

13.05.2022 IBM готовится завалить весь мир квантовыми компьютерами огромной производительности

еров. По словам главы компании, эти системы будут обладать вычислительной мощностью в 4000 кубитов (кубит — единица информации; квантовый аналог бита в обычном компьютере), в то время как сейча
04.02.2022 Новый язык квантовых вычислений распутывает собственную запутанность

я позволяет создавать более безопасные и точные квантовые программы, в которых можно указать, когда кубиты не должны быть запутаны друг с другом. В дальнейшем ученые планируют создать на основе
17.12.2021 Главные научные открытия 2021 года для отрасли ИКТ: выбор CNews

» квантовых компьютеров измеряется в кубитах, работа с которыми осложняется двумя обстоятельствами. Кубиты подвержены декогеренции (процесс нарушения слияния), которая сокращает срок службы куб
08.10.2021 Тройная запутанность в кремнии — крупный прорыв в квантовых компьютерах

обой и могут взаимодействовать, даже если находятся на большом расстоянии друг от друга. Запутанные кубиты способны передавать и обрабатывать данные намного быстрее, чем обычные, потому они час
26.07.2021 Найден новый тип квазичастиц — он поможет создать материю из кубитов

материалы, необходимые для работы квантовых компьютеров. Для работы квантовых компьютеров требуются сверхпроводящие кубиты. Но на компьютерные технологии следующего поколения сильно влияет деко
06.07.2021 Квантовые компьютеры придется ставить под землей — опасность несут в себе космические лучи

цией — именно она в конечном итоге ограничивает время работы квантового компьютера. Сверхпроводящие кубиты, сделанные, в свою очередь, из сверхпроводящих материалов, имеют самую высокую целостн
05.04.2021 В России разработан уникальный пятикубитовый квантовый компьютер. IBM сомневалась в возможностях россиян

именно с теми параметрами, на которые рассчитывали разработчики. Шесть лет работы Первый российский кубит, по словам научного сотрудника ЛИКС Алексея Болгара, был получен шесть лет назад, в 201
12.03.2018 Впервые создан «процессор» для квантовых компьютеров размером в один атом

х компьютерных процессоров различаются кардинально) на базе атома фосфора, на практике показав, что кубиты (одноатомные квантовые физические биты) могут взаимодействовать друг с другом уже на р
04.12.2017 Создан самый большой квантовый компьютер в истории

в. Построенные до этого квантовые симуляторы ограничивались 20 кубитами.Квантовая модель использует кубиты для имитации сложной квантовой материи. Создание симуляторов кубитов является ключевой
12.10.2017 Преодолены «непостоянство и хрупкость» в квантовых процессорах. Начинаются поставки

вный вице-президент и управляющий директор Intel Labs Майкл Мэйберри (Michael Mayberry). Стабильные кубиты — будущее квантовых вычислений Тестовые испытания доказали, что архитектура нового чип
24.06.2015 D-Wave выпустила квантовый процессор нового поколения

меняться вплоть до полных 1152 кубитов. Всего в процессоре 2048 физических кубитов. Дополнительные кубиты обеспечивают возможность выбора кубитов с наилучшими характеристиками. Кроме того, при
21.05.2015 Прорыв в разработке квантового компьютера: Создан первый российский кубит

а физики твердого тела Российской академии наук (ИФТТ РАН) впервые в России создали сверхпроводящие кубиты — основные элементы будущих квантовых компьютеров. Об этом сообщается на сайте Квантов
05.03.2015 Квантовый компьютер научился исправлять свои ошибки

работу квантового компьютера. "Одной из самых больших проблем квантовых вычислений является то, что кубиты уже по своей природе "неисправны", — рассказывает один из авторов исследования аспиран
27.12.2012 Бозоновые компьютеры: квантовая физика без кубитов

включенном и выключенном состоянии транзистора. Квантовые компьютеры используют квантовые биты, или кубиты, которые могут находиться также в суперпозиции включенного и выключенного состояний. Э
15.08.2008 Предложена модель квантовых вычислений в графеновых нанолентах

нутой многократно в виде зигзага, позволило построить одномерный массив кубитов, а также логические кубиты на основе физических. Кубиты, представленные в виде состояний спинов электронов
06.06.2008 Дефекты алмазов могут служить кубитами

я электроны в в качестве канала связи между кубитами. В качестве физической системы, представляющей кубиты, выступали ориентации спинов двух ядер углерода-13, находящихся рядом с вакансией. Уче
26.11.2007 Новый способ обработки твердотельных кубитов: подробности

спаренных электронов, а в первом возбужденном состоянии их будет на одну пару больше. Твердотельный кубит помещался в центр сверхпроводящего провода длиной 1мм, который выполнял роль микроволно
26.11.2007 Найден новый способ обработки твердотельных кубитов

ет помочь ученым преодолеть основное препятствие на пути создания квантовых компьютеров – тенденцию кубитов к потере заключенной в них информации. Более подробная информация о технологии будет

09.11.2007 Бозе-эйнштейновский конденсат подойдет для хранения кубитов

Исследователи из Франции и Швейцарии нашли новый способ записи и хранения квантовой информации. Для этих целей ученые предлагают использовать бозе-эйнштейновский конденсат. Французские ученые под руководством Ива Коломба (Yves Colombe) помещали бозе-эйнштейновский ко
14.02.2007 Первый квантовый компьютер: подробности

разных квантовых состояниях, представляющих суперпозицию 0 и 1. До ввода информации в компьютер все кубиты регистра должны быть приведены в основные базисные состояния (т.н. операция инициализа
09.03.2005 Квантовый компьютер: новая архитектура становится панацеей?

логических значения - «0» или «1». В квантовых компьютерах в качестве квантовых бит (так называемых кубит) могут использоваться, например, атомы, магнитные или иные свойства которых могут прини
09.03.2005 Квантовый компьютер: новая архитектура становится панацеей?

логических значения - «0» или «1». В квантовых компьютерах в качестве квантовых бит (так называемых кубит) могут использоваться, например, атомы, магнитные или иные свойства которых могут прини
25.06.2003 Квантовый компьютер: туманные перспективы или реальность?

, в Вычислительный центр РАН. Основным элементом квантового компьютера являются квантовые биты, или кубиты (от quantum bit, qubit). Обычный бит — это классическая система, у которой есть т
25.06.2003 Квантовый компьютер: туманные перспективы или реальность?

, в Вычислительный центр РАН. Основным элементом квантового компьютера являются квантовые биты, или кубиты (от quantum bit, qubit). Обычный бит — это классическая система, у которой есть т
17.01.2003 Разработана модель виртуальной шины для квантовых компьютеров

нерешенной проблемой. По словам коллег Уилльямса, их подход состоит в том, чтобы делить физические кубиты на статические зоны, сохраняющие квантовую память, и динамическую шину для кубитной св
17.01.2003 Разработана модель виртуальной шины для квантовых компьютеров

нерешенной проблемой. По словам коллег Уилльямса, их подход состоит в том, чтобы делить физические кубиты на статические зоны, сохраняющие квантовую память, и динамическую шину для кубитной св

Публикаций - 286, упоминаний - 582

Квантовый компьютер и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 68
Google LLC 12688 56
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 150 54
Intel Corporation 12811 27
D-Wave Systems 26 17
Microsoft Corporation 25775 15
AMD - Advanced Micro Devices 4641 9
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 9
Ростелеком 10948 7
HP Inc. 5883 7
Honeywell 309 7
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 7
IonQ 10 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 6
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 6
РКЦ - QApp - КуАпп 23 5
Wave Systems - Safend 12 5
Росатом - Атомэнергопром - Квант СП - Квантовые технологии 17 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 5
Amazon Inc - Amazon.com 3277 5
Yandex - Яндекс 9215 5
Apple Inc 13154 5
Nvidia Corp 4002 5
Sycamore Networks - SCMR 57 4
Shenzhen SpinQ Technology 5 4
Acronis - Акронис 489 4
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 4
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 4
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 4
QuantumCTek 6 3
QuSolve - Квантовые системы 26 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 3
Cisco Systems 5372 3
Alibaba Group 473 3
Lenovo Group 2446 3
9594 3
Fujitsu 2105 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 3
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 95 3
McKinsey & Company Int 293 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 11
РЖД - Российские железные дороги 2096 10
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 10
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 6
ГПБ - Газпромбанк 1273 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 4
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
РВК - Российская венчурная компания 571 3
Газпром ПАО 1493 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
Северсталь ПАО - Severstal 629 3
Газпром нефть 725 3
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 67 3
Lockheed Martin 777 3
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 53 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Татнефть 243 2
Volkswagen Group - VW 308 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
Airbus Group - Airbus Industries 249 2
Транснефть 335 2
Runa Capital 158 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 2
Сконтел 10 2
Сургутнефтегаз - СНГ 288 2
Новатэк - ранее Новафининвест 76 2
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 56 2
Резонанс НПП 407 2
QWave - венчурный фонд 4 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 1
Северсталь ПАО - Северсталь метиз - ЧСПЗ - Череповецкий сталепрокатный завод - ВолгоМетиз - Волгоградский завод - Северсталь Стальные конструкции 28 1
Rockwool - Роквул 9 1
Агора Трейд 1 1
НТЦ ЦК АНО - Национальный технологический центр цифровой криптографии 27 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 40
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IBM Q System One - Квантовый компьютер 11 10
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 8
IBM Quantum Experience 8 8
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Bauman Octillion Snowdrop 4Q 7 7
Google Sycamore 7 7
Intel Willow Cove 18 6
9-мм пистолет Макарова 7 5
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 231 5
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 5
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 158 4
QuantumCTek - Xiaohong 5 4
Intel Core i - Cерия процессоров 534 4
ФПИ Оптические системы квантовых вычислений 4 4
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Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 3
Rescuecom System One 5 3
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Google Loon 15 2
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Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 2
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Intel Turbo Boost Technology 216 2
Федоров Алексей 142 18
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Хеммер Филипп 6 6
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Martinis John - Мартинес Джон 6 5
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Япония 13807 30
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Physical Review Letters 164 14
Phys.org 972 7
CNews RND - R&D.CNews 2274 6
9to5Google 60 5
Известия ИД 770 5
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 3
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 3
New Scientist 1448 3
MIT Technology Review 66 3
Applied Physics Letters 39 2
Public Library of Science - PLOS 71 2
The Verge - Издание 619 2
Bloomberg 1627 2
Tom’s Hardware 600 2
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NewsFactor 127 2
EurekAlert 291 2
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Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
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