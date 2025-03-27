Получите все материалы CNews по ключевому слову
Квантовый компьютер Кубит q-бит quantum bit кьюбит наименьшая единица информации в квантовом компьютере
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|27.03.2025
|
В МФТИ создан первый российский квантовый процессор на 40 кубитах
мент, который может быть либо «включен», либо «выключен». В квантовом устройстве эту роль выполняет кубит, который может находиться в состоянии суперпозиции – в двух состояниях одновременно. Эт
|07.02.2025
|
Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998
п захвата отдельных атомов рубидия при помощи оптических пинцетов — сфокусированных лазерных лучей. Кубит кодируется во внутренних степенях свободы этих атомов. Система состоит из лазерного ком
|21.11.2024
|
Преодолено ключевое препятствие создания масштабируемых квантовых компьютеров и квантовых хранилищ данных
иднейского университета (Австралия) разработала новый тип системы коррекции ошибок для стабилизации кубитов от помех, способную приблизить концепцию «квантового жесткого диска» к реальности, пи
|08.05.2024
|
Российские физики разработали способ ускорения квантовых вычислений
оцедуру можно выполнять за всего 44 наносекунды для двух ячеек, используя протокол и флаксониумовые кубиты. Недавно физики выяснили, что этот же подход можно использовать и для проведения опера
|26.04.2024
|
В Китае создан 504-кубитный чип для квантового суперкомпьютера. На подходе 1000-кубитный
ndinsky Суперкомпьютер в представлении нейросети Kandinsky 504 — это рекорд для Китая по количеству кубитов в сверхпроводящем квантовом чипе. По данным QuantumCTek, чип Xiaohong используется дл
|17.04.2024
|
Совершена первая в истории успешная передача квантовой информации
кубитов и их непригодности для использования в таких приложениях, как вычисления и передача данных. Кубиты также существуют в нескольких состояниях, известных как суперпозиция. Это свойство обе
|30.03.2023
|
РКЦ повысил устойчивость сверхпроводниковых квантовых процессоров к ошибкам
кубитов. Однако для работы логического кубита системе также необходимо использовать вспомогательные кубиты — анциллы. Промежуточные измерения анцилл позволяют отслеживать влияние шумов на состо
|17.03.2023
|
Российская квантовая нейросеть провела первые вычисления
Молодые ученые МФТИ первыми в России экспериментально реализовали работающий алгоритм квантового обучения в цепочке сверхпроводящих кубитов. Квантовая нейросеть из нескольких кубитов решила задачи многоклассовой классификации и распознавания рукописных изображений с точностью более 90%. Об этом CNews сообщили предста
|25.07.2022
|
Что общего между квантовой информацией и снежинками?
Так как кубиты — это квантовые системы, то они разрушаются при любом воздействии или даже наблюдении
|13.05.2022
|
IBM готовится завалить весь мир квантовыми компьютерами огромной производительности
еров. По словам главы компании, эти системы будут обладать вычислительной мощностью в 4000 кубитов (кубит — единица информации; квантовый аналог бита в обычном компьютере), в то время как сейча
|04.02.2022
|
Новый язык квантовых вычислений распутывает собственную запутанность
я позволяет создавать более безопасные и точные квантовые программы, в которых можно указать, когда кубиты не должны быть запутаны друг с другом. В дальнейшем ученые планируют создать на основе
|17.12.2021
|
Главные научные открытия 2021 года для отрасли ИКТ: выбор CNews
» квантовых компьютеров измеряется в кубитах, работа с которыми осложняется двумя обстоятельствами. Кубиты подвержены декогеренции (процесс нарушения слияния), которая сокращает срок службы куб
|08.10.2021
|
Тройная запутанность в кремнии — крупный прорыв в квантовых компьютерах
обой и могут взаимодействовать, даже если находятся на большом расстоянии друг от друга. Запутанные кубиты способны передавать и обрабатывать данные намного быстрее, чем обычные, потому они час
|26.07.2021
|
Найден новый тип квазичастиц — он поможет создать материю из кубитов
материалы, необходимые для работы квантовых компьютеров. Для работы квантовых компьютеров требуются сверхпроводящие кубиты. Но на компьютерные технологии следующего поколения сильно влияет деко
|06.07.2021
|
Квантовые компьютеры придется ставить под землей — опасность несут в себе космические лучи
цией — именно она в конечном итоге ограничивает время работы квантового компьютера. Сверхпроводящие кубиты, сделанные, в свою очередь, из сверхпроводящих материалов, имеют самую высокую целостн
|05.04.2021
|
В России разработан уникальный пятикубитовый квантовый компьютер. IBM сомневалась в возможностях россиян
именно с теми параметрами, на которые рассчитывали разработчики. Шесть лет работы Первый российский кубит, по словам научного сотрудника ЛИКС Алексея Болгара, был получен шесть лет назад, в 201
|12.03.2018
|
Впервые создан «процессор» для квантовых компьютеров размером в один атом
х компьютерных процессоров различаются кардинально) на базе атома фосфора, на практике показав, что кубиты (одноатомные квантовые физические биты) могут взаимодействовать друг с другом уже на р
|04.12.2017
|
Создан самый большой квантовый компьютер в истории
в. Построенные до этого квантовые симуляторы ограничивались 20 кубитами.Квантовая модель использует кубиты для имитации сложной квантовой материи. Создание симуляторов кубитов является ключевой
|12.10.2017
|
Преодолены «непостоянство и хрупкость» в квантовых процессорах. Начинаются поставки
вный вице-президент и управляющий директор Intel Labs Майкл Мэйберри (Michael Mayberry). Стабильные кубиты — будущее квантовых вычислений Тестовые испытания доказали, что архитектура нового чип
|24.06.2015
|
D-Wave выпустила квантовый процессор нового поколения
меняться вплоть до полных 1152 кубитов. Всего в процессоре 2048 физических кубитов. Дополнительные кубиты обеспечивают возможность выбора кубитов с наилучшими характеристиками. Кроме того, при
|21.05.2015
|
Прорыв в разработке квантового компьютера: Создан первый российский кубит
а физики твердого тела Российской академии наук (ИФТТ РАН) впервые в России создали сверхпроводящие кубиты — основные элементы будущих квантовых компьютеров. Об этом сообщается на сайте Квантов
|05.03.2015
|
Квантовый компьютер научился исправлять свои ошибки
работу квантового компьютера. "Одной из самых больших проблем квантовых вычислений является то, что кубиты уже по своей природе "неисправны", — рассказывает один из авторов исследования аспиран
|27.12.2012
|
Бозоновые компьютеры: квантовая физика без кубитов
включенном и выключенном состоянии транзистора. Квантовые компьютеры используют квантовые биты, или кубиты, которые могут находиться также в суперпозиции включенного и выключенного состояний. Э
|15.08.2008
|
Предложена модель квантовых вычислений в графеновых нанолентах
нутой многократно в виде зигзага, позволило построить одномерный массив кубитов, а также логические кубиты на основе физических. Кубиты, представленные в виде состояний спинов электронов
|06.06.2008
|
Дефекты алмазов могут служить кубитами
я электроны в в качестве канала связи между кубитами. В качестве физической системы, представляющей кубиты, выступали ориентации спинов двух ядер углерода-13, находящихся рядом с вакансией. Уче
|26.11.2007
|
Новый способ обработки твердотельных кубитов: подробности
спаренных электронов, а в первом возбужденном состоянии их будет на одну пару больше. Твердотельный кубит помещался в центр сверхпроводящего провода длиной 1мм, который выполнял роль микроволно
|26.11.2007
|
Найден новый способ обработки твердотельных кубитов
ет помочь ученым преодолеть основное препятствие на пути создания квантовых компьютеров – тенденцию кубитов к потере заключенной в них информации. Более подробная информация о технологии будет
|09.11.2007
|
Бозе-эйнштейновский конденсат подойдет для хранения кубитов
Исследователи из Франции и Швейцарии нашли новый способ записи и хранения квантовой информации. Для этих целей ученые предлагают использовать бозе-эйнштейновский конденсат. Французские ученые под руководством Ива Коломба (Yves Colombe) помещали бозе-эйнштейновский ко
|14.02.2007
|
Первый квантовый компьютер: подробности
разных квантовых состояниях, представляющих суперпозицию 0 и 1. До ввода информации в компьютер все кубиты регистра должны быть приведены в основные базисные состояния (т.н. операция инициализа
|09.03.2005
|
Квантовый компьютер: новая архитектура становится панацеей?
логических значения - «0» или «1». В квантовых компьютерах в качестве квантовых бит (так называемых кубит) могут использоваться, например, атомы, магнитные или иные свойства которых могут прини
|09.03.2005
|
Квантовый компьютер: новая архитектура становится панацеей?
логических значения - «0» или «1». В квантовых компьютерах в качестве квантовых бит (так называемых кубит) могут использоваться, например, атомы, магнитные или иные свойства которых могут прини
|25.06.2003
|
Квантовый компьютер: туманные перспективы или реальность?
, в Вычислительный центр РАН. Основным элементом квантового компьютера являются квантовые биты, или кубиты (от quantum bit, qubit). Обычный бит — это классическая система, у которой есть т
|25.06.2003
|
Квантовый компьютер: туманные перспективы или реальность?
, в Вычислительный центр РАН. Основным элементом квантового компьютера являются квантовые биты, или кубиты (от quantum bit, qubit). Обычный бит — это классическая система, у которой есть т
|17.01.2003
|
Разработана модель виртуальной шины для квантовых компьютеров
нерешенной проблемой. По словам коллег Уилльямса, их подход состоит в том, чтобы делить физические кубиты на статические зоны, сохраняющие квантовую память, и динамическую шину для кубитной св
|17.01.2003
|
Разработана модель виртуальной шины для квантовых компьютеров
нерешенной проблемой. По словам коллег Уилльямса, их подход состоит в том, чтобы делить физические кубиты на статические зоны, сохраняющие квантовую память, и динамическую шину для кубитной св
Квантовый компьютер и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.