Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 131581
ИКТ 10751
Организации 8500
Ведомства 1386
Ассоциации 824
Технологии 3162
Системы 21572
Персоны 51672
География 2156
Статьи 1437
Пресса 1045
ИАА 639
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2220
Мероприятия 822

Квантовый компьютер Кубит q-бит quantum bit кьюбит наименьшая единица информации в квантовом компьютере



30.03.2023 РКЦ повысил устойчивость сверхпроводниковых квантовых процессоров к ошибкам

кубитов. Однако для работы логического кубита системе также необходимо использовать вспомогательные кубиты — анциллы. Промежуточные измерения анцилл позволяют отслеживать влияние шумов на состо
17.03.2023 Российская квантовая нейросеть провела первые вычисления

Молодые ученые МФТИ первыми в России экспериментально реализовали работающий алгоритм квантового обучения в цепочке сверхпроводящих кубитов. Квантовая нейросеть из нескольких кубитов решила задачи многоклассовой классификации и распознавания рукописных изображений с точностью более 90%. Об этом CNews сообщили предста
25.07.2022 Что общего между квантовой информацией и снежинками?

Так как кубиты — это квантовые системы, то они разрушаются при любом воздействии или даже наблюдении

13.05.2022 IBM готовится завалить весь мир квантовыми компьютерами огромной производительности

еров. По словам главы компании, эти системы будут обладать вычислительной мощностью в 4000 кубитов (кубит — единица информации; квантовый аналог бита в обычном компьютере), в то время как сейча
04.02.2022 Новый язык квантовых вычислений распутывает собственную запутанность

я позволяет создавать более безопасные и точные квантовые программы, в которых можно указать, когда кубиты не должны быть запутаны друг с другом. В дальнейшем ученые планируют создать на основе
04.02.2022 Новый язык квантовых вычислений распутывает собственную запутанность

я позволяет создавать более безопасные и точные квантовые программы, в которых можно указать, когда кубиты не должны быть запутаны друг с другом. В дальнейшем ученые планируют создать на основе
17.12.2021 Главные научные открытия 2021 года для отрасли ИКТ: выбор CNews

» квантовых компьютеров измеряется в кубитах, работа с которыми осложняется двумя обстоятельствами. Кубиты подвержены декогеренции (процесс нарушения слияния), которая сокращает срок службы куб
08.10.2021 Тройная запутанность в кремнии — крупный прорыв в квантовых компьютерах

обой и могут взаимодействовать, даже если находятся на большом расстоянии друг от друга. Запутанные кубиты способны передавать и обрабатывать данные намного быстрее, чем обычные, потому они час
26.07.2021 Найден новый тип квазичастиц — он поможет создать материю из кубитов

материалы, необходимые для работы квантовых компьютеров. Для работы квантовых компьютеров требуются сверхпроводящие кубиты. Но на компьютерные технологии следующего поколения сильно влияет деко
06.07.2021 Квантовые компьютеры придется ставить под землей — опасность несут в себе космические лучи

цией — именно она в конечном итоге ограничивает время работы квантового компьютера. Сверхпроводящие кубиты, сделанные, в свою очередь, из сверхпроводящих материалов, имеют самую высокую целостн
05.04.2021 В России разработан уникальный пятикубитовый квантовый компьютер. IBM сомневалась в возможностях россиян

именно с теми параметрами, на которые рассчитывали разработчики. Шесть лет работы Первый российский кубит, по словам научного сотрудника ЛИКС Алексея Болгара, был получен шесть лет назад, в 201
12.03.2018 Впервые создан «процессор» для квантовых компьютеров размером в один атом

х компьютерных процессоров различаются кардинально) на базе атома фосфора, на практике показав, что кубиты (одноатомные квантовые физические биты) могут взаимодействовать друг с другом уже на р
04.12.2017 Создан самый большой квантовый компьютер в истории

в. Построенные до этого квантовые симуляторы ограничивались 20 кубитами.Квантовая модель использует кубиты для имитации сложной квантовой материи. Создание симуляторов кубитов является ключевой
12.10.2017 Преодолены «непостоянство и хрупкость» в квантовых процессорах. Начинаются поставки

вный вице-президент и управляющий директор Intel Labs Майкл Мэйберри (Michael Mayberry). Стабильные кубиты — будущее квантовых вычислений Тестовые испытания доказали, что архитектура нового чип
24.06.2015 D-Wave выпустила квантовый процессор нового поколения

меняться вплоть до полных 1152 кубитов. Всего в процессоре 2048 физических кубитов. Дополнительные кубиты обеспечивают возможность выбора кубитов с наилучшими характеристиками. Кроме того, при
21.05.2015 Прорыв в разработке квантового компьютера: Создан первый российский кубит

а физики твердого тела Российской академии наук (ИФТТ РАН) впервые в России создали сверхпроводящие кубиты — основные элементы будущих квантовых компьютеров. Об этом сообщается на сайте Квантов
05.03.2015 Квантовый компьютер научился исправлять свои ошибки

работу квантового компьютера. "Одной из самых больших проблем квантовых вычислений является то, что кубиты уже по своей природе "неисправны", — рассказывает один из авторов исследования аспиран
27.12.2012 Бозоновые компьютеры: квантовая физика без кубитов

включенном и выключенном состоянии транзистора. Квантовые компьютеры используют квантовые биты, или кубиты, которые могут находиться также в суперпозиции включенного и выключенного состояний. Э
15.08.2008 Предложена модель квантовых вычислений в графеновых нанолентах

нутой многократно в виде зигзага, позволило построить одномерный массив кубитов, а также логические кубиты на основе физических. Кубиты, представленные в виде состояний спинов электронов
06.06.2008 Дефекты алмазов могут служить кубитами

я электроны в в качестве канала связи между кубитами. В качестве физической системы, представляющей кубиты, выступали ориентации спинов двух ядер углерода-13, находящихся рядом с вакансией. Уче
26.11.2007 Новый способ обработки твердотельных кубитов: подробности

спаренных электронов, а в первом возбужденном состоянии их будет на одну пару больше. Твердотельный кубит помещался в центр сверхпроводящего провода длиной 1мм, который выполнял роль микроволно
26.11.2007 Найден новый способ обработки твердотельных кубитов

ет помочь ученым преодолеть основное препятствие на пути создания квантовых компьютеров – тенденцию кубитов к потере заключенной в них информации. Более подробная информация о технологии будет

09.11.2007 Бозе-эйнштейновский конденсат подойдет для хранения кубитов

Исследователи из Франции и Швейцарии нашли новый способ записи и хранения квантовой информации. Для этих целей ученые предлагают использовать бозе-эйнштейновский конденсат. Французские ученые под руководством Ива Коломба (Yves Colombe) помещали бозе-эйнштейновский ко
14.02.2007 Первый квантовый компьютер: подробности

разных квантовых состояниях, представляющих суперпозицию 0 и 1. До ввода информации в компьютер все кубиты регистра должны быть приведены в основные базисные состояния (т.н. операция инициализа
09.03.2005 Квантовый компьютер: новая архитектура становится панацеей?

логических значения - «0» или «1». В квантовых компьютерах в качестве квантовых бит (так называемых кубит) могут использоваться, например, атомы, магнитные или иные свойства которых могут прини
09.03.2005 Квантовый компьютер: новая архитектура становится панацеей?

логических значения - «0» или «1». В квантовых компьютерах в качестве квантовых бит (так называемых кубит) могут использоваться, например, атомы, магнитные или иные свойства которых могут прини
25.06.2003 Квантовый компьютер: туманные перспективы или реальность?

, в Вычислительный центр РАН. Основным элементом квантового компьютера являются квантовые биты, или кубиты (от quantum bit, qubit). Обычный бит — это классическая система, у которой есть т
25.06.2003 Квантовый компьютер: туманные перспективы или реальность?

, в Вычислительный центр РАН. Основным элементом квантового компьютера являются квантовые биты, или кубиты (от quantum bit, qubit). Обычный бит — это классическая система, у которой есть т
17.01.2003 Разработана модель виртуальной шины для квантовых компьютеров

нерешенной проблемой. По словам коллег Уилльямса, их подход состоит в том, чтобы делить физические кубиты на статические зоны, сохраняющие квантовую память, и динамическую шину для кубитной св
17.01.2003 Разработана модель виртуальной шины для квантовых компьютеров

нерешенной проблемой. По словам коллег Уилльямса, их подход состоит в том, чтобы делить физические кубиты на статические зоны, сохраняющие квантовую память, и динамическую шину для кубитной св

Публикаций - 201, упоминаний - 392

Квантовый компьютер замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

IBM - International Business Machines Corp 9298 42
Google LLC 11291 37
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center 71 24
Intel Corporation 11819 24
D-Wave Systems 18 14
Microsoft Corporation 23922 11
РТИ Микрон - Micron 1319 8
HP Inc. 5604 7
Honeywell 263 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2984 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10547 6
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 509 6
AMD - Advanced Micro Devices 3964 5
Национальная квантовая лаборатория 9 5
Apple Inc 11529 4
Amazon Inc - Amazon.com 2864 4
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 173 4
Wave Systems - Safend 12 4
Acronis - Акронис 442 4
Sycamore Networks 56 4
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 399 3
Quantum Technologies Flagship 3 3
Nvidia Corp 3279 3
7475 3
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1121 3
Samsung Electronics 9896 3
Yandex - Яндекс 6269 3
Lenovo Group 2223 3
HP - Hewlett-Packard 3614 2
Fujitsu 2026 2
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 211 2
Alibaba Group 400 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 379 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 1987 2
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2458 2
VMware 2228 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1209 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1758 2
Квант-Телеком 6 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1430 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6730 19
Магнит - Тандер - сеть магазинов 717 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6326 6
РЖД - Российские железные дороги 1740 6
ГПБ - Газпромбанк 998 6
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 89 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 4382 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 304 4
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 38 3
Северсталь ПАО - Severstal 402 3
Lockheed Martin 751 3
РВК - Российская венчурная компания 539 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 411 2
Резонанс НПП 355 2
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 50 2
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 104 2
QWave - венчурный фонд 4 2
Сконтел 7 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 246 2
Airbus Group - Airbus Industries 221 2
Volkswagen Group - VW 266 2
Газпром ПАО 1206 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 746 2
Новатэк Новафининвест 47 2
Сургутнефтегаз - СНГ 254 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 368 2
Runa Capital 157 2
Роснефть НК - нефтяная компания 496 2
Транснефть 280 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 436 2
Газпром нефть 539 2
Unsplash 148 1
Computer History Museum - Музей компьютерной истории 1 1
Microsoft Seed Fund - Фонд посевного финансирования Microsoft 34 1
Johns Hopkins Medicine based in Baltimore - Медицинский центр Джонса Хопкинса в Балтиморе 15 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 16 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 450 1
Hitachi Metals 1 1
НефтеГазДиагностика НТЦ 1 1
Mizuho Holdings - Mizuho Financial Group - Mizuho-DL Financial Technology - Мидзухо банк - Mizuho Investors Securities 17 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 350 19
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1718 16
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2653 13
ФПИ - Фонд перспективных исследований 63 9
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3380 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10084 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2862 4
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 513 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5370 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 738 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5006 4
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 223 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 276 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 387 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4057 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2809 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 187 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 601 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 737 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1271 2
Президент Российской Федерации 3947 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1758 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2604 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3124 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 589 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 324 1
Судебная власть - Judicial power 2188 1
РВК ТК 26 - Технический комитет Криптографическая защита информации 33 1
Военный Технополис ЭРА - Военный инновационный технополис ЭРА ФГАУ 9 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2169 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 201 1
РНФ - Российский научный фонд 32 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 378 1
МИК - Московский инновационный кластер 128 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 260 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 71 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 314 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2561 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 671 1
Правительство Москвы 2123 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 264 3
USRA - Universities Space Research Association - Ассоциация космических исследований университетов 3 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 265 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 201 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1156 186
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 451 138
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15316 90
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19718 66
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10732 43
Фотоника - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 448 35
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10183 34
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18598 34
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57143 31
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 22906 31
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3109 30
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7176 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42667 24
Сверхпроводник - Superconductor - Сверхпроводимость - Сверхпроводящие материалы 163 22
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ 3769 20
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9426 19
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 2897 18
Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2348 18
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11048 17
Телепортация 75 16
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22366 16
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13178 16
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы 1378 15
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 3732 13
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение 3841 13
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 283 13
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8685 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14208 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14549 12
QKD - Quantum Key Distribution - Квантовое распределение ключей, КРК - Квантовая криптография-шифрование - MDI-QKD - Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution - Детектор-независимое квантовое распределение ключей 81 11
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5532 10
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 889 10
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16656 10
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9703 9
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс 440 8
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4398 8
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1351 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23071 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23173 8
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12044 7
IBM Q System One - Квантовый компьютер 11 10
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 176 8
IBM Quantum Experience 7 7
Google Sycamore 5 5
9-мм пистолет Макарова 6 5
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1249 5
ФПИ Оптические системы квантовых вычислений 4 4
Intel Core i - Cерия процессоров 490 4
Rescuecom System One 5 3
IBM Watson - IBM Watson Research Center 158 3
Intel Tangle Lake - 49-кубитный квантовый процессор 3 3
Microsoft Windows 14837 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1291 3
Microsoft Windows 7 1919 3
Intel Core - Семейство процессоров 1154 3
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 291 2
InterSystems Cache 127 2
Лиман - технологии обработки информации на основе сверхпроводящих кубитов 6 2
Intel Sandy Bridge 143 2
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 145 2
NVision Барьер 582 2
UL Solutions - Futuremark - PCMark 195 2
Python - высокоуровневый язык программирования 666 2
Intel HD Graphics - графический процессор 155 2
Microsoft Windows 2000 8919 2
Арсеналъ - Лексикон Верба - Вычислительный центр Академии наук СССР - Лексикон - текстовый редактор 49 2
D-Wave Quantum Computer 3 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 846 2
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 635 2
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 190 2
QISKit - Quantum Information Software Kit 3 2
Microsoft Notepad (Блокнот) 227 2
АвтоВАЗ Lada Granta - Лада Гранта 10 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2980 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 689 2
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 33 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1354 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 877 2
Atos QLM - Atos Quantum Learning Machine 4 2
Synology NAS DiskStation Manager - Synology DSM 79 1
Федоров Алексей 73 8
Лукин Михаил 15 6
Bloch Immanuel - Блох Иммануил 8 6
Хеммер Филипп 6 6
Белоусов Сергей 236 5
Grover Lov - Гровер Лов 5 4
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 34 3
Feynman Richard - Фейнман Ричард 9 3
Boehme Christoph - Беме Кристоф 4 3
Устинов Алексей 6 3
Ekert Artur Konrad - Экерт Артур 3 3
Быков Виктор 4 3
Gisin Nicolas - Жизан Николас 9 3
Решетов Владимир 6 3
Салихов Сергей 5 2
Солнцева Екатерина 47 2
Моисеев Сергей 12 2
Wilczek Frank - Вильчек Фрэнк 3 2
Сандаков Евгений 3 2
Путин Владимир 2887 2
Faraday Michael - Фарадей Майкл 26 2
Булатов Кирилл 18 2
Шишкин Василий 4 2
Рязанов Валерий 3 2
Вялый Михаил 2 2
Юнусов Руслан 16 2
Paul Dirac - Дирак Поль 6 2
John von Neumann - Джон фон Нейман 16 2
Солонин Виталий 89 2
Babbage Charles - Бэббидж Чарльз 11 2
Kelly Julian - Келли Джулиан 2 2
Дмитриев Алексей 33 1
Мельникова Анастасия 286 1
Зауэрс Дмитрий 13 1
Fan Jason - Фан Джейсон 8 1
Goodenough John - Гуденаф Джон 5 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 193 1
Галицкий Александр 103 1
Бибикова Елена 2 1
Минасян Карине 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 129870 69
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50674 62
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15774 21
Япония 13067 19
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3462 17
США - Калифорния 4556 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13072 17
Нидерланды 3376 15
Канада 4761 14
Германия - Федеративная Республика 12327 13
Европа 21269 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40002 10
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2421 10
Франция - Французская Республика 7655 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13790 9
США - Нью-Йорк - Йорктаун Хайтс 11 8
Германия - Бавария - Мюнхен 466 7
Земля - планета Солнечной системы 10066 7
США - Калифорния - Санта-Барбара 63 6
Швейцария - Цюрих 263 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2718 6
Австрия - Австрийская Республика 1287 5
Индия - Bharat 5204 5
США - Нью-Йорк 3063 4
США - Калифорния - Сан-Хосе 397 4
Куба - Республика 328 4
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 272 4
Украина 7406 3
Швейцария - Женева 321 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Судак 9 3
Россия - ЮФО - Республика Крым 814 3
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 208 3
Дания - Королевство 1266 3
Великобритания - Кембридж 256 3
США - Юта 185 3
Великобритания - Лондон 2367 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2673 2
Бразилия - Федеративная Республика 2273 2
Китай - Пекин - Beijing 938 2
США - Иллинойс 329 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25658 74
Физика - Physics - область естествознания 2451 73
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 542 32
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46296 26
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1136 25
Кремний - Silicium - химический элемент 1474 23
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3373 20
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44146 20
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1815 20
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4526 18
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6873 17
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 275 17
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3949 17
Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 103 17
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 2891 15
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14889 14
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4816 13
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2781 12
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9365 12
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3594 12
Молекула - Molecula 1043 12
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 463 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16228 10
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8785 10
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 711 10
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4206 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11702 9
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 214 8
Информатика - computer science - informatique 960 8
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 1877 7
Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 156 7
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4528 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8176 7
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5133 7
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 792 6
Инвестиции венчурные - Venture investments 2036 6
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1150 5
Материаловедение - Materials Science 150 5
Электрод - Electrode - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 413 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7589 5
Nature 801 27
Phys.org 972 7
CNews RND - R&D.CNews 2273 6
9to5Mac 70 5
9to5Google 47 5
Physical Review Letters 113 4
MIT Technology Review 65 3
FT - Financial Times 1183 3
New Scientist 1447 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5816 3
AP - Associated Press 1994 2
CNews - ZOOM.CNews 1797 2
NewsFactor 127 2
Engadget - Блог о технологиях 422 2
EurekAlert 287 2
Scientific Reports 13 1
Communications Physics 2 1
China Daily 65 1
npj Quantum Information 1 1
PhysicsWorld 90 1
Independent 110 1
CNews Орудия Апокалипсиса 35 1
Wikipedia - Википедия 446 1
IEEE Spectrum 12 1
TechSpot 61 1
Telegraph 194 1
Известия ИД 530 1
The Next Web 84 1
Ars Technica 398 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1484 1
Wired - Издание 227 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 511 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 879 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 464 1
РИА Новости 838 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1193 1
Bloomberg 1168 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 751 1
IBM Research 107 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7658 5
Gartner - Гартнер 3500 2
Markets&Markets Research 106 1
Microsoft Research 138 1
Tractica 7 1
Quantum Technology Readiness Levels 2 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 292 29
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 736 20
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 447 19
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1373 16
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 211 11
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 928 11
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 27 9
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 519 8
UC Santa Barbara, UCSB - University of California, Santa Barbara - Калифорнийский университет в Санта-Барбаре 25 7
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 207 7
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 48 7
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 48 7
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 75 7
РАН - Российская академия наук 1736 7
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 261 7
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 306 5
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 329 5
Cornell University - Корнеллский университет 194 5
University of Oxford - Оксфордский университет 195 5
TU Delft - QuTech - Центр исследований квантовых вычислений и сетей 5 4
Universiteit Utrecht - Rijksuniversiteit Utrecht - Utrecht University - Утрехтский университет 20 4
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 44 4
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 10 4
TU Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет 11 3
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 27 3
USU, Utah State - Utah State University - Университет Юты - Университет штата Юта 63 3
UQ - The University of Queensland - Квинслендский университет - Университет Квинсленда 35 3
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 86 3
UNIGE - University of Geneva - Université de Genève - Женевский университет - Университет Женевы 13 3
КФТИ - Казанский физико-технический институт имени Е. К. Завойского РАН РФ 4 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 516 3
РАН ФТИАН имени К.А. Валиева - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 5 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 274 2
Yale University - Йельский университет 119 2
PU - Purdue University - Университет Пердью 137 2
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 66 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 224 2
Tohoku University - Университет Тохоку 22 2
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 28 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 364 13
Fritz London Memorial Prizes - Премия Фрица Лондона 5 5
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 395 4
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 250 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 8195 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 116 1
ИКС - Криптонит Startup Challenge 13 1
Microsoft Ignite 40 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 53 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2208 1
Fields Medal - Филдсовская премия 15 1
SIT Virtual Nano Conference 1 1
Microsoft Imagine Cup 57 1
QIP - Quantum Information Processing 1 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1258720, в очереди разбора - 827825.
Создано именных указателей - 131581.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор обновлений в платформе Салют ТВ: новый интерфейс, искусственный интеллект и сквозной поиск

Как подготовить дом к зиме: лучшие умные гаджеты

Выбираем робот-пылесос: за что нужно платить в 2023 году

Показать еще

Наука

Раскрыть начало формирования свободы воли у человека помогли детские гаджеты

Паутина из тутовых червей в 6 раз прочнее кевлара — ее можно использовать даже для бронежилетов

Астрономы выяснили, что любимое лакомство черных дыр — это квазары
Показать еще