Гугля Антон


УПОМИНАНИЯ


19.09.2025 QApp и «С-Терра» создали первый в России квантово-устойчивый TLS-шлюз 1
15.10.2024 В России испытан «антивирус» для квантовых компьютеров 1
27.05.2024 Positive Technologies, «Российский квантовый центр» и другие игроки отрасли назвали пять главных киберугроз квантовых технологий 1
10.11.2023 QApp и «Ассоциация финтех» договорились о сотрудничестве в области квантово-устойчивой защиты информации и технологий конфиденциальных вычислений 1
10.11.2023 НСПК и QApp реализовали пилот по защите данных на основе постквантовых алгоритмов шифрования 1
16.10.2023 Резидент «Сколково» расширяет сотрудничество в сфере квантово-устойчивых решений для защиты данных 1
16.10.2023 ИТ-кампус «Неймарк» и компания QApp планируют сотрудничать по направлению квантово-устойчивых решений для защиты данных 1
28.09.2023 В России создана блокчейн-платформа с постквантовым шифрованием 1
16.02.2023 В России впервые тестируют постквантовую защиту для видеоконференцсвязи 1
16.02.2023 В России создана первая система видеоконференцсвязи с постквантовым шифрованием 2
10.11.2022 Российская блокчейн-платформа «Мастерчейн» запустила пилотные проекты в области постквантовой криптографии 1
06.10.2022 Подтверждена совместимость отечественных процессоров «Эльбрус» и постквантового шифрования 1
17.06.2022 На отечественных процессорах Baikal продемонстрировали работу постквантовой криптографии 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

Гугля Антон и организации, системы, технологии, персоны:

РКЦ - QApp - КуАпп 21 13
Сколково Киберкластер - Сколково КиберХаб 8 5
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 132 4
LG Electronics 3657 2
Неймарк ИТ-кампус 25 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 384 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 431 1
QRate - КуРэйт 32 1
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 101 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 996 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 362 1
Т1 Сервионика - Servionica 264 1
LG Uplus - LG U+ 33 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1486 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 257 1
Т1 Иннотех 190 1
Т1 Иннотех - Дататех 96 1
Конфидент ЦЗИ 118 1
Web3 Tech - Веб3 Технологии - Веб3 Интегратор - Waves Enterprise 30 1
ЦРТ Инновации 70 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 107 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 241 1
Vocord - Вокорд 183 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 1
Beorg - Биорг 119 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 176 1
С-Инновации 45 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 363 1
McKinsey & Company Int 257 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1411 1
Nvidia Corp 3659 1
Apple Inc 12442 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 199 1
ГПБ - Газпромбанк 1145 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 976 1
НСПК - Национальная система платежных карт 878 1
ЯКласс 68 1
Рапид Био 102 1
РЖД - Российские железные дороги 1970 1
Гепатера - Hepatera 46 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1746 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3198 6
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 385 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4718 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1443 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3301 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 400 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5112 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2097 1
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 51 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 54 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 192 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1411 12
PQC - Post Quantum Cryptography - Постквантовая криптография - Постквантовое шифрование 43 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30504 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12719 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55352 7
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4643 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70833 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22061 6
Стандартизация - Standardization 2207 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16580 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26659 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4087 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21587 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8662 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3901 3
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 601 3
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 251 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2358 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21509 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1555 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4351 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16541 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8033 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4802 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6038 2
MR - Mixed Reality - Смешанная реальность 36 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1426 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4798 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2510 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12078 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1023 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14412 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1837 1
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 191 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1198 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5376 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 418 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2298 1
Web 3.0 - Web3 - децентрализованный интернет 87 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12147 1
РКЦ - QApp PQLR SDK - библиотека постквантовых алгоритмов 7 5
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 128 3
Google Android 14495 2
РКЦ - QApp Qtunnel 3 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 970 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - Микропроцессор BE-M 228 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 319 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 200 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 389 1
РКЦ - QApp PQ VPN 1 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4980 1
Microsoft Visual Studio Code - Microsoft VSCode - Microsoft Visual Studio IntelliCode 103 1
FreePik 1294 1
S-Terra CSP - VPN Gate - С‑Терра Шлюз - С‑Терра TLS-шлюз 24 1
Калганов Игорь 53 2
Путин Владимир 3302 2
Черепенников Валерий 13 2
Бирюков Игорь 10 2
Синелобов Александр 7 2
Ким Александр 43 1
Кузьмичев Игорь 11 1
Калихов Артем 15 1
Григорьев Максим 50 1
Борисов Ярослав 1 1
Голдовский Игорь 1 1
Вайнштейн Виталий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 153303 12
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3299 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2047 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18266 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53008 1
Великобритания - Лондон 2397 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45038 1
Россия - СФО - Новосибирск 4554 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1310 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53989 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31149 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50349 5
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 544 4
Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 118 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19872 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3629 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6192 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 934 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2637 2
Национальный проект - Наука и университеты 46 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9769 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25431 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6136 1
Энергетика - Energy - Energetically 5397 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1561 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5380 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17093 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6717 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 381 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3243 1
Известия ИД 686 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3669 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8307 1
Gartner - Гартнер 3592 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 422 2
СФУ - Сибирский федеральный университет 84 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 606 1
